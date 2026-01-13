Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

Con una larga trayectoria en la comedia, Paloma Salas se ha consolidado como una de las referentes de la comedia nacional. Desde su participación en el programa Campo Minado de Via X, ha recorrido numerosos escenarios del país. Desde 2023, se ha presentado con éxito en el Teatro Nescafé de Las Artes, Movistar Arena con El Gran Chiste y recientemente en Gran Arena Monticello.

“Es impresionante el paso del tiempo y como se ha construido el Lunes Loco estos diez años. Partí muy abajo, nadie le tenía fe al lunes. Ha sido una mezcla de constancia y pasarlo bien. Al principio venía poquita gente, pero hace tres años que estamos con las dos funciones semanales sold out hace varios años.”, comenta Paloma Salas.

Este show masivo en el Teatro Caupolicán será el resultado de una trayectoria trabajada durante años que contará con su característico humor que aborda temas como el feminismo, la maternidad, la actualidad y la vida cotidiana, siempre con una mirada crítica, cargada de humor negro y sin miedo a incomodar.

“Es un disparate hacer el Teatro Caupolicán. Lo bueno es que estos 10 años nos han dado mucho material, así que tendremos invitados y sorpresas. La idea es poder celebrar con el público que viene los lunes al Comedy hace 10 años”, agrega Paloma.

La preventa comienza el miércoles 14 de enero a las 12:00 y la venta general el jueves 15 de enero al mediodía.

Más información en palomasalas.com