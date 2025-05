Expo Paine Rural 2024: la fiesta costumbrista a 40 minutos de Santiago

Sandia Paine 7 ok

Durante el verano, Chile de norte a sur se llena de fiestas costumbristas, algunas de ellas muy cerca de Santiago, como la Expo Paine Rural 2024.

De hecho, tienes que conducir cerca de 40 minutos desde el centro de la capital por la Ruta 5 Sur para llegar a esta celebración, una de las más tradicionales de esta comuna rural de la Región Metropolitana.

La que todos los años, siempre en verano, reúne lo mejor del campo y sus tradiciones en un sólo lugar.

Sandia-Paine-10-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Paine

Tal como lo hará este fin de semana en la Expo Paine Rural 2024, que se realizará durante tres días, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de enero en el Estadio Municipal (Av. 18 de Septiembre 115).

Vale la pena ir hasta allá para disfrutar de todas las bondades de esta comuna rural y que se juntarán todas en este encuentro costumbrista al aire libre y de ambiente familiar.

Desde las 10.30 AM, ahí encontrarás ferias de emprendedores y artesanos, gastronomía local, presentaciones folclóricas y varias otras tradiciones.

Con degustación gratis de sandía

Sandia-Paine-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Paine

Además de por supuesto probar el producto estrella de Paine, la sandía, maravilla veraniega que en esta zona es dulcecita y emblema.

De hecho, habrá degustaciones para el público los tres días del evento.

Así, con un trozo de sandía en mano puedes ver las presentaciones folclóricas, de grupos como las de Sigrid Alegría y Aparcoa, Los Sin Ensayo, Cantares de Paine, Cero Grado y Los Auténticos Chacareros de Paine, entre otros.

Además, habrá competencias de cueca, muestra de aves rapaces y actividades ecuestres.

Sandia-Paine-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Paine

Un evento que será un apronte para el esperado Festival de la Sandía, que se hará el 19 y 20 de enero y que contará con la música en vivo de Cris Mj, Damas Gratis, La Combo Tortuga, Young Cister y el humor de Pamela Leiva.

El horario de la Expo Rural es de 10.30 AM a 12 AM el viernes y sábado y de 10.30 AM a 10.30 PM el domingo.

La entrada cuesta $ 4.400 y se vende a través de Ticketpro.

