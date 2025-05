32 estremecedoras historias de asesinos seriales que impactan en Netflix

No te muevas 3 ok

Las historias de asesinos seriales son todo un hit en Netflix. Basta echar un vistazo rápido darse cuenta de que las producciones sobre criminales abundan en el servicio de streaming.

Desde Jeffrey Dahmer hasta Charles Manson, el perturbador historial de estos personajes crea adicción y eso explica en parte la larga lista de asesinos en serie sueltos en la plataforma.

Claro que la fascinación por la trastornada vida de estos personajes viene desde mucho antes. Solo hay que recordar títulosJack el destripador, La Masacre de Texas oPsicópata Americano.

Si eres de los que le gusta darse una maratón con historias de asesinos seriales, acá tienes una lista con películas, series y documentales, varios de ellos basados en hechos reales.

Los hijos de Sam | Netflix

Desde la serie Mindunter hasta canciones de Tori Amos y Cypress Hill, son múltiples las referencias en la cultura pop a David Berkowitz, más conocido como El hijo de Sam, el asesino en serie que en la segunda mitad de los 70 sembró el terror en las calles de Nueva York.

Entre 1976 y 1977, mató a seis personas e hirió a otras siete, en su mayoría jóvenes parejas que durante en las noches conversaban dentro de sus autos en zonas alejadas del Bronx y Brooklyn.

Más de cuatro décadas, sus crímenes reviven en la nueva serie documental de Netflix siguiendo una tesis que, en su momento, muchos prefieron ignorar: la de que Berkowitz no actuó solo y que en realidad más que uno, los hijos de Sam fueron varios.

Esa es la teoría de Maury Terry, un periodista que sostuvo que detrás del asesino y sus crímenes habría un culto satánico, un grupo que se hacía llamar Los Niños.

Y son investigación y las pistas de Terry las que muestra esta docuserie que, a través de cuatro capítulos, lleva al espectador a un descenso a los infiernos -como reza su subtítulo- que fascinará a los fanáticos de las historias true crime y también los seguidores de las historias relacionados con el ocultismo y las sectas.

DAHMER-Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer | Netflix

Tras haber creado y producido para Netflix títulos inspirados en figuras como Halston y Andy Warhol, Ryan Murphy se enfoca en el lado más oscuro de la realidad con DAHMER-Monstruo.

La serie, subtitulada La historia de Jeffrey Dahmer, que revive la macabra biografía de uno de los asesinos en serie más crueles de la historia criminal de Estados Unidos y, claramente, del mundo.

Una oscura figura del pasado reciente que revive bajo la piel de Evan Peters (Mare of Easttown) en los 10 episodios del espacio con la firma de Murphy y su socio en otros proyectos, Ian Brennan.

Para lo cual la cruda miniserie expone los crímenes cometidos por el Carnicero de Milwaukee y también las falencias policiales y el racismo que permitió que matara por más de una década.

Lo que hacía tras invitar a jóvenes a su hogar, donde los drogaba, asesinaba y desmembraba. Como lo revive el espacio llevando, a través de flashbacks, a diferentes períodos de la existencia de Dahmer.

Baraja | Netflix

En los últimos años el true crime se ha posicionado como uno de los géneros preferidos por los suscriptores de Netflix, tanto en series, películas o documentales como Baraja: la firma del asesino.

Un espacio que revive el caso ocurrido en Madrid hace 20 años, cuando Alfredo Galán se convirtió en otro asesino serial hispano, tras matar a seis personas e intentar asesinar a otras tres.

Quien como “tarjeta de presentación” dejaba cartas de copas del naipe español, tras disparar a sus víctimas, aunque, como lo expone el segundo de tres capítulos, no fue siempre así.

En una de las diferentes revelaciones que se van sumando a lo largo del documental y abriendo muchas dudas ante un caso que tal vez no habría tenido un culpable sin un hecho crucial.

El momento en que el propio Galán se presentó ante la policía de su pueblo natal, Puertollano, afirmando que él era culpable de la serie de crímenes que comenzó en febrero de 2003.

La Serpiente | Netflix

A comienzos de los 70, Charles Sobhraj ya tenía un largo historial como ladrón. Pero no sería hasta 1975 que comenzaría con las muertes que lo convertirían en La Serpiente, su apodo como psicópata y el mismo nombre de la nueva serie de Netflix.

