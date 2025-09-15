Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Se vienen las Fiestas Patrias. La presión social por celebrarlas es alta: son cuatro días donde casi ningún lugar está abierto, solo las fondas y ramadas. El olor a asado inunda cada esquina, las cumbias y cuecas salen de los patios, la gente feliz y borracha camina por las calles brindando por lo que sea.

¿Cómo no celebrar también, aunque sea el hecho de que se va el invierno, que oscurece más tarde, que las flores florecen o que en Chile, entre todas nuestras carencias, por suerte nos falta la guerra?

Lugares para hacerlo abundan. Acá elegimos siete y para distintos gustos: algunas masivas, otras de nicho, tradicionales, cumbiancheras, populares o más exclusivas. Todas, eso sí, llenas de música, baile, gente, comida y terremotos.

Cabaret Chilensis (Teatro Roma)

Para quienes buscan salir a celebrar pero no en el esquematizado ambiente patriotero de parrillas, música folclórica y carísimos juegos típicos, el miércoles 17, en la calle San Diego, habrá un evento diferente.

En el renovado Teatro Roma, lugar recuperado tras muchos años de olvido, se realizará el Cabaret Chilensis, una novedosa instancia con reminiscencias a las antiguas revistas, que mezclará comedia, cocina, performance, arte, música y una fiesta electrónica final.

Por su gran escenario pasarán nombres como la comediante Paloma Salas, el payador y músico Manuel Sánchez, el DJ Alejandro Paz, los actores de musicales Gabriel Cañas y Francisca Walker, el chef Juan Pablo Mellado y mucha gente más.

Sonarán géneros inesperados, como el mambo, el chachachá y los boletos, pero también el house latino y la electrónica psicodélica, a cargo de DJs como Andrea Paz, Josefina, y Braulio b2b Javiers.

📍 Dónde: Teatro Roma (San Diego 236, Santiago)

📅 Cuándo: Miércoles 17 de septiembre, desde las 19:00

🎟️ Entradas: $16.800 en ticketpro.cl

Fonda Doña Rosa (Hipódromo Chile)

En Independencia se realizará una de las fondas más grandes de la capital: en medio del inmenso Hipódromo Chile, y durante tres días completos, se presentarán en vivo emblemas de la cumbia como Chico Trujillo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez, Noche de Brujas, Amar Azul y Santa Feria.

Fonda Doña Rosa en el Hipódromo. la-tercera

Además habrá un cuecódromo, donde no dejarán de sonar cuecas, zona infantil, foodtrucks, espacios de sombra y de juegos típicos. El show cada jornada empieza al mediodía y se prolonga hasta la medianoche.

La entrada por día está a $17.250 —niños de 6 a 13 pagan $5.750— pero hay una promo de dos tickets por $24 mil.

📍 Dónde: Av. Hipódromo Chile 1715, Independencia

📅 Cuándo: Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre, desde las 12:00 a las 00:00.

🎟️ Entradas: Desde $17.250 en puntoticket.cl

Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile (Estadio Nacional)

Un clásico familiar de cada Fiestas Patrias, la fonda en el Estadio Nacional —que este año se llamará Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile— está adquiriendo las costumbres de otros eventos, con un gran escenario, animadores y bandas conocidas.

No era el sello de esta fonda en particular, que siempre se caracterizó por tener buenos juegos infantiles, como montañas rusas y barcos pirata, muchos lugares para comer y actividades típicas como bingos o pruebas de destreza.

Este año lo conducirá Eva Gómez junto a Julio César Rodríguez, y por su escenario pasarán Los Nocheros, Tomo Como Rey, Juana Fé, La Huambaly, Santa Feria, Viking 5, Américo y Garras de Amor, entre otros. Comienza el miércoles 17 y termina el domingo 21. Los menores de 10 años entran gratis.

📍 Dónde: Parque Estadio Nacional (Guillermo Mann 2471, Ñuñoa)

📅 Cuándo: Miércoles 17, Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, desde las 11:00 a las 1:00.

🎟️ Entradas: $11.500 en ticketpro.cl

Semana de la Chilenidad (Parque Padre Hurtado)

A quienes les gusta lo tradicional, con una celebración en orden, caballos que hacen coreografías, perros ovejeros que muestran sus destrezas, cuecas con arpa y sin cumbia ni reguetón, entonces su lugar es en el exParque Intercomunal, donde se hará, como en los últimos 28 años, la Semana de la Chilenidad.

