Día de Star Wars 2024: todas las actividades que hay en Chile para celebrar

Los fans de La guerra de las galaxiasya están listos para celebrar el Día de Star Wars 2024 o Star Wars Day.

Sí, existe una efeméride especial de la saga creada por George Lucas y viene de la célebre frase “May the force be with you" o "que la fuerza te acompañe".

Por su similitud fonética con “May the 4th” el 4 de mayo quedó establecido como el Star Wars Day y por eso que sus seguidores en todo el mundo se organizan para celebrar de manera especial.

En Santiago también hay actividades para este Día de Star Wars 2024 y las repasamos acá.

Star Music

Una de las actividades de este año es Star Music, un concierto sinfónico que promete será la más espectacular del Día de Star Wars 2024.

Y es que trata de un concierto orquestado con la música de la saga, pero que también incluye un elemento llamativo: globos aerostáticos gigantes de personajes de la historia.

En Viña del Mar se realizará este sábado 4, a las 6 PM en la Quinta Vergara,y el sábado 11 de mayo en La Serena.

Las entradas se venden a través de Passline.

Ojo, que había programada también una función en Santiago, en el Estadio Bicentenario de La Florida, pero se suspendió.

Nowas Cantina

Un lugar ad hoc para ir a celebrar es Nowas Cantina, el bar temático inspirado en Star Wars y otras películas de ciencia ficción que se volvió viral en redes sociales.

Abrió a comienzos de este año al interior del Parque Araucano y de inmediato se transformó en un hit, sobre todo entre los seguidores de La Guerra de las Galaxias.

Y es que sorprende con su ambientación de otros galaxias, inspirada en los paisajes de lugares ficticcios como el planeta Tatooine.

Ahí, este sábado 4 de mayo habrá un evento especial y en que el bar se vestirá de fiesta, con dos ambientes con Djs, entre ellos uno en la terraza, cosplayers, una carta especial, concursos, regalos y otras sorpresas.

Por tratarse de un evento ese día se cobrará entrada, la que cuesta $ 20.000 adultos y $ 10.000 niñas y niñas de tres a 12 años. Ese valor incluye un bebestible.

La amenza fantasma en cines

Otra buena noticia para los seguidores de la saga de ciencia ficción: justo en la previa de Día de Star Wars 2024 regresó a los cines La amenza fantasma: episodio 1.

La película estrenada en 1999 y que por su aniversario número 25 tiene un reestreno en salas de todo el mundo.

Así es que para celebrar puedes ir a los cines de todo Chile viendo en pantalla grande el largometraje dirigido por George Lucas y que muestra la historia de Anakin Skywalker antes de transformarse en Darth Vader, durante la era de la República Galáctica.

Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman y Jake Lloyd encabezan su elenco.

Planetario Usach

Este fin de semana en el Planetario Usach es posible que te encuentres con Darth Vader y los Stormtrooper.

Y es que para festejar el Día de Star Wars invitaron a Alianza Rebelde Chile, el fan club que una agrupación de jóvenes y adultos seguidores de Star Wars.

Los que este sábado 4 llegarán caracterizados como los personajes más emblemáticos de la saga y los asistentes podrán tomarse fotos con ellos.

La entrada cuesta $5.000 adultos y $4.500 niñas, niños y adultos mayores y te da derecho a ver una de las películas que, entre las 11 AM y las 5 PM, se exhiben en su domo inmersivo.

Además de compartir con los personajes de Star Wars en su día.