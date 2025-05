Fiestas de Año Nuevo 2024 en Santiago: las más prendidas para recibir el año

Reload 9 ok

Foto: Archivo

En el Club Hípico de Santiago se hará una de las fiestas Año Nuevo 2024 más grandes del país, Reload.

La séptima versión de este evento para recibir el nuevo año y que es de largo aliento. Eso, porque durará hasta las 7.30 AM y ahí podrás bailar hasta que salga el sol.

Y todo al ritmo de un line up que incluye a conocidos Djs, como Pablito Pesadilla (en la foto), uno de los más populares de la escena urbana en Chile, y también Dj Lizz, referente del neo perreo.

Los que se repartirán por dos escenarios: uno principal ultra bailable y otro electrónico.

Además, la fiesta contará con un sector VIP, que incluye estacionamiento y bar abierto con alternativas como pisco, cervezas, espumante, gin, vodka y whisky.

También habrá barras en todos los sectores, food trucks y guardarropia.

Las entradas para Reload 2024 cuestan desde $ 27.000.

Año Nuevo Adrenalina

Supernova-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Las fiestas que organiza la Blondie siempre tienen la diversión y la buena música asegurada.

Así es que puedes reservar desde ya tu entrada para el evento que la emblemática discoteca organizó para recibir el 2024.

Se trata de Adrenalina Año Nuevo, edición de su fiesta noventera y con la que aterrizará en la explanada del Centro Cultural Matucana 100.

Hasta ahí llegará con dos pistas, en las que sonarán hits del eurobeat, pop, rap noventero, new wave y brit pop, y como plato fuerte un show del grupo Supernova (en la foto), que hará bailar a todos con éxitos como Maldito amor y Tú y yo.

Y por supuesto también su hit disco Toda la noche, ad hoc para el festejo de Año Nuevo.

También habrá un espacio para fotos sociales, confeti y espumoso de cortesía a quienes ingresen primero.

Las entradas para Adrenalina Año Nuevo cuestan desde $ 25.000 y se venden en Blondieticket.

Año-Nuevo-Las-Condes-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Las Condes

Al igual que el año pasado, en Las Condes se supendió el show de fuegos artificiales de Año Nuevo.

Sin embargo, hay otra celebración oficial para este año que organiza la municipalidad: un evento al aire libre y gratuito.

Se trata de la fiesta abierta que se realizará la noche del 31 de diciembre en el Parque Los Domínicos, el que se ubica fuera del Pueblito de Los Domínicos y al lado de la estación de Metro del mismo nombre.

Una celebración en un ambiente familiar y donde podrás recibir el nuevo año bailando al ritmo de los clásicos de una institución de la música tropical en Chile: la Sonora Palacios.

Afterlife Chile

Tale-of-us-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si quieres despedir el 2023 y recibir el 2024 en una fiesta de alto impacto, entonces compra desde ya tu entrada para Afterlife Chile.

Aunque para muchos es más que una fiesta, porque se trata de la experiencia inmersiva creada por Tale of Us, el dúo electrónico con base en Berlín y que ha colaborado con artistas de la talla de Moby y Caribou.

El mismo que causa furor en el mundo con espectáculo Afterlife, el que ahora aterriza en Chile como una de las fiestas Año Nuevo 2024 imperdibles.

Su debut en Santiago será la noche del 31 de diciembre en el Hipódromo Chile, donde desplegará su deep house y techno melódico, acompañado de impresionantes visuales que envuelven al publico.

Además, el line up del evento incluye a nombres como Colyn, Recondite, Kasia, Binaryh y Øostil.

Las entradas se venden en Puntoticket y sus precios van desde los $ 79.120.

Marcianeke-Jaime_Valenzuela-1-ok.jpg JAIME VALENZUELA

Foto: Jaime Valenzuela

Para los fanáticos del género urbano hay una fiesta de Año Nuevo 2024 donde de seguro querrán celebrar, Santiago Baila. Y es que ahí estarán algunos de los exponentes más exitosos de la escena del trap y reggeaton nacional.

Se trata el evento para dar la bienvenida al nuevo año que se realizará en Parque Fisa, el recinto en la Ruta 68 antes conocido como Espacio Broadway.

