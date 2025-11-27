Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

Un cartel a la altura de sus 15 años de historia es el que ostenta Feria Pulsar de cara a su próxima edición, la que tendrá lugar entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. Esto porque el line up del mayor encuentro de nuestra industria musical, organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), contará con casi 40 figuras nacionales de diversos géneros y estilos, en el que destacan tanto nombres históricos como artistas que emergen con fuerza en el panorama actual.

La jornada inicial el viernes 5 de diciembre contempla las presentaciones estelares de Javiera Mena (21:30), Saiko (21:00) y De Saloon (20:10), tres de los más potentes números del pop y el rock nacionales, los que serán antecedidos por Metalengua (18:20), FaceBrooklyn (18:50) y Kuervos del Sur (19:40), además de los showcases presentados por los sellos expositores, los que arrancarán a las 13:00 horas con Tritonea, para seguir con artistas como Monte Origami (15:30), José Nazcar (16:00), Prior (16:30), Sabales (17:00) y Mkatana (17:30).

Joe Vasconcellos

El sábado 6, en tanto, arrancará con un show especial para niños y niñas a cargo de Hola Flinko (13:00), para luego continuar con una intensa jornada que incluye a Alonsx Tercerx (14:30), Mecánico (15:00), Alexia Naomi (15:30), Voodoo Zombie (16:00), Las Guitarras de Miguel Molina (16:30), We Are The Grand (17:10), Emilia y Pablo (17:30), Tronic (18:30), Fernando Milagros (18:50), Francisco Victoria (19:50), el gran Joe Vasconcellos (20:10) y la banda icono del indie Panico (21:10).

Finalmente, el domingo 7 promete una jornada de altísima intensidad, con shows como los de Ana Tijoux (20:10), Dënver (21:10), Catalina y Las Bordonas de Oro (18:50), Quilapayún (19:50), Electrodomésticos (17:30), Niños del Cerro (18:30), La Ciencia Simple (17:10), Chinoy (16:30), Yajaira (15:30), Javiera Electra (15:30), y el metal de Aisles (14:00), quienes se sucederán tras el arranque con un auténtico emblema de la escena infantil: Pulentos (13:00).

En total serán 37 presentaciones musicales que se realizarán en dos escenarios, a las que además se sumará un programa completo de actividades (como conversatorios, lanzamientos, charlas y talleres) que tendrán lugar en las distintas salas del centro cultural, donde también se emplazarán decenas de stands a cargo de expositores vinculados al mundo musical.