Un espacio producido por la plataforma y la BBC que revive la figura de Sobhraj, quien pasó a la historia como el asesino serial que quitó la vida a una docena de los jóvenes que visitaban el sudeste asiático en plena época hippie.

Y cuyo primer capítulo, de un total de ocho, lleva al espectador hasta 1997, cuando un equipo periodístico logra entrevistarlo. Pero pronto retrocede al año 1976, cuando Sobhraj (Tahar Rahim) vive en Bangkok como el comerciante de piedras preciosas Alain Gautier, y donde comete sus fechorías.

La serie se luce con una buena ambientación de época y por un destacado elenco, encabezado por Rahim (Un profeta), quien muetra diferentes capas de Sobhraj, y Coleman (Victoria), como la temerosa y sometida Monique.

Gracias a la serie Six feet under, y su interpretación del segundo hermano Fisher, Michael C. Hall se convirtió en una figura de la TV por cable a inicios de los 2000. Una posición que reafirmó totalmente un par de años después de finalizar ese título de HBO, protagonizando Dexter.

El espacio de Showtime que se convirtió en uno de los más aplaudidos de su época gracias a la singularidad de su trama centrada en un experto forense y asesino encubierto, que acá se pudo ver por la señal de FX y ahora también forma parte de la oferta de la plataforma de Netflix.

Con los que sus antiguos seguidores pueden volver a disfrutar de su trama original, u otros conocer al personaje y sus aventuras, porque en el servicio se pueden ver las ocho temporadas completas de la serie, desde el primer ciclo inspirado en las novelas de Jeff Lindsay.

Donde se presentó al mundo a Dexter Morgan (Hall), el analista forense, experto en salpicaduras de sangre, que trabaja en la policía de Miami al mismo tiempo que dedica su tiempo libre a otra actividad: eliminar a otros asesinos y pervertidos que han eludido a la justicia formal.

Y aunque él mismo destaca de su personalidad la falta total de sentimientos, tiene una profunda relación con su hermana adoptiva Debra (Jennifer Carpenter) y más adelante también se casará y será padre; mientras sigue los pasos de diferentes psicópatas y encara varios peligros.

No te muevas | Netflix

El director Sam Raimi produce este infartante thriller, que se ambienta en un parque natural del estado de California.

Al que una mañana llega una mujer (interepretada por Kelsey Asbille) para visitar el lugar donde murió accidentalmente su pequeño hijo y donde ella pretende terminar con su vida, lanzándose por un precipicio.

Sin embargo, cambia de decisión luego de que la convence un hombre desconocido (Finn Wittrock), quien resulta ser un peligroso asesino en serie.

El que se lleva la víctima a su auto y le inyecta una droga que la dejará inmovilizada por 20 minutos.

Ahí, comienza una pesadilla para la protagonista, que buscará todas las formas posibles de arrancar del despiadado psicópata y que deja al espectador con los nervios de punta.

La conferencia | Netflix

Desde Suecia, y con bastantes sustos y humor, llegó La conferencia, la película que lleva a la pantalla la novela Konferensen, de Mats Strandberg (El círculo).

El periodista y escritor que ha hecho carrera en la fantasía y el terror literario, y es el creador de la singular narración que inspira la cinta de Netflix dirigida por Patrik Eklund.

La que, como muchos títulos slasher que la preceden, tiene como escenario cabañas vacacionales entre bosques y a orillas de un lago, donde ataca un asesino despiadado.

Aunque aquí el objeto de su violencia no son jóvenes -como en Martes 13 o Nadie duerme en el bosque esta noche, también de Netflix-, sino que los maduros trabajadores de un municipio.

Los que se convierten en el blanco de un homicida en un centro vacacional de Kolarängen, en el corazón de una trama que logra entretener e impactar con sus escenas más sangrientas.

El asesino mediático | Netflix

La serie taiwanesa apuesta por el suspenso criminal a lo largo de 10 episodios que tienen como inspiración la novela Mahou-han de Miyabe Miyuk, cuya narración se sitúa a mediados de los 90.

Cuando un asesino serial conocido como Noh, que se esconde tras un máscara tradicional además de una voz distorsionada, encara directamente al agente de la ley que prometió atraparlo.

