Comic Con Chile 2026: lo que debes saber de la nueva edición del evento de cultura pop y entretenimiento. Foto: archivo.

A principios de julio se desarrollará una nueva edición de Comic Con Chile, la convención de cultura pop y entretenimiento más grande del país, la cual reúne por tres días consecutivos a los seguidores del cine, la televisión, los videojuegos, los cómics, los cosplays y la ilustración.

El evento a desarrollarse en el Centro de Convenciones Espacio Riesco contará con una serie de paneles abiertos, en donde los asistentes podrán interactuar con los invitados.

También se realizarán actividades como sesiones de fotos, autógrafos y meet & greet para una experiencia aún más cercana.

Estas instancias tendrán un costo adicional al de la entrada, y para acceder a estas, se deberá contar con un ticket correspondiente a la fecha de la actividad.

Cuándo es Comic Con Chile 2026 y dónde comprar las entradas

Comic Con Chile 2026 se realizará los días 3, 4 y 5 de julio en el Centro de Convenciones Espacio Riesco , ubicado en Avenida del Salto 5.000, Huechuraba, en Santiago.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket , la única plataforma oficial de venta de boletos.

Los valores en venta general (incluido el cargo por servicio) son los siguientes:

Un día: $29.900

Abono (3 días): $69.000

Cabe destacar que hay un descuento limitado del 25% para clientes de Banco Falabella .

Los organizadores anticipan que no contarán con boleterías en puerta los días del evento. Sin embargo, siempre estará habilitada la compra online.

Los niños de hasta 5 años no pagan entrada, siempre que estén acompañados de un adulto que haya comprado su ticket.

Por otro lado, los menores de 13 años no pueden ingresar solos. Deben estar acompañados siempre de un adulto, enfatizan los organizadores.

Los anuncios sobre los artistas invitados serán informados a través de sus canales oficiales y su cuenta de Instagram .

Puedes conocer más detalles sobre Comic Con Chile 2026 haciendo clic en este enlace.