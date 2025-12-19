Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
Para terminar la lista de regalos navideños, para emocionarse con un coro sinfónico, para bailar sin parar, para ver duelos de sumo: cualquiera de estos panoramas salvará el fin de semana en Santiago. La mayoría son gratis.
Hundirse junto al Titanic en el Costanera
Del Titanic y su majestuoso fracaso ya lo sabemos casi todo, excepto sentir cómo fue estar dentro de ese barco, el más opulento de su época, ni la tragedia de verlo hundirse completamente. Hasta ahora, pues esta experiencia —Titanic: un viaje a través del tiempo— promete, mediante unos lentes de realidad virtual, conocer el buque por dentro, interactuar con sus pasajeros y ser testigos del más espectacular de los accidentes.
Dirección
Cenco Costanera (Andrés Bello 2425, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 20:00
Entrada
Desde $13.175 en feverup.com
Una Navidad friki en Recoleta
Si todavía faltan regalos por comprar, este fin de semana, frente al Parque Forestal, justo al otro lado del Mapocho, más de 200 tiendas y emprendimientos de juguetes, diseño, papelería, vestuario y todos los productos que uno pueda imaginarse relacionados con el animé o la cultura pop, tendrán infinitas opciones para dejar a toda la familia contenta. Además, shows de cosplay, foodtrucks y juegos infantiles.
Dirección
Parque Gómez Rojas (Bellavista 37, Recoleta)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 20:00
Entrada
Gratuita
Un clásico de la música clásica para cerrar el año
En muchas salas y auditorios del mundo sonará por estos días El Mesías de Händel, el oratorio más famoso de todos, cuyo Aleluya sigue conmocionando a cristianos y profanos casi 300 después. Pero en ninguno lo hará como en la Gran Sala Sinfónica, el espacio de la U. de Chile inaugurado este año que tiene las mejores condiciones acústicas del país. Lo dirigirá el maestro Julio Doggenweiler.
Dirección
Gran Sala Sinfónica Nacional (Vicuña Mackenna 20, Providencia)
Horario
Sábado, 19:30
Entrada
Desde $9.500 en ticketplus.cl
Aprender y comprar en la Muestra de Artesanía
Durante 52 años, y sin haberse interrumpido jamás, la Muestra de Artesanía UC ha conseguido conectar a la tradición manual, siempre en peligro ante la modernización, con el público que todavía añora lo propio, lo bueno y lo único. Aparte de poder adquirir productos de cien artesanos, también se podrá aprender de ellos, con talleres de juguetes, tarjetas, tallados o crin, además de degustaciones y demostraciones.
Dirección
Campus Oriente UC (Jaime Guzmán 3300, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 20:00
Entrada
Gratuita
Retratos por y para personas ciegas
El médico y fotógrafo Raúl Charlín puso la luz, hizo el encuadre, ajustó la cámara pero fueron las retratadas, distintas personas con discapacidad visual, las que dispararon el obturador. Por eso son “Autorretratos ciegos”, el nombre de la exposición que reúne estas fotografías con textos en braille, máscaras 3D y mediaciones hápticas —con sonidos y vibraciones— que permiten acceder a las obras no solo con los ojos.
Dirección
Centro Cultural M100 (Matucana 100, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 16 a 20:00
Entrada
Gratuita
Mercado de diseño, artes y libros en Franklin
Después de la tormenta, viene la Navidad. Pero el estrés previo a las fiestas tiene un lado positivo: la gran cantidad de ferias y mercados que proliferan por estos días, que acumulan en un solo lugar a artistas, diseñadores y pequeños productores cuyos trabajos pocas veces pueden dar a conocer fuera de Instagram. Eso ocurrirá en el Mercado y la Feria del Libro de Factoría Franklin, a apenas un galpón de distancia.
Dirección
Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 20:00
Entrada
Gratuita
Duelos de sumo en Providencia
El deporte nacional de Japón, tan conocido como poco practicado, comienza de a poco a verse en Chile, que ya cuenta con una federación oficial de sumo. Mirar a grandes hombres descamisados empujándose dentro de un círculo es una curiosidad que se podrá satisfacer en vivo este fin de semana en Safari Colectivo, la feria de cultura nipona que además tendrá desafío de dibujos, firma de libros yun Totoro tamaño real.
Dirección
Parque Balmaceda (Metro Salvador, Providencia)
Horario
Sábado y domingo, de 11:30 a 20:30
Entrada
Gratuita
After en el barrio París-Londres
No se trata de un after tradicional, esos que empiezan a las 4 AM y terminan hasta que el sol quema las últimas energías, sino que es la fiesta posterior al popular Mercado París-Londres, que cada mes se organiza en esa esquina. Reducida pero intensa, la celebración la animarán DJs como Pepo Fernández, Mari Montenegro y Fantasna. Es por orden de llegada y los primeros que aparezcan entran gratis.
Dirección
Londres 45 Bistró Bar (Londres 45, Santiago)
Horario
Sábado, de 20 a 02:00
Entrada
Gratis hasta las 21; $10 mil después
Lanthimos y Stone, juntos otra vez
Muchos y grandes directores han tenido sus musas, y tantas actrices han preferido a ciertos autores, pero pocas duplas en el siglo XXI han insistido en trabajar con esta intensidad como Yorgos Lánthimos y Emma Stone. Bugonia es su cuarta película juntos, la tercera en tres años, que muestra el secuestro de una alta ejecutiva farmacéutica, acusada por sus raptores de ser una emisaria alienígena que somete a la humanidad.
Dirección
Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)
Horario
Domingo, 18:15
Entrada
Desde $3 mil en passline.com
