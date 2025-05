Día de Star Wars 2024: Nowas Cantina tendrá un evento especial de otra galaxia

Este fin de semana hay una celebración que llega desde una galaxia muy muy lejana, el Día de Star Wars 2024.

Sí, porque la saga creada por George Lucas también tienen un día especial y ese es el 4 de mayo, que surgió por la célebre frase "May the force be with you" y su similitud fonética con "May the 4th be with you".

Y los fanáticos alrededor del mundo ya se están preparando para celebrar el próximo sábado 4.

¿Estás en Santiago y aún no sabes dónde ir a festejar? Entonces reserva ya para visitar Nowas Cantina.

Nowas-Cantina-4-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

De seguro te suena su nombre, porque es el bar temático inspirado en Star Wars y otras películas de ciencia ficción que se volvió viral en redes sociales.

Abrió a comienzos de este año al interior del Parque Araucano y de inmediato se transformó en un hit, sobre todo entre los seguidores de La Guerra de las Galaxias.

Y es que sorprende con su ambientación de otros galaxias, inspirada en los paisajes de lugares ficticcios como el planeta Tatooine, y donde la protagonista es una barra circular con una gran turbina colgante, que simula los restos de una nave especial.

Djs, cosplayers y carta especial

Nowas-Cantina-10-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Un lugar ad hoc para ir a celebrar el Día de Star Wars 2024 y donde este sábado 4 de mayo habrá un evento especial, como era de esperar.

Ese día el bar se vestirá de fiesta, con dos ambientes con Djs, entre ellos uno en la terraza, cosplayers, una carta especial, concursos, regalos y otras sorpresas.

Por tratarse de un evento ese día se cobrará entrada, la que cuesta $ 20.000 adultos y $ 10.000 niñas y niñas de tres a 12 años. Ese valor incluye un bebestible.

Nowas-Cantina-1-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Además, tienes dos dos bloques horarios para ir, de 1 PM a 4.30 PM y de 6.30 PM a 3 AM

Las reservas se realizan enviando un mail a reservas@nowascantina@gmail.conm e indicando nombre, teléfono, hora, cantidad de adultos y niños y si prefieres en el interior o terraza.