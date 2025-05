Gen V: llega a Prime Video la nueva serie del salvaje universo de The Boys

Luego de haber tomado al streaming por asalto con su particular mezcla de comedia y violencia, el mundo de The Boys continúa haciendo historia con un nuevo spin-off: Gen V.

La serie que llegará a Prime Video con el relato ambientado en la Universidad Godolkin, donde se forman a los héroes del futuro bajo la dirección de Vought International.

La misma empresa que está detrás de los superhéroes, bastante psicopáticos a los que combate el grupo liderado por Billy Butcher, mejor conocido como The Boys.

Gen-V-2.jpg Brooke Palmer

Gen V | Prime Video

El cual hace cuatro años llegó a la pantalla con toda la retorcida ironía que ya era parte del cómic homónimo al que dio vida Garth Ennis junto a Darick Robertson, entre 2006 y 2008.

Cuyas páginas se convirtieron en la fuente de una de las realizaciones más singulares y feroces del último, que ya va en una tercera temporada, con una cuarta en camino.

Además de inspirar otros espacios que amplían su universo: la serie web Seven on 7, con las noticias en torno a Vought y sus paladines; la antología animada Diabolical y ahora Gen V.

Un espacio sobre héroes en ciernes

Gen-V-4.jpg Brooke Palmer

Gen V | Prime Video

La serie fue concebida por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, teniendo como inspiración We gotta go now -o tenemos que irnos ya-, el volumen 4 de la novela gráfica original.

El cual a lo largo de ocho episodios, que debuta el viernes 29 con tres de sus emisiones, expande el universo de The Boys con la historia enfocada en los alumnos de Godolkin.

La prestigiosa universidad solo para héroes en ciernes, en donde los estudiantes entrenan para ser la siguiente generación de paladines o “súpers”, como acá se conoce a los superhéroes.

Gen-V-3.jpg Brooke Palmer

Gen V | Prime Video

Los que buscan emular a figuras como Homelander (Antony Starr) y Queen Maeve (Dominique McElligott), sin conocer el lado corrupto de sus antecesores, y aún sueñan con hacer el bien.

Entre los que se cuentan Marie (Jaz Sinclair), Andre (Chance Perdomo), Emma (Lizze Broadway), Cate (Maddie Phillips), Luke (Patrick Schwarzenegger) y Sam (Asa Germann).

Los que lidian con los conflictos propios de la juventud y los estudios, mientras tratan de manejar sus poderes y situaciones peligrosas que se escapan de sus manos.

En una trama que también incluye a la rectora Shetty (Shelley Conn) y apariciones especiales de A-Train (Jessie T. Usher), Ashley Barrett (Colby Minifie) y Nadia (Claudia Doumit).

¿Y cuándo es la fecha de estreno de Gen V? El 29 de septiembre, a través de Prime Video.