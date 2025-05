Francisca Valenzuela y su fortaleza brillan en la entrega de los Premios Pulsar 2021

Como un signo de los tiempos que corren, las mujeres se convirtieron en las grandes triunfadoras en la ceremonia de los Premios Pulsar 2021, que se realizaron anoche de forma virtual.

Ellas brillaron en la entrega, pero especialmente una: Francisca Valenzuela (foto principal), la cantante y compositora que se destacó con su sólido cuarto disco, La fortaleza.

Precisamente por ese trabajo, publicado en 2020, se quedó con tres de los galardones más importantes de la séptima versión estos premios a la música chilena: Álbum del año, Mejor Artista Pop y Canción del año por Flotando.

Además, el éxito del género femenino en los Premios Pulsar 2021, se reflejó en dos categorías que hasta ahora eran de predominio masculino.

Una es la de Mejor productor o productora musical, que este año quedó en manos de Natisú, por su trabajo con artistas como Yorka, Hakanna, Benjamín Walker, Malú Mora y Francisca Santoro.

De hecho, en esa categoría la autora de La historia competía solo con hombres.

Franks-White-Canvas-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Y la otra es la de Mejor Artista Rock, género masculino por excelencia y que este año ganaron no una, sino dos mujeres: Karin Aguillera y Pancha Torés, la integrantes del dúo Frank's White Canvas (foto superior) responsables del estupendo disco My life, my canvas.

Otras mujeres que destacaron en la entrega fueron Paz Mera, merecedora del galardón a Mejor Cantautora, y Cami, quien se llevó el Premio SCD a la Canción más tocada: Aquí estoy.

En tanto, al estatuilla a Artista de Año, que entrega el público a través de votaciones, se la llevó el trapero Drefquila.

Puedes revisar a continuación la lista completa de los ganadores de los Premios Pulsar 2021.

Álbum del Año

Francisca Valenzuela - La fortaleza

Artista del Año

Drefquila

Canción del Año

Francisca Valenzuela – La fortaleza

Premio SCD a la Canción más tocada

Cami – Aquí estoy

Mejor Artista Pop

Francisca Valenzuela - La fortaleza

Mejor Artista de Música Urbana

Jonas Sanche - Aire

Mejor Artista Rock

Frank's White Canvas - My life, my canvas

Mejor Artista Metal

Lapsus Dei - Sea of deep reflections

Mejor Artista de Música Tropical

Santaferia - Cumbia casera

Mejor Cantautor o cantautora

Paz Mera - Sea mi música

Mejor Artista Jazz

Juan Pablo Salvo - Chincol

Mejor Nuevo Artista

Pau - Latencia

Mejor Artista de Música Electrónica

René Rocó - III Copérnica

Mejor Videoclip

Colectivo Delirio - Temblor - Enajenación (Emilia y Pablo)

Mejor Arte de un Disco

Emilio Ortiz- Cuatro piezas incidentales para la obra de teatro El Gato con Botas - Carlos Isamitt & Orquesta Clásica Usach

Premio a la Difusión de la Música de los Pueblos Originarios

Agrupación Cultural Mana Ma'ohi de Rapa Nui - Mana Ma'ohi

Mejor Productor o productora musical

Natisú

Instrumentista del Año

René Calderón – Piano

Mejor Artista de Música para la Infancia

Los Frutantes - + amor - sodio

Mejor Artista de Música Clásica

Andrés Quezada - Desfragmentar

Mejor Música para Audiovisuales

José Tomás Molina - Bendición

Mejor Artista de Música de Raíz

Carmen Lienqueo - Canto para siempre

Premio al Fomento y Desarrollo de la Música

Luis Torrejón