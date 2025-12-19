SUSCRÍBETE POR $1100
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Para terminar la lista de regalos navideños, para emocionarse con un coro sinfónico, para bailar sin parar, para ver duelos de sumo: cualquiera de estos panoramas salvará el fin de semana en Santiago. La mayoría son gratis.

    Cristóbal Bley
    Hundirse junto al Titanic en el Costanera

    Del Titanic y su majestuoso fracaso ya lo sabemos casi todo, excepto sentir cómo fue estar dentro de ese barco, el más opulento de su época, ni la tragedia de verlo hundirse completamente. Hasta ahora, pues esta experiencia —Titanic: un viaje a través del tiempo— promete, mediante unos lentes de realidad virtual, conocer el buque por dentro, interactuar con sus pasajeros y ser testigos del más espectacular de los accidentes.

    Dirección

    Cenco Costanera (Andrés Bello 2425, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 20:00

    Entrada

    Desde $13.175 en feverup.com

    Una Navidad friki en Recoleta

    Si todavía faltan regalos por comprar, este fin de semana, frente al Parque Forestal, justo al otro lado del Mapocho, más de 200 tiendas y emprendimientos de juguetes, diseño, papelería, vestuario y todos los productos que uno pueda imaginarse relacionados con el animé o la cultura pop, tendrán infinitas opciones para dejar a toda la familia contenta. Además, shows de cosplay, foodtrucks y juegos infantiles.

    Dirección

    Parque Gómez Rojas (Bellavista 37, Recoleta)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Un clásico de la música clásica para cerrar el año

    En muchas salas y auditorios del mundo sonará por estos días El Mesías de Händel, el oratorio más famoso de todos, cuyo Aleluya sigue conmocionando a cristianos y profanos casi 300 después. Pero en ninguno lo hará como en la Gran Sala Sinfónica, el espacio de la U. de Chile inaugurado este año que tiene las mejores condiciones acústicas del país. Lo dirigirá el maestro Julio Doggenweiler.

    Dirección

    Gran Sala Sinfónica Nacional (Vicuña Mackenna 20, Providencia)

    Horario

    Sábado, 19:30

    Entrada

    Desde $9.500 en ticketplus.cl

    Aprender y comprar en la Muestra de Artesanía

    Artesania-UC-ok.jpg la-tercera

    Durante 52 años, y sin haberse interrumpido jamás, la Muestra de Artesanía UC ha conseguido conectar a la tradición manual, siempre en peligro ante la modernización, con el público que todavía añora lo propio, lo bueno y lo único. Aparte de poder adquirir productos de cien artesanos, también se podrá aprender de ellos, con talleres de juguetes, tarjetas, tallados o crin, además de degustaciones y demostraciones.

    Dirección

    Campus Oriente UC (Jaime Guzmán 3300, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Retratos por y para personas ciegas

    El médico y fotógrafo Raúl Charlín puso la luz, hizo el encuadre, ajustó la cámara pero fueron las retratadas, distintas personas con discapacidad visual, las que dispararon el obturador. Por eso son “Autorretratos ciegos”, el nombre de la exposición que reúne estas fotografías con textos en braille, máscaras 3D y mediaciones hápticas —con sonidos y vibraciones— que permiten acceder a las obras no solo con los ojos.

    Dirección

    Centro Cultural M100 (Matucana 100, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 16 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Mercado de diseño, artes y libros en Franklin

    GADDIEL SALINAS

    Después de la tormenta, viene la Navidad. Pero el estrés previo a las fiestas tiene un lado positivo: la gran cantidad de ferias y mercados que proliferan por estos días, que acumulan en un solo lugar a artistas, diseñadores y pequeños productores cuyos trabajos pocas veces pueden dar a conocer fuera de Instagram. Eso ocurrirá en el Mercado y la Feria del Libro de Factoría Franklin, a apenas un galpón de distancia.

    Dirección

    Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Duelos de sumo en Providencia

    El deporte nacional de Japón, tan conocido como poco practicado, comienza de a poco a verse en Chile, que ya cuenta con una federación oficial de sumo. Mirar a grandes hombres descamisados empujándose dentro de un círculo es una curiosidad que se podrá satisfacer en vivo este fin de semana en Safari Colectivo, la feria de cultura nipona que además tendrá desafío de dibujos, firma de libros yun Totoro tamaño real.

    Dirección

    Parque Balmaceda (Metro Salvador, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11:30 a 20:30

    Entrada

    Gratuita

    After en el barrio París-Londres

    No se trata de un after tradicional, esos que empiezan a las 4 AM y terminan hasta que el sol quema las últimas energías, sino que es la fiesta posterior al popular Mercado París-Londres, que cada mes se organiza en esa esquina. Reducida pero intensa, la celebración la animarán DJs como Pepo Fernández, Mari Montenegro y Fantasna. Es por orden de llegada y los primeros que aparezcan entran gratis.

    Dirección

    Londres 45 Bistró Bar (Londres 45, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 20 a 02:00

    Entrada

    Gratis hasta las 21; $10 mil después

    Lanthimos y Stone, juntos otra vez

    Muchos y grandes directores han tenido sus musas, y tantas actrices han preferido a ciertos autores, pero pocas duplas en el siglo XXI han insistido en trabajar con esta intensidad como Yorgos Lánthimos y Emma Stone. Bugonia es su cuarta película juntos, la tercera en tres años, que muestra el secuestro de una alta ejecutiva farmacéutica, acusada por sus raptores de ser una emisaria alienígena que somete a la humanidad.

    Dirección

    Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

    Horario

    Domingo, 18:15

    Entrada

    Desde $3 mil en passline.com

