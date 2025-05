Conoce los cambios del plan Paso a Paso y prepara tus panoramas

Varios son los cambios en el plan Paso a Paso que anunció ayer el gobierno, los que comenzarán a funcionar a partir de este jueves 14, a las 5 AM.

Si bien, uno de cada cinco chilenos estará en cuarentena desde la fecha indicada (la que durará máximo cuatro semanas), igual se anunciaron algunas medidas que propician el deporte al aire libre para las fases 1 y 2: el horario de Elige vivir sano.

Este consiste en uno exclusivo para trotar, pedalaer o ejercitarte en los parques o calles, entre las 7 AM y 8.30 AM (no se puede usar vehículo motorizado ni transporte público).

Parque-Bernardo-Leighton-12.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Así, quienes estén en cuarentena podrán hacer uso diario de esta disposición; y los que se encuentren en Transición, los sábados y domingo. Pon atención a estas recomendaciones que entregó a Finde el médico Cristóbal Cuadrado, con tips para ejercitarte de forma responsable.

A las mismas comunas se agregó uno o dos permisos de libre disposición por persona que durará dos horas; y quienes se encuentren en Transición sólo podrán reunirse con máximo cinco personas en lugar abierto o cerrado.

Prohibida la música en restaurantes

Bar-de-René-terraza-listo-.jpg la-tercera

Foto: Bar de René

Otro de los cambios en el plan Paso a Paso involucra al gremio gastronómico y que rige también desde el jueves 14.

Desde esa fecha se prohibe la música en vivo en restaurantes, bares, cafés y otros establecimientos del rubro, en las etapas de Transición y Preparación.

La medida corre tanto para la música en vivo como para la envasada. Recién se permitirá en la etapa de Apertura Inicial.

Una medida que llamó la atención entre los expertos, porque no existiría relación entre la música en los locales y el riesgo de contagio. "Si hay música envasad o ambiental no influye absolutamente en nada. Las que sí tienen riesgo son las situaciones donde no se respeta la distancia física y donde no hay una buena circulación ni ventiación", asegura el infectólogo y académico de la Usach Ignacio Silva.

Y agrega: "Lo que se tiene que fiscalizar es si los locales están funcionando en el horario adecuado, con las medidas de prevención básicas como el aforo, la distancia entre mesas y el uso de mascarillas. Ahí hay que poner el foco.

Y agrega: "Lo que se tiene que fiscalizar es si los locales están funcionando en el horario adecuado, con las medidas de prevención básicas como el aforo, la distancia entre mesas y el uso de mascarillas. Ahí hay que poner el foco.