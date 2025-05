El diario de Noel: la romántica película de Netflix con espíritu navideño

A sus 81 años de edad, el realizador y productor estadounidense Charles Shyer retoma el doble papel de director y guionista, estrenando en Netflix su primer largometraje en 18 años: El diario de Noel.

La cinta original de la plataforma con la que Shyer continúa por la senda de la comedia romántica, tras haber dado vida a títulos como ¿Quién llamó a la cigüeña? (1987) y El padre de la novia (1991).

Para la cual toma como inspiración el libro The Noel diary -aún no traducido al español-, una de las muchas novelas del autor estadounidense Richard Paul Evans con temática navideña y sentimental.

Donde él narra la historia de Jacob Churcher, un escritor de best-sellers de misterio que no ha retornado a su pueblo natal en 20 años, pero debe volver y enfrentar su pasado, mientras conoce a Rachel.

El mismo relato que ahora se convierte en un largometraje con más drama que humor, donde el nombre del protagonista cambió, pasando a ser el de Jacob Turner (Justin Hartley, This Is Us).

Pero continúa siendo un famoso escritor de libros superventas, soltero y que vive junto a su perrita Ava. Sin embargo, poco antes de Navidad recibe la llamada del encargado de los bienes de su madre.

Un pasado por redescubrir

En la que el abogado le comunica a Jacob o Jake que ella murió hace dos semanas, dejándole la casa en que él vivió una triste adolescencia. Ante lo que viaja rápidamente al poblado de Bridgeport.

Donde descubre que en los últimos años su mamá era una acaparadora y se reencuentra con su amable vecina Ellie (Bonnie Bedelia), quien lo cuidaba en los “días malos” de su progenitora.

Además de encontrarse con Rachel Campbell (Barrett Doss), quien aparece en el antiguo hogar de los Turner asegurando que allí vivió y trabajó un tiempo su madre biológica antes de su nacimiento.

La cual de inmediato establece una fuerte conexión con el escritor y logra que este la lleve a la apartada localidad de Vermont en que ahora vive su padre, al que él no ha visto en más de 30 años.

Quien es el único que podría saber más sobre la madre de Rachel, por lo que se dirigen en su búsqueda mientras descubren un antiguo diario y comienza a nacer una fuerte atracción entre ellos.

En el eje de una historia tan simple como encantadora, que tiene algo de comedia, pero más de romance y drama, junto la superación de lo malo del pasado para poder disfrutar lo bueno del presente.

