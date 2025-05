El Gran Baile de Invierno de Harry Potter llegó a Chile y estará todo el verano

Baile de invierno 1 ok

Justo a tiempo para la Navidad y las vacaciones de verano llegó a Chile el Gran Baile de Invierno de Harry Potter.

Un evento muy esperado por los fans de la saga que nació de las novelas de J.K. Rowling y con el que de seguro soñaron más de alguna vez.

Y es que recrea un entretenida fiesta narrada en las novelas y vista luego en las películas, el Baile de Navidad, una tradición del Torneo de los Tres Magos y que se celebra el día de Navidad.

Gran-Baile-de-Invierno-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Ahora, ese sueño se hace realidad gracias a esta experiencia creada por la compañía Fever, que tras presentarse en lugares como Milán, Houston y Ciudad de México, aterriza por primera vez el país.

De hecho ya llegó, trayendo toda la magia y fantasía de Howgarts a Santiago.

Específicamente se puede ver en el Círculo Español, el majestuso palacio de más de 100 años ubicado en plena Alameda, a pasos del Metro La Moneda, que fue la residencia del Quinto Marqués de Pica.

Un palacio de estilo neoclásico donde el Gran Baile de Invierno debutó a fines de noviembre y donde tendrá funciones hasta febrero de 2024.

Así el Gran Baile de Invierno

Baile-de-invierno-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si todavía no vas, entonces prepara tu túnica o tu traje de gala más elegante, que en este baile te sentirás transportado a un mundo realmente mágico.

No sólo por lo impresionante de la casona, sino también por la ambientación, de tonos blancos, verdes y plateados, que te lleva de viaje al mundo de Harry Potter y su Gran Baile de Invierno.

Baile-de-invierno-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Ya desde la entradas sentirás la fantasía, en una salón de bienvenida, con decoraciones inspiradas en Howgarts, photo opportunities y un mercadillo con productos oficiales, desde varitas y túnicasta peluches.

Además de estaciones con snacks y bebidas, con cócteles sin alcohol y la deseada cerveza de mantequilla, también sin alcohol.

Aunque la mejor parte se reserva para el gran salón, donde se realiza el baile, una experiencia interactiva llena de magia, música, danza y celebración, de la que no daremos más detalles para no ser spoilers, pero que adelantamos es muy entretenida y no sólo para fans.

Gran-Baile-de-Invierno-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si no te lo quieres perder, que el Gran Baile de Invierno tiene varias funciones por día de miércoles a domingo, y la de las 15.30 es apta para niños de seis años en adelante.

Las entradas cuestan desde $ 18.000 y las puedes comprar en la web oficial del evento. Ojo, que hay 15% de descuento con tarjeta de crédito BCI Visa.

Puedes ver también esta guía con más panoramas para hacer con niños en Santiago.