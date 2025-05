Cómo pasar un buen fin de semana según Felipe Avello

Avello OK

Felipe Avello es uno de los comediantes más exitosos de la escena nacional. Triunfador en el último Festival de Olmué, este jueves 30 de agosto estrena su nueva rutina de stand up en el Teatro Nescafé de las Artes.

¿Quieres saber cuáles son sus mejores panoramas para un fin de semana? Aquí nos revela algunos.

—En tu Concepción natal, ¿dónde recomiendas ir?

"A la laguna chica de San Pedro; me gustaba bañarme y andar en bote ahí, tengo buenos recuerdos. Decían que estaba contaminada, pero a mí nunca me pasó nada".

—Y de la nueva camada de "standaperos", ¿a quién hay que prestarle atención?

"Me gustan Darinka González, de Valparaíso, y Diego Urrutia, de Temuco, pero la verdad es que me gustan casi todos. Es que valoro la osadía y la disposición de subirse a un escenario. Siento empatía con los artistas, sobre todo si están recién partiendo. Y más que más que el contenido, me gusta el flow que tengan".

—El bar o teatro más bonito en que te ha tocado actuar.

"Recuerdo dos. El Club Amanda de Vitacura (Embajador Doussinague 1767, local D 0027), en un ciclo de humor que hicimos con Fabrizio Copano en 2014. Los organizadores no nos pagaron, pero se pasaba bien. Y en Temuco, un local que se llamaba Pecados Bar (Inglaterra 0651). Su dueño se llamaba Carlos Sandoval y se esmeraba en atendernos siempre muy bien".

—Lo mejor y más cómico que has visto en streaming o cable últimamente.

"Veo pocas series y shows de comedia. Prefiero leer libros de aventuras o escuchar música".

—¿Cuál es la película que más te ha hecho reír en la vida?

"Hay una que me hace reír y emocionar. Se llama Melody, es muy antigua" (en amazon.com).

—¿Un disco que te suba el ánimo?

"Kick, de los australianos INXS. De las canciones que vienen ahí, me gusta Devil inside" (en Spotify).

—El lugar perfecto para descansar.

"Concepción, específicamente la casa de mis papás. Cuando voy, duermo mucho".

—¿A qué restaurante o bar te gusta ir con los amigos?

"Prefiero estar en casa y comer liviano. Sufro de problemas estomacales frecuentes; una pena, porque me gusta mucho comer, sobre todo mariscos".