Vecinos de Las Condes, La Reina y Vitacura pueden obtener entradas de cortesía. Para el resto, se pueden comprar online y van desde los $8 mil para niños y adultos mayores, hasta los $14 mil para público general.

Este año, los artistas principales serán Bombo Fica y los cuequeros de Entremares. Habrá unos 150 stands, entre comida típica, bebestibles, juegos y artesanías, que se desplegarán por casi toda la extensión del parque.

📍 Dónde: Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

📅 Cuándo: Miércoles 17, Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 10:00 a las 23:00.

🎟️ Entradas: $14 mil adultos, $8 mil adulto mayor, $8 mil niños, en ticketplus.cl

Fonda Doña Flor (Estadio Contraloría La Florida)

La Florida se ha ganado su fama de zona fondera, pues varios eventos masivos se realizan en la comuna durante Fiestas Patrias. Pero este año, la más grande de todas será la de Doña Flor, que se extenderá durante todo el fin de semana dieciochero.

El lugar es el Estadio Contraloría Andes, en la avenida Enrique Olivares, donde cada día, desde las 12 hasta las 12, sonarán sin parar distintos artistas, todos de perfil bailable y bacilón, aunque también números para los más chicos.

Nombres como Amar Azul, Agrupación Marilyn, Myriam Hernández, Los Pibes Chorros, Pablo Chill-E, La Combo Tortuga, DJ Méndez, Cantando Aprendo a Hablar y el Perro Chocolo, se repartirán el escenario. La entrada está a $20 mil para adultos, aunque hay promociones de dos por $30 mil o cuatro por $50 mil.

📍 Dónde: Estadio Contraloría Andes (Enrique Olivares 857, La Florida)

📅 Cuándo: Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12:00 a las 00:00.

🎟️ Entradas: $20 mil adultos, $10 mil adulto mayor, $10 mil niños, en passline.com

La Gran Fonda de Chile (Parque O’Higgins)

No podía faltar el epicentro fondero de Santiago: la que hoy se llama La Gran Fonda de Chile, pero no son otras que las del Parque O’Higgins, que cambia con el tiempo su formato y estructura, pero nunca deja de entregar mucha comida, mucha chicha y mucho baile.

Comienza el miércoles 17, termina el domingo 21, y este año tendrá dos escenarios: uno principal y más ecléctico, y otro exclusivo para la cueca. En el primero circularán números como Leo Rey, Los Vásquez, Zúmbale Primo, Los Charros de Lumaco, el Pollo Fuentes, Germaín de la Fuente, Los Ramblers y el Bafochi.

En el cuecódromo, también durante los cinco días, harán zapatear conjuntos como Las Capitalinas, Los Tricolores, Daniel Muñoz y 3x7 Veintiuna, La Gallera, Torito Alfaro, Aladín Reyes y muchos más. Los menores de 6 años entran gratis.

📍Dónde: Parque O’Higgins (El Parque 1080, Santiago)

📅 Cuándo: Miércoles 17, Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12:00 a las 2:00.

🎟️ Entradas: $14.950 adultos, $11.500 adulto mayor y niños, en ticketplus.cl

La Yein Fonda (Ciudad Empresarial)

Otra institución fondera, que cambia de espacio pero no de esencia, es la Yein Fonda, que nació con vocación contracultural pero que hoy se incorporó al establishment dieciochero, sin dejar de lado su originalidad y perfil más alternativo.

Yein-Fonda-3-ok.jpg la-tercera

Creada en el peak artístico de Los Tres, a mediados de los noventa, hoy también se alimenta del regreso de esta banda, que por supuesto tocará en tres de las cuatro jornadas. El resto del cartel lo componen nombres como Gepe, Maria Esther Zamora, Joe Vasconcellos, Los Vásquez, The Skatalities y Los Jaivas.

Este año, la Yein Fonda será en el Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba. Como llegar no es fácil, habrá buses de acercamiento cada 45 minutos, de ida y vuelta, que saldrán y llegarán al metro Escuela Militar (con costo de $2 mil).

📍 Dónde: Parque Ciudad Empresarial (El Parque 1080, Santiago)

📅 Cuándo: Miércoles 17, Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre, de 13:00 a 1:00.

🎟️ Entradas: Desde $9.200 en puntoticket.com