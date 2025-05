Estrenos 2024: los documentales de Netflix más aplaudidos en lo que va del año

Mon Laferte, te amo

Mon-Laferte-te-amo-5-ok.jpg Courtesy of Netflix

Mon Laferte, te amo | Netflix

Es la cantante chilena más exitosa del siglo XXI, ganadora de varios Grammy Latino y todo un referente de la canción latinoamericana.

Pero antes de llegar a ese sitial y vivir el éxito, Mon Laferte tuvo que atravesar un doloroso camino de carencias, abandonos, abusos y depresiones.

Un proceso largo y espinoso que ella misma cuenta en Mon Laferte, te amo, el documental dirigido por las chilenas Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi.

De hecho, la cantante y compositora es la única vez en esta película, donde en medio de una extensa gira por EE.UU y en pleno embarazo de su hijo relata en primera persona su historia personal, desde su infancia en el seno de una familia humilde, en Viña del Mar, hasta la actualidad, radicada en México, convertida en madre y en referente de la música.

En menos de 80 minutos, el documental ofrece un retrato íntimo de Mon Laferte, que conmueve y duele tanto como sus canciones.

Ver en Netflix

El caso Yara Gambirasio

El-Caso-Yara-2-ok.jpg la-tercera

El caso Yara Gambirasio | Netflix

La tarde del 26 de noviembre de 2010, cuando regresaba a su casa desde el gimnasio donde practicaba gimnasia rítmica, la joven Yara Gambirasio desapareció sin dejar rastros.

Un niña de sonrisa grande, hija de una familia de clase trabajadora de la localidad de Brembate di Sopra, Italia, y cuya desaparición se convirtió en un mediático caso policial en ese país.

El que revive en El caso Yara Gambirasio, serie documental de Netflix que en cinco capítulos reconstruye el drama y el misterio que hay detrás de este hecho y donde la menor apareció muerte tres meses después de su desaparición.

Así, la docuserie se centra en la investigación policial, que tuvo supuestas pistas y testigos falsos, olas de pruebas, acusaciones contra los fiscales, muchas dudas, y hasta un acusado sospechoso que entrega su tesimonio en el documental.

Y aunque tiene mucho relleno y le sobra metraje, con su puzzle policial que parece no tener resolución la serie logra atrapar, especialmente a los seguidores de la historias true crime.

Ver en Netflix

Misterios de los guerreros de Terracota

Terracota-ok.jpg la-tercera

Misterios de los guerreros de terracota | Netflix

La tumba del primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huan, en la provincia de Shaanxi, no sólo es la más grande del mundo.

También una enorme escena del crimen, tal como lo revela el documental de Netflix en torno a los misterios del mausoleo y sus soldados de terracota.

El que fue descubierto de forma casual en 1974 por un agricultor y que mostró a la humanidad la que algunos califican como la Octava Maravilla del Mundo.

A cuatro décadas de ese hallazgo, esta fascinante investigación profundiza en los misterios y la historia de traiciones y muertes que hay detrás de la tumba, combinando registros documentales y recreaciones históricas.

Ver en Netflix

Nuestro-mundo-lleno-de-vida-4.jpg la-tercera

Nuestro mundo lleno de vida | Netflix

En la previa del Día de la Tierra 2024 los productores de Nuestros grandiosos parques nacionales regresaron con una nueva docuserie que muestra las maravillas naturales que nos rodean: Nuestro mundo lleno de vida.

La realización de Wild Space y Freeborne Media que a través de cuatro emisiones revela la desconocida conexión que une al planeta Tierra y todos sus habitantes.

Desde los microorganismos, pasando por las plantas, hasta los grandes mamíferos y los bosques, todos formamos parte de una red que impulsa la vida.

Como lo exponen las distintas escenas que forman parte del documental y se destacan por la belleza de sus imágenes y la capacidad de mostrar la realidad sin caer en lo escabroso.

Lo que se conoce con la guía de la narración en off, en su versión en inglés, de la actriz Cate Blanchett, quien le imprime a cada expresión la calidez de su reconocible voz.

