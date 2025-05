Gen V: la serie de Prime Video que complementa de la mejor forma el universo de The Boys

El éxito de una serie muchas veces da paso a producciones anexas a su mundo, que en el caso de la irreverente The Boys se tradujo en el espacio animado Diabolical y ahora en Gen V.

La realización que se inspira en un pasaje del ejemplar We gotta go now, del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson que presentó a los “supes” y al equipo de Butcher.

Los antihéroes que también son parte de la nueva producción de Prime Video, ideada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, situada en la Universidad Godolkin.

Gen-V-2.jpg

Gen V | Prime Video

El escenario ideal para combinar la violencia, el sarcasmo y su subversiva mirada a los héroes de la historieta, con el mundo de los adolescentes y su complicado paso a la adultez.

Lo que convierte a Gen V en un spin-off con vida propia, que le saca provecho a su fuente de origen, mientras halla su propia voz dentro del universo de The Boys y el saturado streaming.

Marie es aceptada en Godolkin

Gen-V-3.jpg

Gen V | Prime Video

Cuya narración, que nunca pierde ritmo ni ironía y logra cautivar desde el primero de sus ocho capítulos, se inicia enfocada en Marie (Jaz Sinclair) y su trágico pasado.

Cuando siendo una niña descubrió que tenía la capacidad de convertir su propia sangre en un arma, matando accidentalmente a sus padres.

Lo que la llevó al internado que abandonó tras ser becada por Godolkin, institución donde espera prepararse para ser parte del grupo de élite de los superhéroes: Los Siete.

Gen-V-4.jpg

Gen V | Prime Video

Sin embargo, las cosas no serán como esperaba, partiendo por el hecho que no queda en la Facultad de Lucha contra el Crimen, sino que en la de Artes Escénicas.

Pero lo peor viene después de ser testigo de la muerte del profesor Brink (Clancy Brown) a manos del estudiante símbolo de la universidad, Luke (Patrick Schwarzenegger).

La misteriosa instalación bajo Godolkin

Gen-V-9.jpg

Gen V | Prime Video

El chico con piroquinesis que se quita la vida frente a sus compañeros, luego de que lo "detiene" su mejor amigo, Andre (Chance Perdomo), y una asustada Marie.

Un hecho traumático que es controlado por la rectora Shetty (Shelley Conn), quien además decide sacarle partido a la popularidad que la novata obtiene por su “heroísmo”.

Gen-V-5.jpg

Gen V | Prime Video

Al mismo tiempo que empiezan a salir a la luz extraños sucesos que se relacionan con las instalaciones bajo la universidad y los experimentos que ahí se efectúan.

Como también con Luke, su hermano Sam (Asa Germann) -uno de los chicos detenidos en dicho laboratorio- y las empresas Voight y su Compuesto V.

Lo que lleva a Andre y la novia de Luke, Cate (Maddie Phillips), a una peligrosa búsqueda por la verdad, a la que se sumarán Marie y Emma (Lizze Broadway).

En la partida de Gen V y su mirada a The Boys, donde los conflictos sobre identidad sexual y desórdenes alimenticios conviven con la acción, el suspenso y la demencia de los supes.

