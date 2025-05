Esta mierda me supera: Una excelente serie juvenil con estilo ochentero

Los dramas adolescentes con toques de comedia negra que Netflix ha traído a la pantalla chica, siempre han tenido bastante éxito, como es el caso deSex Education o de The End of the F***ing World. Siguiendo este estilo, ahora llega Esta mierda me supera, una serie de ocho capítulos que, seguro, disfrutarás.

Basada en una novela gráfica del mismo nombre, esta genial producción de siete episodios, que no superan los 20 minutos, tiene como productores a los mismos de Stranger Things, Dan Cohen y Shawn Levy; y como creadores a unoThe End of the F***ing World Jonathan Entwistle, y a Christy Hall. Te imaginarás, entonces, por qué mantienen el estilo.

La historia cuenta acerca de Sydney (Sophia Lillis), una joven introvertida que entre los cambios de casa y los problemas económicos de su familia, se siente aburrida y sus emociones están apunto de explotar. Como si fuera poco, el suicidio de su padre la ha dejado en una aparente depresión que la mantiene en contacto sólo con su mejor amiga Dina (Sofia Bryant), una divertida y popular chica.

Cuando parece que nada puede ser peor, Sydney nota que tiene unos aparentes poderes que no puede controlar. Una situación que la desestabiliza emocionalmente, aún más de lo que ya se sentía.

En plena escuela, la protagonista deberá lidiar con su familia, su sexualidad, las amistades, los romances y, como si fuera poco, los misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en ella.

Una fórmula que funciona excelente

Esta-mierda-me-supera-1.jpg la-tercera

Esta mierda me supera | Netflix

Muchas nuevas series juveniles de Netflix han utilizado un formato y estética que hace referencia a los años ochenta, entre ellas las antes mencionadas y, obvio,Stranger Things.

Esta mierda me supera no se queda atrás, y al igual que el resto de estas producciones logra usar muy bien las referencias a esa década, para que sean un disfrute máximo. En esta podrás ver VHS, radios a cassette y ropa de moda en esos años, como también varias referencias a una película clásica de finales de los 70, Carrie(1976).

De hecho, esta cinta basada en el libro de Stephen King, es un ícono del cine de horror. La historia trata sobre una joven introvertida que sufre bullying mientras van despertando sus poderes, muy similar a lo que veremos en la serie.

Ahora, hay que hacer la salvedad que esta última no es para nada una copia, sino que sus guiños la transforman, probablemente, en un mejor trabajo que el remake realizado en 2013.

Un gran elenco y grandes personajes

Esta-mierda-me-supera-2.jpg la-tercera

Esta mierda me supera | Netflix

Al igual como se ha repetido en las demás series adolescentes del servicio de streaming, acá su elenco hace un trabajo increíble, entre ellos su protagonista Sophia Lillis (la misma de It,It Capítulo dos y la serie de HBO Sharp Objects), que desde el minuto uno logrará que simpatices con su personaje.

Igual sucede con su amiga Dina, con su vecino, su madre y su hermano pequeño, que se roba cada escena en que aparece.

Todo, junto a la historia, narración y diálogos, hacen que esta sea una serie que, probablemente, sea la candidata a mejor estreno de Netflix este 2020. Esto, por sus sinceras y reales escenas que, harán que te sientas identificado, como una conversación de madre a hija que tendrá Sydney con su progenitora.