Ver en Netflix

Testamento-la-historia-de-Moisés-2.jpg la-tercera

Testamento: la historia de Moisés | Netflix

En medio de Semana Santa, llegó a Netflix Testamento: la historia de Moisés para ofrecer una nueva mirada a la historia de una de las figuras de las narraciones bíblicas.

Lo que se concreta en la docuserie producida por Emre Sahin y Kelly McPherson, que otra vez apuesta por la mezcla de dramatización y documental, más la opinión de expertos.

Un tipo de realización a la que el servicio de streaming ha sacado bastante partido en estos meses, con títulos como Alejandro Magno: la creación de un dios o Einstein y la bomba.

A los que se suma esta producción de tres episodios -con un promedio de 85 minutos cada uno- que trata de ir más allá de lo conocido hasta ahora en pantalla sobre el profeta.

Lo que se conoce en “una exploración dramática de su historia y el Éxodo”, como se lee en pantalla, que incorpora la visión de teólogos e historiadores de distintas religiones y culturas.

Ver en Netflix

Antares-de-la-Luz-7.jpeg la-tercera

Antares de la Luz: la secta del fin del mundo

Desde hace unos años, las producciones chilenas ya se han hecho un lugar en el catálogo de Netflix, que ahora se reafirma con Antares de la Luz: la secta del fin del mundo.

Documental que viene a sumarse a títulos nacionales inspirados en crímenes, como Baby Bandito y 42 días en la oscuridad, pero desde la realidad y con su cara más oscura.

Ya que la realización revive el brutal caso de Ramón Castillo Gaete, o Antares de la Luz, el líder de la denominada secta de Colliguay que en 2013 asesinó a su propio hijo.

Un acto según él necesario para salvar al mundo, que al revelarse conmocionó a la opinión pública chilena, ya que hasta ese momento no se había conocido una situación similar.

Un homicidio del que también fueron parte los seguidores de Ramón, que la cinta revive de manera cronológica y con un testigo esencial: Pablo Undurraga, integrante clave del grupo.

Ver en Netflix

Pesadilla de un secuestro en California

Pesadilla-de-un-secuestro-en-California-3.jpg la-tercera

Pesadilla de un secuestro en California | Netflix

El documental de Felicity Morris y Bernadette Higgins, directora y productora de El estafador de Tinder, revive la impactante historia criminal que ocurrió en el tranquilo poblado californiano de Vallejo en 2015.

Donde la pareja conformada por Denise Huskins y Aaron Quinn se despertó en su cama abruptamente una noche de marzo de ese año, con una luz que los enceguecía y uno o más desconocidos en su cuarto, tras lo que Aaron fue amarrado y drogado, y Denise raptada.

Pero la policía local dudó desde un primer momento de la declaración de Quinn y trataron de inculparlo de asesinato, mientras no hacían ninguna indagación para dar con el paradero de la joven, como bien lo revive el primer episodio, de un total de tres, de la elocuente docuserie.

La que después muestra cómo a los pocos días Denise fue liberada por su captor, aunque por temor no quiso acudir de inmediato a la policía, siendo acusada por sus detectives y oficiales del FBI que se había involucrado en el caso, de haber fingido el rapto al estilo de Perdida.

La novela de Gillian Flynn, convertida en la película con Ben Affleck, que, como lo revela el documental, no tenía nada que ver con lo que realmente le había sucedido a la pareja de California. La que solo gracias a la intervención de una oficial de otra localidad dejó de vivir una pesadilla.

Ver en Netflix

Einstein-y-la-bomba-13.jpg la-tercera

Einstein y la bomba | Netflix

Con el éxito de la película Oppenheimer y su trama sobre el desarrollo del explosivo nuclear que definió una época, era de esperar que surgiera un título como Einstein y la bomba.

Ya que el documental original de Netflix viene a mostrar la relación del científico alemán con este poderoso invento, además de recapitular un pasaje esencial de su existencia.

En una narración que desde su partida deja en claro que lo que se verá está basado en la realidad y todas las palabras que contiene fueron dichas o escritas por Albert Einstein.

Así, sus discursos, cartas y entrevistas se convierten en el ingrediente esencial de la cinta, particularmente para dar vida a los diálogos que son parte de sus recreaciones dramáticas.