Para lo que envía otro video a los canales de TV donde le habla a Kuo (Wu Kang Ren), un fiscal que se convierte en el eje de una trama que tiene como elemento clave la aparición de una mano cercenada.

La que pronto Kuo descubre que se relaciona con un anterior caso de homicidio, cuyo culpable se encuentra en la cárcel. Pero el fiscal sospecha de inmediato que el verdadero asesino está libre.

El caso Fourniret | Netflix

A casi dos años de su muerte, en mayo de 2021, el denominado Ogro de las Ardenas, uno de los peores asesinos seriales franceses, resurge en El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal.

La docuserie gala de Netflix que a través de cinco episodios recapitula el terrible accionar de Michel Fourniret, el psicópata que entre los 80 y la década del 2000 mató a niñas y jovencitas.

El cual las buscaba y eliminaba para saciar su obsesión con la pureza, amparado en la psicopatía que, como él aseguró, habría surgido por el abuso sexual al que fue sometido por su madre.

Sin embargo, el abrumador documental pone su foco en Fourniret y en su tercera esposa: Monique Olivier, la enfermera a la que conoció por cartas cuando cumplía varios años de prisión en 1987.

Por lo que el espacio examina el rol de Olivier en los asesinatos que su marido cometió cuando estaban juntos, tratando de dilucidar si fue obligada a ayudarlo o fue su cómplice e instigadora.

El ángel de la muerte | Netflix

El guionista y realizador danés Tobias Lindholm (Otra ronda) debuta en una realización en Hollywood con El ángel de la muerte, la cual dirige para Netflix teniendo como base el libro El ángel de la muerte, de Charles Graeber.

El periodista que revivió en su libro el caso real de Charles Cullen, el enfermero que durante 16 años provocó la muerte de cientos de pacientes, quien llega a la pantalla en un drama anclado en el suspenso y la realidad.

El que se centra en la última etapa del accionar de Cullen (Eddie Redmayne), desde que llega a trabajar al Parkfield Memorial, el hospital de Nueva Jersey donde en 2003 ya laboraba Amy Loughren (Jessica Chastain).

La enfermera de noche con una grave condición cardiaca que se convierte en su amiga, hasta que una muerte inesperada y la aparición de la policía la hacen sospechar de las verdaderas intenciones de su colega.

En el nudo dramático de una historia interesante, pero que queda un tanto al debe en su nivel de tensión y profundización de los personajes. Sin embargo, todo lo compensa el trabajo de Chastain y Redmayne en pantalla.

Las cintas de John Wayne Gacy | Netflix

Joe Berlinger es ya sinónimo de documental sobre crímenes reales, gracias a la trilogía de Paraíso perdido y Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy.

Posición que reafirma con Las cintas de John Wayne Gacy, nueva docuserie de Netflix con su firma, que revive la figura de otro asesino serial que estremeció a los habitantes del EE.UU. de los años 70, luego de que se descubriera que había asesinado a más de 30 hombres jóvenes.

Cuya historia se revive en un formato similar al de la primera Conversaciones con asesinos: teniendo como base la voz de su oscuro protagonista, en este caso grabada durante las entrevistas que sostuvo con un miembro de su equipo de defensa y que se realizaron entre noviembre de 1979 y abril de 1980, a la espera de su juicio por asesinato.

Grabaciones que en la serie documental se convierten en el eje de tres capítulos que poco a poco van revelando el accionar del psicópata, quien detrás de su segura personalidad y su faceta comunitaria, que incluía presentaciones como Pogo el Payaso, escondía a uno de los más inhumanos asesinos de EE.UU.

Escena del crimen: asesinato en Times Square | Netflix

En la primera temporada de la serie documental Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil, Netflix fue tras las pistas de la misteriosa muerte de la joven Elisa Lam en un hotel de Los Angeles.

Mientras que en su segunda entrega, subtitulada Asesinato en Times Square, se traslada hasta Nueva York, especifícamente a esta zona de Manhattan que hoy es una de las más visitadas por los turistas.

Pero en los año 70 era una de las peligrosas de la ciudad, sobre todo despues de la proliferación de lugares donde se comercializaba el sexo en todas sus formas y fetiches.

