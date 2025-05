El cumpleaños de Dj Latin Bitman en Lollapalooza

Es un espectáculo esperado por José Antonio Bravo, más conocido como Dj Latin Bitman. Esto, porque el día sábado celebrará sus 20 años de carrera, nada más y nada menos, que en Lollapalooza.

No es un escenario nuevo para él, al contrario, ha estado ahí en 12 ocasiones, ya sea en la versión chilena, como en la argentina, brasileña y estadounidense.

Esta vez, eso sí, tiene una diferencia. Por primera vez saldrá del Movistar Arena -recinto destinado a la electrónica en Lolla- y se presentará al aire libre, en el Lotus Stage, de 6.30 PM a 7.45 PM.

La opción le vino como anillo al dedo, porque justo se encuentra en un período en el que quiere mostrarse a nuevos públicos y esa tarima se lo permite.

Pero no sólo eso, el espectáculo con el que aparecerá en escena es bien distinto a los que se les conoce.

Habrá bailarines, un coro y una banda que lo acompañará en la interpretación de las siete canciones de su disco Homies (Nacional Records), ese que aún no lanza, pero que viene trabajando desde el 2015, y del que sólo se conoce una canción, You, con la cantante española Nora Norman.

"Es la presentación formal de este disco que es súper actual y bailable", dice Dj Bitman. Este sábado podrá escuchar temas con ritmos funk, pop, hip hop y algunos "tintes que se acercan al trap", cuenta. Además de colaboraciones con los músicos nacionales Joe Vasconcellos y Tiano Bless.

"Creo que este es un álbum mucho más maduro", cuenta el también compositor ariqueño, quien asegura que "habrá invitados y, por supuesto, no faltarán los hits, entre ellos, Airplane y Help me".

Club Itinerante

Si se queda con las ganas de verlo en Lollapalooza, no se entristezca, porque Dj Bitman desde hace un par de meses que organiza Club Itinerante, unas fiestas electrónicas que recorren el país ocupando espacios pocos convencionales para este tipo de eventos, como casonas patrimoniales y club náuticos.

De hecho, asegura que en adelante "sólo tocará en estas fiestas para mayores de 25 años y no en discos".

¿Próximas fechas? El 29 de marzo se presentarán en Arica y el 7 de abril en Parral. En mayo estará en Temuco. Más información la encuentra en el Facebook de Club Itinerante Chile.