Las que buscan evidenciar cómo el físico fue afectado por contradicciones emocionales después del desarrollo de la primera arma nuclear, y revivir partes claves de su vida.

Ver en Netflix

La gran noche del pop

La-gran-noche-del-pop.jpg la-tercera

La gran noche del pop | Netflix

Constantemente Netflix suma a su catálogo documentales que no solo atraen la atención de sus suscriptores, sino que además confirman el buen momento del género en lo referido a su nivel de factura y lo interesante de los tópicos que aborda.

Dos de las características que forman parte de La gran noche del pop, el documental que en poco más de hora y media de duración revive uno de los hitos de la cronología de la música, cuando lo más selecto del rock y el pop estadounidense se reunió por una muy buena causa.

¿Su objetivo? Grabar el tema que, emulando el cometido de los artistas británicos que bajo la denominación de Band Aid grabaron Do they know it's Christmas?, buscaría recaudar la mayor cantidad de dinero para ayudar a reducir la hambruna en África, luego de que Harry Belafonte diera la idea.

Un cometido encabezado por Lionel Richie, Michael Jackson y Quincy Jones, que la noche del 28 de enero de 1985 reunió a lo más selecto del stardom musical de esa década, en un estudio de Los Ángeles, para grabar el single benéfico We are the world, como lo revive el documental de Bao Nguyen.

Ver en Netflix

Raël.jpg la-tercera

Raël: el profeta de los extraterrestres | Netflix

La serie documental francesa de Netflix se enfoca en Claude Vorilhon, el periodista francés que fundó el Movimiento Raeliano o Raëlianismo, también definido como la “religión ovni”.

El grupo -para muchos una secta- liderado por Vorilhon, o Raël, que surgió a comienzos de la década de los 70, luego de que él tuviera un encuentro con extraterrestres.

Los que le habrían dado la misión de difundir el mensaje sobre el verdadero origen humano y de preparar el regreso a la Tierra de los Elohim, como se llamarían los visitantes.

Como se ve en la partida del completo documental de cuatro episodios, que recapitula la historia del culto por medio de material de archivo y entrevistas, incluído al mismo Raël.

Así se dibuja una narración que parte con sus seguidores calificándolo como portador de la luz, pero rápidamente también aparecen sus detractores y graves acusaciones.

Ver en Netflix

Alejandro-Magno-8.jpeg la-tercera

Alejandro Magno: la creación de un dios | Netflix

Después de que La reina Cleopatra ofreciera su controvertida mirada a la faraona de Egipto, Alejandro Magno: la creación de un dios pone su foco en otra mítica figura histórica.

El que también apuesta por la mezcla de documental y drama. Es decir, un docudrama enfocado en Alejandro III de Macedonia, revisitando sus conquistas con relatos de expertos y los datos de la arqueóloga Calliope Limneos-Papakosta

Los que sirven para revivir su camino al poder en seis capítulos, donde el actor Buck Braithwaite encarna al príncipe macedonio -su versión más rubia- en las dramatizaciones.

Aunque el inicio de la docuserie, con el oráculo dando testimonio, queda en claro que se limitará a un periodo clave: su enfrentamiento con Dario III y el poderoso imperio persa.

Ver en Netflix

Criptoestafas-12.jpg la-tercera

Criptoestafas | Netflix

El documental se ha convertido en uno de los géneros más exitosos de Netflix, con un gran nivel de audiencia al que claramente Criptoestafas contribuye con su singular trama.

Ya que la pieza dirigida por Bryan Storkel no solo cuenta con la llamativa presencia de la estafa como ingrediente esencial, sino que también con un figura central muy especial.

Su nombre: Raymond “Ray” Trapani, un timador de Miami que con descaro “protagoniza” el documental, presentando de primera fuente su historia de estafas y criptomonedas.

Gracias a la que concretó su sueño infantil de “vencer al sistema” y que sin remordimiento afirma en cámara que lo ayudó a convertir 32 millones en cientos de millones de dólares.

En la partida de una cinta que, sin perder nunca el ritmo o el interés por parte del espectador, introduce en su historia mostrando sus primeros coqueteos con el crimen.

Ver en Netflix