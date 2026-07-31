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    Gastronomía, música, humor y tradición: lo que debes saber de la Semana de la Chilenidad 2026

    Entre los atractivos que marcarán las distintas jornadas se encuentran las presentaciones de Entremares, Los Frutantes y Stefan Kramer, quienes serán los encargados de hacer reír y cantar a los asistentes. Esto debes saber de la vigesimonovena edición del evento.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Gastronomía, música, humor y tradición: lo que debes saber de la Semana de la Chilenidad 2026 Cortesía

    Cada vez queda menos para septiembre, por lo que ya se están anunciando algunos de los eventos más emblemáticos para celebrar las Fiestas Patrias.

    La Semana de la Chilenidad 2026 volverá a reunir a miles de personas en torno a la música, el folclore, la gastronomía y las tradiciones del país.

    Para su vigesimonovena edición, el evento abrirá sus puertas en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, los días 12 y 13 de septiembre, y luego entre el 16 y el 20 del mismo mes.

    Serán 7 días en total, en un espacio de 500.000 metros cuadrados que contará con más de 150 stands temáticos y una programación pensada para disfrutar en familia.

    Gastronomía, música, humor y tradición: lo que debes saber de la Semana de la Chilenidad 2026 Cortesía

    Entre los atractivos que marcarán las distintas jornadas se encuentran las presentaciones de Entremares, Los Frutantes y Stefan Kramer, quienes serán los encargados de hacer reír y cantar a los asistentes.

    La fonda contará con múltiples espacios para que los visitantes puedan disfrutar de las tradiciones chilenas: desde gastronomía y juegos típicos hasta patio de cueca y otras danzas nacionales.

    Además, el recinto tendrá zonas infantiles, pesebreras, carpas de exposición de caballos, medialuna, sector de comidas y artesanías.

    Dónde comprar las entradas para la Semana de la Chilenidad 2026

    Las entradas para la Semana de la Chilenidad 2026 ya se encuentran disponibles en su etapa de preventa y pueden ser adquiridas a través de la plataforma Ticketplus, tanto en su versión web como mediante la app.

    En la Preventa 1, vigente hasta el 31 de julio, los valores para asistir uno de los días son los siguientes (incluido el cargo por servicio):

    • Adulto: $10.952
    • Adulto mayor (mayores de 60 años): $5.476
    • Niño (de 6 a 14 años): $5.476

    Quienes deseen asistir más de un día, tienen la opción de comprar promociones específicas. Los valores parten en $27.380, para ir a tres jornadas distintas.

    La gerente comercial de Ticketplus, Claudia Henríquez, declaró: “Esta es una fiesta pensada para todos. Queremos que las familias disfruten, recorran, canten, bailen y vivan lo mejor de nuestras tradiciones en un ambiente lleno de alegría y espíritu dieciochero; que se lleven recuerdos para mucho tiempo”.

    Puedes conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

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