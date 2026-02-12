SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde Luis Slimming hasta Paloma Salas: los shows de humor que prometen generar risas en distintas ciudades de Chile

    Jorge Alís y Lucas Espinoza también están entre los humoristas que son parte de la cartelera de Ticketplus para esta quincena. Revisa acá las fechas y ciudades en las que se realizarán los espectáculos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Desde Luis Slimming hasta Paloma Salas: los shows de humor que prometen generar risas en distintas ciudades de Chile. Foto: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    La segunda mitad de febrero contará con múltiples presentaciones de humoristas en diferentes localidades del país.

    El comediante argentino Jorge Alís, también conocido como “Argentino QL”, presentará su exitoso show MALÓN el próximo sábado 21 de febrero en el Teatro Cachafaz de Providencia, con funciones a las 20:00 y las 22:30.

    Luis Slimming realizará una serie de presentaciones en distintas ciudades del país. Su ruta comienza en Puerto Montt el 17 y 18 de febrero (Los 3 Platos) y en Temuco el 19 (Delirante Teatro Bar).

    Luego regresará a la zona central para llevar su espectáculo a San Miguel el 24 de febrero (Club de San Miguel), Chimbarongo el 26 de febrero (Melapizza), y al Fogón del Valle de Casablanca el 27 de febrero.

    Paloma Salas llevará su show a San Antonio (Araukasa) el 26 de febrero, mientras que Don Carter se presentará en Talca (La Fábrica) el 28 de febrero.

    Desde Luis Slimming hasta Paloma Salas: los shows de humor que prometen generar risas en distintas ciudades de Chile. Foto: archivo.

    Patricia Maldonado se presentará en el Casino Enjoy de Viña del Mar el 24 de febrero. Y Lucas Espinoza llevará su humor a la misma ciudad el 27 de febrero, en el Barbones Comedy.

    En paralelo, la dupla Cebolla y Bodoque estará en el Bar Ruta 78 de Puente Alto el 26 de febrero.

    El evento colectivo El último show del verano, que promete reunir lo mejor del stand-up, se desarrollará el 28 de febrero en el Teatro Cachafaz de Providencia.

    Estos son solo algunos de los espectáculos de humor que forman parte de la cartelera de Ticketplus para esta quincena.

    Desde Luis Slimming hasta Paloma Salas: los shows de humor que prometen generar risas en distintas ciudades de Chile. Foto: archivo.

    Dónde comprar las entradas para los espectáculos de humor

    Las entradas para cada uno de los shows mencionados pueden encontrarse en la página web oficial de la ticketera, haciendo clic en este enlace.

    Ahí también podrás revisar la disponibilidad para otras fechas agendadas por los humoristas en diferentes localidades.

    Los precios de los boletos parten en los $8.000, dependiendo del espectáculo y la ubicación seleccionada.

    La Head of Marketing de Ticketplus, Belén Carracedo, declaró: “El stand-up comedy se ha consolidado como uno de los formatos de entretenimiento más populares en Chile, con una audiencia cada vez más diversa y entusiasta”.

    “En Ticketplus hemos visto cómo estos espectáculos generan interés y se transforman en planes para quienes buscan momentos de relajo y diversión durante el verano”.

