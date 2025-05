El Ascenso de un Imperio: Otomano, una buena opción para los amantes de la historia

Que el hijo traiciona al padre, que un hombre rico quiere salirse con la suya y quedar bien con dios y con el diablo, que la amante de uno luego lo es de otro, que muchos mueren defendiendo una causa. No se trata de una telenovela, sino de la serie de Netflix, que mezcla drama y documental, El Ascenso de un Imperio: Otomano (Rise of Empires: Ottoman).

Es una producción ideal para los que aman la historia, pero que buscan que se la cuenten de manera entretenida, con contexto, pero también con la sal y pimienta de una gran producción al estilo turco.

RiseofEmpires_Ottoman-1.jpg la-tercera

El Ascenso de un Imperio: Otomano | Netflix

En seis episodios se relata la gran proeza de Meheded, sultán otomano que se atrevió a derribar junto a sus hombres las murallas de Constantinopla, poderoso bastión del Imperio Romano de Oriente que no había podido ser derribado por más de una decena de ejércitos, todos derrotados.

Aquí actúan puras estrellas turcas —los que se manejan en las teleseries venidas desde allá reconocerán más de alguna cara— y el que narra en off es Charles Dance, conocido actor británico que hemos visto en The Crown y Game of Thrones, por ejemplo.

A las escenas actuadas se les van intercalando "cuñas" con la opinión de diversos expertos en Imperio Otomano, quienes le dan aires de seriedad a una producción que trata de apegarse a la historia sin perder atractivo dramático, lo mismo que se ha visto en otras entregas de Netflix, como Los Últimos Zares.

Son episodios de unos 45 minutos, duración perfecta para aprender y entretenerse en iguales dosis con una serie de buen nivel, con buenos libretos, escenas de acción que no desmerecen y actuaciones destacadas. ¿Lo mejor? El trabajo de diseño de vestuario y de los escenarios, que le otorgan mucha credibilidad.

Ver aquí