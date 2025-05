Fondas en Providencia: Tres fiestas para celebrar con ganas este 18

Fonda Pata Garra

Ya lo dijo la encuesta Cadem de julio: un 73% de las familias chilenas afirman tener una mascota. En ese contexto, los que aman a sus perros disfrutarán de una fonda pensada para ellos, Patas y Garras.

Se hará en el Anfiteatro del Parque Bustamante, este sábado 14, entre las 11 AM y 4 PM. Ahí podrás llevar a tus regalones a los talleres de confección de juguetes (11.30 AM) y de obediencia básica (3.30 PM).

Lo mejor es que todo lo de este evento es gratuito, porque tiene la intención de fomentar la tenencia responsable.

Por lo mismo, habrá veterinarios vacunando e implantando el microchip de identificación a los peluditos residentes de Providencia (tienes que llevar una boleta que acredite el domicilio), de 11 AM a 1 PM y de 2 PM a 4 PM.

También habrá stands con venta de productos para ellos, y food trucks con empanadas, choripán, sándwiches, wafles y jugos naturales. Todo, para que puedas pasar el día en el parque.

Para que no te quedes con gusto a poco, se presentará un grupo folclórico de la comuna, a las 2 PM, y durante toda la jornada podrás conversar con la escritora Isadora Díaz-Valdés, quien acaba de lanzar su libro Sólo necesito un perro.

Ojo, si llevas a tu regalón con un traje dieciochero, podrás concursar por la Mejor vestimenta de tu mascota.

Sabores del Mundo a la Chilena

Las Fiestas Patrias de Providencia continuarán el 18, 19 y 20 de septiembre en la Av. Manuel Montt, entre Nueva Providencia y Eliodoro Yáñez, donde se cerrará la calle, para hacer ahí Sabores del mundo a la chilena.

Se trata de una fiesta con stands de emprendedores, música, juegos típicos, talleres y mucha comida. Lo último, porque los restaurantes de la zona, entre ellos Barba Azul, Domani, Meze, Martuca y Ramblas, sacarán sus platos a la calle.

Como ya decíamos, habrá 45 puestos de emprendedores, como los tazones y afiches ilustrados de Cuadernísimo, o la vajilla pintada a mano de Té de tetera. Eso, además de un espacio con argollas, tarros, rana, emboque y taca taca, para jugar.

¿Quieres bailar? Entonces tienes que ir al escenario donde tocarán cuecas todas las jornadas. Entre los que se presentarán estarán los Trukeros, el miércoles 18; Las Primas y Los Meta y Ponga, el jueves 19; y La Romeranza y La Cuadrilla, el viernes 20.

En tanto, en la segunda tarima (porque habrá dos) se subirá todos los días, a la 1 PM, la compañía La Maleta, a montar una obra con marionetas y percusiones.

Ojo: los tres días podrás asistir a talleres de alfarería y remolinos que se harán en la esquina de Av. Manuel Montt con Barros Borgoño.

Providencia a la Chilena

La semana de celebraciones terminará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22, cuando se haga Providencia a la Chilena, en el Parque de Las Esculturas.

Se trata de un evento gratuito para los vecinos, quienes podrán ir a disfrutar de espectáculos musicales ambos días, como las presentaciones de comparsas, organilleros y chinchineros, siempre que acrediten vivir en la comuna.

Además de conocidas bandas, como la Sonora Palacio Junior (vi.20, 10.30 PM), Los Chinganeros (sá. 21, 4.30 PM), Juana Fe (sá. 21, 10.30 PM) y Cachureos (do. 22, 12.30 PM), entre otros.

Además, el día que vayas podrás asistir a clases de cueca y a talleres de confección de volantines, de greda y de remolinos.

Los niños lo pasarán muy bien, porque habrá una zona de juegos infantiles y otra de juegos criollos, para participar en familia.

Por supuesto que tampoco faltarán ricos platos tradicionales, y los contundentes y adictivos desayunos campestres. Imperdible.

Ojo, el horario del evento será: viernes, 3 PM a 12 AM, sábado, 10 AM a 12 AM, y domingo, 10 AM a 8.30 PM.