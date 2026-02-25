SUSCRÍBETE
    Paloma Salas en el Teatro Caupolicán: los detalles de su primer show en el recinto de San Diego

    La cita se enmarca en la celebración de los 10 años de los “Lunes de locos” que ha desarrollado en Comedy Restobar. La reconocida humorista chilena anticipa que contará con invitados y sorpresas.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cuándo es el show de Paloma Salas en el Teatro Caupolicán

    La destacada comediante nacional, Paloma Salas, realizará en agosto su primer espectáculo en el Teatro Caupolicán.

    La cita en el recinto de San Diego se enmarca en la celebración de los 10 años de los “Lunes de locos” que ha desarrollado en Comedy Restobar.

    Salas, quien previamente se ha presentado con éxito en lugares como el Teatro Nescafé de las Artes, el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena (como parte del festival El Gran Chiste), dijo recientemente en declaraciones rescatadas por Culto: “Es impresionante el paso del tiempo y cómo se ha construido el Lunes Loco estos 10 años”.

    “Partí muy abajo, nadie le tenía fe al lunes. Ha sido una mezcla de constancia y pasarlo bien. Al principio venía poquita gente, pero hace tres años que estamos con las dos funciones semanales sold out”.

    “Es un disparate hacer el Teatro Caupolicán. Lo bueno es que estos 10 años nos han dado mucho material, así que tendremos invitados y sorpresas”, anticipó la humorista.

    

    Cuándo es el show de Pamela Salas en el Teatro Caupolicán y dónde comprar las entradas

    El espectáculo de Pamela Salas en el Teatro Caupolicán se desarrollará el próximo viernes 14 de agosto a las 21:00.

    Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket, la única plataforma oficial para la venta de tickets.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    • Senior Suite B (Palco B): $36.800
    • Senior Suite C (Palco C): $36.800
    • Senior Suite D (Palco D): $36.800
    • Senior Suite E (Palco E): $36.800
    • Maldición Gitana (Primeras filas): $34.500
    • Litio (Golden): $28.750
    • Bizcocho Fresco (Plateas): $26.450
    • Silla de ruedas: $28.750
    • Acompañante Silla de ruedas: $28.750
    

