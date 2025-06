Día del Padre 2025: 5 restoranes para regalarles un banquete

A riesgo de sonar estereotípicos, vamos a decir que a casi todos los papás —por no decir a todos, que tampoco sería incorrecto— les gusta comer. No solo eso: les encanta comer mucho. Llenarse el estómago hasta el dolor. Masticar y tragar como si no hubiera un mañana.

Seguro no es lo que les recomienda el médico, y quizá reduzcan su esperanza de vida, pero regalarles para el Día del Padre una visita a un buffet, o a un restorán que se luzca por sus banquetes, será un obsequio que no olvidarán jamás. Al menos no esa noche, cuando estén más inflados que encuesta de opinión.

Estas son cinco opciones en Santiago, para distintos presupuestos, pero todas infalibles, donde la cantidad, y tampoco la calidad, no faltarán.

Buffet en Catae

Catae es un restaurante que encuentras en el subsuelo del hotel Renaissance Santiago, en Vitacura. Ahí, este domingo, en el piso -1, entre la 1 PM y 4.30 PM, se desplegará un buffet especial para celebrar el Día del Padre, con bebidas y cócteles incluidos.

Eso significa que te podrás regodear entre sus distintas estaciones, para repetir y servir a tu gusto. Como la parrilla con un asado en vivo, que tendrá cortes como lomo vetado, sobrecostilla, punta picana o malaya.

También su variado salad bar, con opciones como la ensalada de papas nativas, fondo de alcachofas y jamón serrano, o las pastas hechas en el momento.

Además habrá una estación de fondos que se lucirá con una gran paella, un cremoso osobuco braseado y la pesca del día. No te olvides de dejar espacio para el mesón de postres, lleno de delicias. Y para tomar: vinos, jugos naturales y tragos de autor.

Para asegurar tu puesto, eso sí, debes reservar. Cuesta $59.900 por adulto y $ 29.900 para niños entre 5 y 10 años.

📍 Dónde: Av. Kennedy 4700, Vitacura.

⏰ Horario: Domingo 15 de junio, de 1 PM a 4.30 PM

Un banquete turco en Meze

Elegido como el Mejor Restaurante Turco en América el 2022, Meze ya es un clásico de Providencia. Hace diez años abrieron su local en Manuel Montt, hito que festejaron con la apertura de otra sucursal, esta vez en el estiloso MUT.

Foto: Carolina Vargas. la-tercera

Aunque ambas tienen la misma calidad, con hummus suaves como una nube y kebabs llenos de aroma y sabor, para celebrar a los padres lo mejor sería volver al local original, con la cocina a cargo de Onur Erdemir, chef oriundo de Estambul.

Por la dinámica de Meze, que ofrece una inmensa cantidad de platillos tradicionales turcos, elaborados por cocineros de ese país, es un lugar perfecto para compartir en familia y probar distintas delicias.

Foto: Carolina Vargas. la-tercera

Es más, en su cocina se rinde homenaje a su país natal y los cocineros son también turcos, cosa de lograr un menú de aperitivos y platos principales, regionales, con todo el sabor de la tradición.

Debes reservar si no quieres quedarte fuera de este banquete y así probar alguno de sus imbatibles. Como la Zeytinyagli Yaptak Sarma ($6.250), hojas de parra rellenas de arroz, menta, pasas, aceite de oliva y canela. O, si hablamos de platos de fondo, la centenaria musakka ($10.500), una delicia de carne molida sobre berenjenas fritas, que viene junto a una salsa de tomates casera, con carne molida, y salsa bechamel. Todo acompañado de arroz turco.

Foto: Carolina Vargas. la-tercera

Por si fuera poco, a los papás presentes ese día se les regalará dos cervezas turcasde la marca Efes, hecha con malta y arroz

📍 Dónde Manuel Montt 270, Providencia

⏰ Horario: lunes a jueves 12.30 a 11 PM Viernes 12.30 PM a 11.30 PM

Patache marino en La Tasca de Altamar

La Tasca de Altamar es un restaurante con más de 40 años de historia, que está prácticamente en la esquina de Av. Apoquindo y Noruega, en una de las zonas más clásicas de Las Condes.