Por lo mismo no era de extrañar que merodearan depredadores sexuales, como el que a fines de esa década y a comienzos de los 80 abordaba a trabajadoras sexuales en Times Square, para luego llevarlas a hoteles donde las violaba, mutilaba y asesinaba.

Escalofriantes crímenes del llamado "asesino de los torsos" que se muestran a lo largo de los tres episodios de la serie, en los que también se retrata el lado más oscuro del Nueva York de los años 70.

La calle del terror | Netflix

A R.L. Stine lo llaman “el Stephen King de la literatura infantil” por lo prolífico y también porque ha inspirado una gran cantidad de series y películas. ¿La última de ellas? La calle del terror, trilogía fílmica de la directora Leigh Janiak y que llegó con éxito a Netflix dividida en tres escalofriantes partes.

Por supuesto que debes partir por la primera, que se ambienta en la década de los 90 en Shadyside, una ciudad pobre y marcada por una lista larga de macabros asesinatos, a la que suma uno más: el de un joven con una máscara de calavera y un cuchillo que mata a varias personas en un centro comercial.

Crímenes que vuelven a perturbar la vida de sus habitantes, cuando reaparecen los asesinos en serie que han asolado a la ciudad a lo largo de las décadas, lo que estarían relacionados con el espíritu de una bruja del siglo XVII y que ahora tendría como objetivo a los adolescentes protagonistas de la película.

Una sucesión de muertes violentas, escapes milagrosos y mortales heridas con armas blancas que reviven de la mejor, y explícita forma, al subgénero del terror llamado slasher, en el que siempre hay un demente con tendencia a eliminar jovencitos y jovencitas.

Puedes saber más sobre la parte dos acá y sobre la tercera aquí.

Las cintas de Ted Bundy

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy | Netflix

Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Cometió 30 crímenes en los años 70, los que primero negó y luego admitió.

Esta miniserie documental, orginal de Netflix, profundiza en su historia, con cuatro capítulos de más de 50 minutos cada uno.

Con entrevistas, imágenes de archivo y grabaciones de audio, ofrece un perfil agudo de Bundy y, al mismo tiempo, permite entrar en la bizarra mente de Bundy.

Mindhunter | Netflix

Esta serie de asesinos Netflix dejó a todos boquiabiertos cuando estrenó su primera temporada, en 2017.

No es para menos, si la historia del equipo del FBI liderado por Holden Ford (Jonathan Groff), Bill Tench (Holt McCallany) y la psicóloga Wendy Carr (Anna Torv) nos introdujo en la mente de los asesinos en serie.

Basada parcialmente en hechos reales, este equipo recorre diferentes cárceles de Estados Unidos para entrevistarse cara a cara con famosos criminales.

¿La idea? Entender cómo una persona llega a cometer estos actos y qué los mueve.

Entre los que aparecen acá está Jerry Brudos, quien explica los fetiches de los asesinos; David Berkowitz, quien acuñaba sus actos a que el perro de su vecino se los ordenó; Ed Kemper, quien fanfarroneaba sobre sus crímenes; y Charles Manson, famoso por su culto y asesinatos a estrellas de Hollywood.

Con varios capítulos dirigidos por el reconocido David Fincher y dos espectaculares temporadas, Mindhunter es una de las series imprescindibles de Netflix.

Acosador nocturno | Netflix

A la caza de un asesino es el subtítulo de esta nueva producción de Netflix, que explora en una de las figuras más oscuras del crimen en Estados Unidos en los años 80: Richard Ramirez, quien fue bautizado por los medios como The Night Stalker.

Un psicópata que causó terror entre los habitantes de la ciudad de Los Angeles con sus sorpresivas irrupciones a las casas durante la noche, ataques que incluían robos, violaciones, asesinatos y raptos de niños.

Este criminal tuvo a la policía local en una búsqueda que duró varios meses, en especial a dos miembros del Departamento de Homicidios: los detectives Gil Carrillo y Frank Salerno.

Y lo más interesante de Acosador nocturno, docuserie de cuatro capítulos, es que ellos no son solo el referente de la investigación en torno a este psicópata, sino que son los elementos protagónicos alrededor de los cuales se desenvuelve su más que interesante relato.

