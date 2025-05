Come todas las costillas que quieras: Mamut Restaurante celebra sus 25 años con promoción "all you can eat"

Mamut 3 ok

Si eres fanático de las costillitas de cerdo, de seguro has probado las de Mamut Restaurante.

La cadena que tiene 19 locales en todo Chile y que partió hace un cuarto de siglo con un local en Concepción.

Y ahora está cumpliendo 25 años y lo está celebrando con diferentes promociones.

Foto: Mamut Restaurante

Las que encuentras en todos sus locales, los que tienen la gracia de ser familiares y contar con una carta de preparaciones bien golosas.

Como las que son su especialidad, las costillas de cerdo a la parrilla y que durante estos días puedes probar una y otra vez.

Y es que una de las promociones del aniversario y en el marco del Día de las Costillas de Mamut es un "all you can eat", disponible desde el jueves 25 y hasta el domingo 28 de abril.

Más promociones de aniversario

Foto: Mamut Restaurante

Cuesta $ 19.900 p/p, es válida para consumo personal e incluye costillas BBQ y papas fritas que van llegando a tu mesa en rondas y que te reponen cuando terminas el plato.

Lo mejor de todo es que no tiene límite de tiempo.

Además hay otras promociones por los 25 años, como 2x1 en tragos y 20% de descuento en appetizers.

Foto: Mamut Restaurante

Ojo, que ambas son de lunes a viernes y debes elegir en una lista de opciones seleccionadas.

También puedes ir a disfrutar su Festival Ribs, disponible hasta junio y en el que puedes acompañar tus platos escogiendo entre una de las tres salsas o añadiendo papas al horno con diferentes toppings.

Y si eres socio del Club La Tercera aprovecha el beneficio de 20% de descuento de lunes a viernes en todos los locales.

Puedes revisar en la web de Mamut Restaurante todas las sucursales que tiene disponible a lo largo de Chile.