La Tasca de Altamar la-tercera

Tiene el sello de un restorán familiar, con una carta de cocina marina, donde brilla la estupenda materia prima, la mayoría de pescadores artesanales.

Aunque también cayó en la tendencia del código QR, lo más probable es que a tu mesa llegue una carta gigantográfica, para que puedan ver los platos y precios aún sin lentes, si es que los usas.

Ahí verás opciones imbatibles y para todos los gustos, como los camarones de río ($30.000), que vienen con todo y cáscara, que es donde se concentra el sabor. O la trilogía de chupes ($15.500), especial para compartir, ya que son porciones algo más pequeñas de chupe de loco, pastel de jaiba y picante de camarones.

La-Tasca-de-Altamar-15.jpg la-tercera

De fondo no falla el congrio frito ($17.000), uno de los mejores de Santiago, tanto por la crocancia de su batido como por lo tierna de su carne. Los puedes acompañar de papas fritas ($4.800) o, como nos gusta a nosotras, con espinacas a la crema y queso azul ($5.000).

📍 Dirección: Noruega 6347, Las Condes

⏰ Horario: martes a sábado, de 12.30 PM A 11 PM; domingo, de 12.30 PM a 4.30 PM.

Un brunch de campeones en The Ritz-Carlton

Otra opción de estilo buffet, pero algo más temprano, es el brunch que encontrarás en Estró, el restaurant del hotel The Ritz-Carlton. Este domingo, con previa reserva, funcionará de 1 PM a 4 PM. Cuesta $60.000 por persona adulta y $35.000 para niños de 6 a 12 años.

Estro-3-ok.jpg la-tercera

Además de las estaciones de siempre, que incluyen panes artesanales, ensaladas, quesos y fiambres, platos calientes como el ratatouille, dulces y pasteles hechos en el local, ostras y ceviches, esta vez habrá un plus especial: se transmitirá en vivo el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Como es habitual, el bar es abierto, lo que incluye espumantes, vinos, sprits, pisco sours, mocktails y jugos.

📍 Dónde: El Alcalde 15, Las Condes

⏰ Horario: Domingo 15 de junio de 1 PM a 4 PM

Asado sin fin en la Parrilla Libre de Buenos Aires

¿Fanático de la buena carne? ¡Entonces llega temprano a La Parrilla Libre de Buenos Aires! La encuentras en Barrio Yungay, justo al lado de la clásica parrillada Chilenazo. De hecho, es de los mismos dueños, pero su gracia y distinción es se trata de un gran asado con tenedor libre, en el que por $24.900, y durante tres horas, los adultos puedes comer todos los cortes de carne a las brasas que quieran. Los bebestibles, eso sí, no están incluidos.

Parrilla-Libre-Buenos-Aires-10-ok.jpg CAROLINA VARGAS

La especialidad, como dice su nombre, son los cortes argentinos. Podrás sacar bife ancho (lomo vetado), bife angosto (lomo liso), corazón de cuadril (asiento), colita de cuadril (punta picana), flat iron (punta paleta) y asado de tira, por ejemplo.

Otro punto fuerte son los embutidos, hechos ahí mismo, como las prietas, morcillas, chorizos argentinos, choricillos y butifarras.

Parrilla-Libre-Buenos-Aires-12-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Además hay estaciones, siempre en formato buffet, para probar libremente más carnes, como pollo, costillar y hamburguesas; o guarniciones, ensaladas y postres.

Como este domingo es el Día del Padre, y la demanda se duplica, se atenderá solo por orden de llegada, desde las 12 PM. Así que no tomes desayuno y llega directo a la Parrilla Libre.