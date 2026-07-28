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    Más de 40 ceramistas, demostraciones en vivo y actividades: Expo Gres llega a Parque Arauco Kennedy

    La feria se desarrollará por tres días, mientras que el ingreso es gratuito. La programación considera exhibiciones, venta de piezas únicas, demostraciones con reconocidos ceramistas y actividades participativas para todas las edades.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Más de 40 ceramistas, demostraciones en vivo y actividades: Expo Gres llega a Parque Arauco Kennedy Cortesía

    Entre finales de julio y principios de agosto, Parque Arauco Kennedy será la sede de una nueva edición de Expo Gres, encuentro que reunirá a más de 40 ceramistas y creadores nacionales.

    La instancia se extenderá por tres días y contará con una programación que busca acercar esta disciplina artística a personas de todas las edades, a través de exhibiciones, venta de piezas únicas, demostraciones en vivo y actividades participativas.

    Esto incluye demostraciones gratuitas a cargo de reconocidos ceramistas; una presentación de ikebana, el tradicional arte japonés de composición floral; una sesión de escultura con modelo en vivo y un conversatorio con destacados exponentes nacionales sobre sus experiencias internacionales.

    También se realizará una subasta de piezas de autor y la premiación de la exposición temática Mi Esencia, cuyos ganadores serán elegidos por votación del público.

    Junto con ello, la feria ofrecerá talleres especializados para diversos perfiles de visitantes.

    Entre estos destaca un workshop de técnica Nerikomi, enfocado en la creación de patrones a partir de distintas arcillas, y talleres de gres para niños, pensados para que los más pequeños exploren el trabajo con este material de manera lúdica y guiada.

    Más de 40 ceramistas, demostraciones en vivo y actividades: Expo Gres llega a Parque Arauco Kennedy Cortesía

    Cuándo es Expo Gres en Parque Arauco Kennedy

    Expo Gres se realizará entre el 31 de julio y el 2 de agosto en Espacio Vértice, ubicado en el primer piso del Edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy.

    El acceso a la feria es gratuito.

    La Center Manager de Parque Arauco Kennedy, Cinthia Hurtado, anticipó: “Uno de los grandes valores de Expo Gres es que permite conocer a los propios creadores detrás de cada obra”.

    “Los visitantes podrán ver cómo trabajan los ceramistas, participar en actividades y descubrir piezas únicas hechas a mano. Nos alegra ser el punto de encuentro entre estos artistas y el público, impulsando espacios que visibilizan el talento local”.

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