La masacre de Texas | Netflix

Con el estreno en Netflix de la versión 2022 de La masacre de Texas, se suma un nuevo capítulo a la extensa y sangrienta historia de Leatherface y su familia. La que ha incluido secuelas, una precuela y otra versión en 3D, luego del debut de la original en 1974.

Una inquietante realización de horror y locura, que además marcó un precedente para varios títulos del subgénero de terror conocido como slasher y convirtió a Leatherface, junto a su motosierra, en un ícono del mundo de los asesinos seriales fílmicos.

En esta película, que dirige David Blue Garci, a su figura vuelve a atemorizar, en un relato donde un grupo de influencers desata una masacre al visitar un pueblo abandonado y que revive la saga de una manera algo tosca y muy sangrienta, pensada en los seguidores del gore y el terror más crudo.

Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer | Netflix

En solo dos semanas, la serie de Ryan Murphy sobre el Caníbal de Milwaukee se convirtió en un éxito para Netflix, además de preámbulo para Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer.

La docuserie de tres capítulos que sigue a los anteriores documentales sobre crímenes reales con la firma de Joe Berlinger: Las cintas de Ted Bundy y Las cintas de John Wayne Gacy.

A las que ahora se suma el espacio centrado en Jeffrey Dahmer, el asesino serial que actuó impunemente por casi dos décadas.

Un historial de crímenes, que incluyeron desmembramiento y canibalismo, y que impacta todavía más cuando es la voz del propio homicida la que permite reconstruir su oscuro accionar, que cobró las vidas de 17 adolescentes y jóvenes.

La cual se registró en las 32 horas de conversaciones que sostuvo la entonces novata abogada Wendy Patrickus con Dahmer, entre julio y octubre de 1991, para preparar su defensa.

El perfume | Netflix

Seis episodios de cerca de una hora que captarán por completo tu atención tiene esta serie alemana, estrenada en 2018.

Aquí, todo parte con el hallazgo del cadáver de una joven cantante, al que le han extirpado las glándulas odoríferas de las axilas y el pubis.

Alarmada, la policía comienza a indagar el crimen y es una investigadora la que empieza a sospechar del grupo de amigos de la occisa, miembros de una especie de club secreto obsesionado con el libro El Perfume -el best seller de Patrick Süskind publicado en 1985- y con sintetizar los aromas de la naturaleza, incluidos los humanos.

Ese mismo grupo estaría detrás de otros macabros crímenes, que son el eje de la trama de esta producción que avanza pausada, intrigante y oscura, para mostrar el presente de la investigación policíaca y el pasado de ese grupo de jóvenes.

El destripador de Yorkshire | Netflix

Desde Ted Bundy hasta Henry Lee, el catálogo de Netflix es generoso en historias de asesinos en serie reales.

Una lista sangrienta a la que se suma ahora el destripador de Yorkshire, que es como llamaban al criminal que durante varios años, entre fines de los 70 y comienzos de los 80, sembró el terror en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra.

Durante un período de cinco años, Peter Sutcliffe asesinó de manera brutal a 13 mujeres, la mayoría de ellas prostitutas, y siempre con el mismo modus operandi: primero golpeándolas en la cabeza, luego apuñaládolas y por último mutilándolas.

Un pasaje oscuro que revive esta nueva miniserie documental, a través de cuatro capítulos que logran enganchar con el puzzle policial en torno a estos casos y que evitan ahondar en el morbo y los detalles de los crímenes.

Aaron Hernandez | Netflix

Aaron Hernández es uno de los asesinos que llegó a la pantalla recientemente con este documental.

Claro que no se trata de un asesino serial, sino de uno hombre que escondía sus crímenes detrás de una fachada de jugador de fútbol americano.

Y no uno cualquiera: Hernández fue un deportista idolatrado y con contratos millonarios en la NFL. Eso, hasta que se conocieron los crímenes en que estuvo involucrado.

Esta serie muestra todo ese proceso en tres capítulos, además de los problemas familiares que tenía y sus homosexualidad reprimida.

Chicas perdidas | Netflix

A lo largo de dos décadas, un sicópata atacó a varias jóvenes en la costa de Long Island, en Estados Unidos. Un caso que todavía no se ha cerrado del todo, ya que nunca se descubrió al autor, y que revive en Netflix con Chicas Perdidas.

