Estas son las giras mundiales más esperadas del 2019

1. Queen

Tras el éxito mundial de lapelícula Bohemian Rhapsody, Queen decidió lanzarse con una gira internacional para el 2019.

Roger Taylor y Brian May anunciaron por sus redes sociales que desde mediados de este año van a recorrer varias ciudades con el tour Rhapsody.

En la voz estará el cantante Adam Lambert, quien acompaña a la banda en algunas presentaciones desde el 2009 en reemplazo de Freddie Mercury.

La gira empieza en julio y tiene 23 fechas confirmadas hasta ahora, aunque sólo contempla las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá.

2. Ariana Grande

Hace unos días, Ariana Grande fue anunciada como la cantante más escuchada del año en Spotify. Desde que publicó su primer disco The Way en 2013, su éxito ha ido en subida posicionándose hoy como una de las principales referentes del pop juvenil.

Es por eso que la cantante anunció Sweetener World Tour, una nueva gira que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa durante el 2019.

La gira tiene el nombre de su último disco, Sweetener, el mismo del que salieron canciones como God is a woman y No tears left to cry, que están entre las más escuchadas del año que se fue.

Este es el regreso a los escenarios de Ariana Grande, quien se mantuvo alejada de los conciertos después del atentado que mató a varias de sus fans durante un show en Manchester.

3. The Rolling Stones

¿Sabías que The Rolling Stones son considerados el grupo de rock más longevo del mundo? Nadie los baja del escenario.

Incluso, la banda anunció hace unas semanas que se viene una nueva gira por Estados Unidos para este año.

El tour tendrá 13 fechas entre abril y junio, y es una continuación del anterior, No Filter, que pasó por varios países de Europa entre 2017 y 2018.

En esta ocasión visitarán ciudades como Miami, Washington, Chicago, entre otras.

El más reciente disco del grupo es Blue & Lonesome, publicado en 2016. Y no dan señales de querer parar.

4. Paul McCartney

Hace unas semanas, el legendario músico Paul McCartney confirmó una nueva gira por Sudamérica. Se trata de la extensión deFreshen Up, el tour mundial que comenzó en septiembre para promocionar Egypt Station, su más reciente álbum de estudio. La gira pasará por Argentina, Brasil y Chile.

El ex Beatles se presentará en Chile el 20 de marzo, en un gran concierto que contempla 31 canciones en el Estadio Nacional.

Esta es la cuarta vez que se presenta en el país y ya tiene algunas localidades agotadas. Si no quieres quedarte fuera de este espectáculo, puedes comprar tus entradas a través de PuntoTicket.

5. Amy Winehouse en forma de holograma

La muerte de Amy Winehouse conmocionó totalmente al mundo de la música el 2011. Pero hoy, gracias a la tecnología será posible verla en vivo otra vez, porque se confirmó que un holograma de la cantante recorrerá varios países durante el 2019.

El holograma de Amy Winehouse será proyectado en los escenarios junto a una banda en directo, que acompañarán las grabaciones originales de sus más grandes éxitos. L

a producción del show estará a cargo de Base Hologram, quienes recrearán los movimientos de la cantante mezclando la actuación de una actriz con imágenes digitales.

Todo el dinero recaudado en los conciertos será para la fundación Amy Winehouse, creada después de su muerte para la ayuda y prevención del uso de drogas y alcohol en jóvenes.