Ahí, podrás pasar las primeras horas del año en una maratón de siete horas al ritmo del género urbano y el techno, que abrirá sus puertas justo a la medianoche y durará hasta las 7 AM.

Te podrás mover entre dos ambientes, entre ellos uno ultrabailable, con Djs de la escena urbana como Amaro, Fixion, Dj Diogo y Dj Dam, entre otros.

Mientras que el otro es más electrónico y por ahí pasarán Djs como Seba Cortes, Marcelo Alejandro, Bastian Ar, Cris González y un headliner sorpresa.

Aunque el plato fuerte de Santiago Baila serán las presentaciones de tres estrellas chilenas de los ritmos urbanos: Marcianeke (foto principal) Nicko OG (foto inferior) y King Savagge.

Strong Enough

Vista-Santiago-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Vista Santiago

¿Te imaginas partir el 2024 bailando en un lugar con increíbles vistas panorámicas de Santiago de noche?

Así será la experiencia que ofrecerá Strong Enough, la fiesta de Año Nuevo que se tomará Vista Santiago, el centro de evento que está lo alto del cerro San Cristóbal, en medio del Parque Metropolitano.

Una fiesta LGBT+ que ahí tendrá cinco escenarios, más de 20 Djs, gogós y un café concert con cuenta regresiva hasta las 12 AM a cargo de la diva Asskha Sumathra.

Hits bailables, música urbana, tribal deep techno, kitsch y éxitos de los 80, 90 y 2000 sonarán en esta fiesta.

Y para llegar habrá una van subiendo y bajando toda la noche desde Av. El Cerro y desde las 10 PM.

Las entradas se venden por Ticketplus.

Noaf

Año-Nuevo-6-ok.jpg la-tercera

Foto: Pexels

Quien busca una fiesta donde mande la música electrónica más under, puedes ir a celebrar a Espacio del Ángel (Huéfanos 786).

La sala cultural ubicada en medio de una galería del centro de Santiago, cargada de historia y que la noche de este 31 recibirá a Noaf.

Fiesta de Año nueva que durará hasta las 8 AM y que en su line up tendrá a destacados productores, músicos y Djs de la escena under, como Kami Govorcin, Ripio y Carlomarco, entre otros.

"Baile, ritmo, cadencia, sensualidad y percusiones" es la invitación que hacen para recibir el nuevo año.

La entrada cuesta $ 25.000 y se vende en Eventrid.

Fiesta gratis en La Cisterna

Leo-Rey-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

¿Más fiestas Año Nuevo 2024 en Santiago? La que habrá en La Cisterna, una celebración abierta y al aire libre que organizó la municipalidad para despedir el año viejo y recibir el nuevo.

Una que comenzarátemprano, a las 6 PM, y se realizará en plena calle, en el paradero 24 de Gran Avenida, frente al municipio.

Su festejo tendrá humor y música en vivo, ya que se presentarán el comediante Centella y varios grupos locales.

Además de reconocidos artistas tropicales que prenderán con sus éxitos el último día del año: Garras de Amor y Leo Rey.

Tommy-Rey-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si buscas una celebración deslumbrante para la noche del 31 de diciembre, ojo con la fiesta Año Nuevo 2024 que preparó Sheraton Santiago, el hotel cinco estrellas ubicado en Providencia, a los pies del cerro San Cristóbal,

Al que dará la bienvenida con Sheraton Wonderful, una fiesta Año Nuevo 2024 marcada por el lujo y la fantasía e inspirada en Alicia en el País de las Maravillas.

Ahí, todo sucederá alrededor de la piscina, donde estarán distrubuidas las mesas, para 8 y 10 personas, y donde cada rincón estará magicamente decorado, tomando como inspiración el universo del Wonderland de Alicia.

De hecho, habrá presentaciones itinerantes de los icónicos personajes de la historia y también una fuente mágica, para hacer un ritual de los deseos.

La puesta en escena para disfrutar de esta fiesta, que comenzará con un cóctel y seguirá con una cena de cinco tiempos y delicias como como el reconocido champagen Moët Chandon.

Además de una estación de postres, con diversas texturas y sabores y bar abierto.

Mientras que los encargados de animar la noche y las primeras horas del año serán La Sonora de Tommy Rey, infaltable en las celebraciones de Año Nuevo, además de la música de la Dj Amalia Balbontín.