Este drama original de la plataforma tiene como base la novela Lost Girls, del periodista Robert Kolker, y como eje de su relato a Mari Gilbert (Amy Ryan), quien al inicio de la cinta vive con sus dos hijas pequeñas en el poblado de Ellenville.

Una historia que llegó a la pantalla bajo la dirección de la documentalista Liz Garbus, con una mirada inquietante y algo sombría, que no deja indiferente a nadie.

En la mente criminal | Netflix

Saber cómo piensan y qué lleva a los asesinos seriales a hacer lo que hacen es una de las dudas e intereses más grandes del público de estas historias.

La serie documental En la mente criminal (2017) muestra precisamente, desde diferentes miradas, cómo actúan y nacen psicópatas y asesinos seriales.

En cuatro capítulos podemos ver, por ejemplo, a un equipo criminología del FBI explicando las motivaciones de los asesinos seriales.

Los secuestradores son otros de los temas que toca esta serie de asesinos Netflix, explicando lo que hacen y cómo se salen con la suya, ejemplificando con alguno de los secuestradores más crueles de Estados Unidos.

También podrás ver un capítulo sobre los cultos y las historias y el actuar de los capos de la mafia, como son Al Capone, El “Chapo” Guzmán y Pablo Escobar.

Cazar asesinos | Netflix

Gran parte de las docuseries que forman parte de la oferta de Netflix muestran lo peor del ser humano, centrándose en asesinos seriales que han impactado a la opinión pública. Muchos de los cuales han sido investigados y atrapados por los protagonistas de Cazar asesinos.

La nueva serie documental que se centra en los policías, investigadores y analistas que en sus cuatro capítulos, como la descripción oficial detalla, “revelan los desgarradores y escalofriantes detalles de sus extraordinarios esfuerzos”.

Ahí se exponen los pormenores de la búsqueda de figuras tristemente célebres en la historia policial estadounidense, desde el Asesino de Green River, pasando por Aileen Wuornos -quien inspiró la película Monster (2003)-, hasta el Asesino de la Cara Feliz.

Hay alguien en tu casa | Netflix

En medio de su labor como director y guionista de cintas como El conjuro y Aquaman, el cineasta australiano James Wan se ha dado tiempo para producir muchas otras películas. Entre las cuales ahora se inscribe el horror juvenil de Hay alguien en tu casa.

Un largometraje que lleva a la pantalla la novela homónima de Stephanie Perkins y que, igual que el libro en que se inspira, tiene como protagonista a Makani Young (Sydney Park), una adolescente nacida en Hawaii que tras algunos problemas sus padres las envían a vivir junto a su abuela en la ficticia localidad rural de Osborne, Nebraska.

Una pequeña ciudad donde Makani cursa el último año de secundaria. Pero como toda película de terror requiere, la calma del lugar se verá pronto fracturada con una serie de sangrientos hechos. Los que tienen detrás a un asesino enmascarado que ataca violentamente a los estudiantes.

Siguiendo varias de las reglas del terror slasher -con un psicópata, jóvenes como su blanco principal, armas blancas y varias llamadas telefónicas-, la película se entrelaza con los conflictos personales de sus adolescentes personajes.

Lo que le otorga una característica singular y diferenciadora que por momentos puede reflejar los problemas de los jóvenes de hoy, pero al mismo tiempo hace que la cinta pierda el foco central que una cinta de terror de este tipo requiere.

Asesino serial con Piers Morgan | Netflix

Piers Morgan es uno de los periodistas más famosos de Inglaterra y en esta serie documental presenta a diferentes asesinos seriales y sus historias.

En tres capítulos muestra tres casos -todos de condenados a cadena perpetua-, de esos que enganchan a los seguidores de las historias sangrientas.

Un asesino que se retractó de confesar sus 12 asesinatos, un estrangulador que nunca ha hablado de sus macabros actos y un psicópata declarado culpable que insiste en su inocencia, son los criminales que presenta Morgan.

Como un excelente trabajo periodístico y de gran interés en los crímenes, esta serie documental está plagada de conocimiento sobre asesinos seriales.

No Te Metas con los Gatos | Netflix

De los que aparecen en esta guía, no todos los asesinatos Netflix se ensañan con las personas. El de esta docuserie, de finales del 2019, es un asesino de gatos, una historia macabra que a los animalistas les costará ver.

