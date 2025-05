¿Cuáles son los parques que abren en la banda horaria deportiva?

Desde que se anunció que la cuarentena sería aún más restrictiva producto del alza en los contagios de Covid 19, también se detalló que todas las personas en esta condición podrían salir a ejercitarse, entre las 5 AM y 9 AM, de lunes a viernes, y de 5 AM a 10 AM los fines de semana.

Este es el horario actual, porque al comienzo se iniciaba a las 6 AM. Con todo, la banda horaria deportiva ha significado una oportunidad para desestresarse trotando, caminando, corriendo, pedaleando e, incluso, paseando a las mascotas.

La iniciativa de Elige Vivir Sano, la repartición del gobierno que promueve los hábitos saludables, exige el uso de mascarilla, la distancia física y, en lo posible, el alcohol gel. Además, permite moverse entre comunas cercanas, siempre que no sea en un vehículo motorizado ni en transporte público.

Foto: Valentina Miranda Vega.

Esto, porque la idea es que te ejercites en espacios públicos y al aire libre. De hecho, no necesitarás un permiso de Comisaría Virtual.

Y ojo, que esta franja no es sólo para las comunas en cuarentena, porque en la fase 2 también podrás usarla los fines de semana, que es cuando no se puede salir por las restricciones del plan Paso a Paso.

El Parque Metropolitano y su red urbana

Foto: Valentina Miranda Vega.

El Parque Metropolitano con sus seis cerros -El Carbón, Chacarillas, San Cristóbal, Los Gemelos, La Pirámide y Polanco- fue el primero en unirse a la iniciativa. Hasta allá puedes ir a diario desde las 6 AM (el ingreso es hasta las 8.30 AM en la semana y 9.30 AM el finde).

Además, este importante pulmón verde capitalino administra una red de parques urbanos en distintas comunas de la región Metropolitana. Estos, también abren en la franja, a excepción de los parques Brasil, Pierre Dubois y Bicentenario de la Infancia.

¿Algunos recomendados? El Parque Bernardo Leighton, la joyita escondida de Estación Central que, además de ser estéticamente lindo, es perfecto para ejercitarse, porque tiene una cancha, senderos bien delimitados y un cerrito con escaleras que puedes usar para fortalecer aún más tu musculatura al subir y bajar.

Si vives en Quinta Normal no te pierdas el Parque de La Familia, el área verde cerrada que encuentras al poniente del de Los Reyes. Destaca porque tiene una laguna artificial en el centro y senderos en distintos niveles, unos cerca del río y otros en altura.

En tanto en Recoleta está el Santa Mónica, cinco hectáreas ideales para hacer ejercicios en sus caminos de arenilla que rodean una laguna artificial, por lo que es más fresco.

Estas áreas verdes abren en el mismo horario del Parque Metropolitano: lunes a viernes, de 6 AM a 9 AM, y sábado y domingo, de 6 AM a 10 AM.

Más parques en la banda horaria deportiva

Foto: Municipalidad de Santiago.

Otros pulmones verdes que suelen estar cerrados durante las cuarentenas se sumaron a la iniciativa. Por ejemplo los parques Quinta Normal y O'Higgins.

Ambos son administrados por la Municipalidad de Santiago y abren de lunes a viernes de 5 AM o 9 AM, y hasta las 10 AM los fines de semana. Eso sí, cada uno tiene delimitado el tramo por el que podrás avanzar corriendo, caminando o en bici, y solo un ingreso: por Av. Matucana, para el primero, y Av Tupper, para el segundo.

Otro que se añadió a este banda horaria es el Parque Mirador Viejo, en Independencia. Eso sí, este abre sólo por la calle Nueva Matte, y entre las 7 AM y 9 AM en la semana, y desde las 7 AM hasta las 10 AM sábado y domingo. Prográmate para ir, porque es perfecto para trotar, o ir en bici, skate o patines, porque tiene unas pistas especiales para las ruedas.

Foto: Valentina Miranda Vega.

Si vives en Providencia, también podrás acceder al Parque Inés de Suárez (ingreso por calle Vasconia). Esto, porque de lunes a domingo se unirá a esta iniciativa con aforo de 150 personas.

Lo mismo sucederá con el de Las Esculturas, ese museo al aire libre ubicado en la ribera norte del río Mapocho, y donde se exhiben 30 obras de artistas nacionales, entre ellos Federico Assler y Lily Garafulic. Ojo, a este sólo podrás entrar por Av. Santa María, entre las 6 AM y 9 AM.

En Camino La Cumbre 4491, en Lo Barnechea, también hay un parque al que puedes echar mano. ¿Su nombre? RFK El Durazno, elbikepark que administra la empresa Outlife, y que se luce con pistas para principiantes y expertos.

El ingreso es de 6 AM hasta las9 AM en la semana, y 10 AM el finde, siempre que hayas comprado virtualmente tu ticket por $ 4.000 (los niños menores de 10 años entran gratis). Por supuesto, debes llevar tu propia bici.

Si te gusta el trekking, buena idea es que vayas al Parque Aguas de Ramón, que abrirá de 6.30 AM a 9 AM, de lunes a viernes, y de 6 AM a 10 AM, los fines de semana; o a La Plaza Sur, con horario de 6 AM a 9 AM, y hasta las 10 AM los festivos.

Ojo, siempre tienes que usar mascarilla si te cruzas con otros visitantes, alcohol gel y mantener el distanciamiento físico. Además, la entrada al estos parques cuestan $ 3.000 (adulto general) y $ 2.000 (mayores de 60 años y niños hasta los 12).