Si bien no hay imágenes explícitas de maltrato animal, solo con saber lo que les ocurrirá a estos inofensivos mininos es doloroso y angustiante.

Es el caso de un joven canadiense, quien torturaba felinos y subía videos de esas mutilaciones a internet.

Dos personas comunes y corrientes,Deanna Thompson, de Las Vegas y John Green, de Los Ángeles, deciden liderar la ciberinvestigación de este asesino y es ahí donde se centra el documental.

Lo que muestra es la crueldad humana hacia los animales, con el objetivo de casos así no vuelvan a ocurrir.

El silencio de la ciudad blanca | Netflix

Este thriller policial español está basado en el libro del mismo nombre de la escritora Eva García y se centra enlos crímenes del "asesino durmiente", quien al matar a sus víctimas las deja en posiciones que asemejan rituales cristianos.

El detective Unai López (Javier Rey) es el encargado de investigar los casos, el mismo que unos años antes había atrapado a este criminal, pero que vuelven a suceder, pese a que el supuesto culpable está preso.

¿Qué está pasando? ¿acaso atraparon al asesino equivocado? ¿es posible que alguien esté imitando sus crímenes? ¿O alguien lo está ayudando desde afuera?

Todas esas dudas rondan a López, quien debe investigar ese caso nuevamente y, además, enfrentar el acecho de las prensa por lo llamativo de estos asesinatos.

Es una película que atrapa con su misterio y suspenso.

Soy un asesino | Netflix

Con una segunda temporada que se estrenará el 31 de enero, esta serie documental retrata a los asesinos en serie, pero en primera persona.

Diez asesinos condenados a muerte hablan sobre sus crímenes y su historia, en una producción que se presenta casi como una conversación personal con ellos.

Desde algunos que niegan sus crímenes, hasta otros vinculados a ritos satánicos, están entre los casos de esta producción recomendada para quienes quieren saber qué mueve a los asesinos.

Henry Lee Lucas es el protagonista de esta miniserie documental, un hombre que nació en Virginia, EE.UU., y que confesó haber asesinado hasta 360 personas. Nadie sabe la cifra con exactitud. Tampoco él.

Quien asegura que mató hasta su madre, cuenta con crímenes de todas las formas,desde estrangulamientos hasta crucifixiones, todo “menos veneno”, según sus palabras

La policía incluso no sabía de su existencia. Su aparición fue una sorpresa para Estados Unidos y por lo mismo su historia se conoció en todo el país.

Son cinco capítulos los que tiene esta serie, plagada de mentiras, manipulaciones e ineptitud policial.

Los asesinatos del Valhalla | Netflix

Son contadas con los dedos de la mano las producciones en Netflix que llegan desde Islandia y Los asesinatos del Valhallaviene a aumentar la lista.

Con el frío característico de este país, llega esta serie policial protagonizada por Kata (Nína Dögg Filippusdóttir), una detective que, pese a sus 10 años trabajando, se ve enfrentada constantemente a una carrera poco exitosa.

A ella le encargan liderar la investigación de dos asesinatos que han ocurrido en menos de 24 horas.

Aunque ambos crímenes no están conectados aparentemente, tienen un mismo patrón: el asesino les hace heridas en los ojos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Signfican algo?

La noche más larga | Netflix

Esta serie española de Netflix, realizada por la productora Lazona, llegó al servicio con una de las mezclas de géneros que más atraen a sus suscriptores en distintos rincones del mundo: suspenso más acción.

Una combinación ya usada exitosamente por otros títulos hispanos y que forma parte de los trepidantes seis capítulos que conforman el espacio dirigido por Óscar Pedraza (Sky Rojo).

El cual tiene como escenario la cárcel de Monte Baruca, donde son envíados todos los condenados que sufren graves problemas mentales.

Entre ellos un asesino en serie conocido como El Caimán, a quien le avisan que se ha preparado un plan para sacarlo de ahí y que se concreta cuando llega un grupo de hombres fuertemente armados. Aunque no buscan ayudarlo precisamente.

Desde entonces, la tensión se va multiplicando con el paso de las horas. La misma que, junto a disparos, asesinatos y explosiones, se convierte en otra protagonista de las seis emisiones de una frenética serie que mantiene al espectador siempre al borde del asiento.

