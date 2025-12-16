El Titanic revive con experiencia inmersiva en Santiago: revisa aquí las coordenadas

A más de un siglo de la tragedia que remeció al mundo (e inspiró la taquillera película de 1997 de James Cameron), el Titanic revive a través de una experiencia de realidad virtual de la productora Fever que debutará este 18 de diciembre en el Cenco Costanera.

Titulada Titanic: Un viaje a través del tiempo, la iniciativa permitirá explorar el transatlántico en todo su esplendor y ser testigos de su trágico destino. Tal como sugiere su nombre, comienza rastreando sus restos –a casi 3,8 kilómetros bajo la superficie del océano– y luego salta al año 1912 para vivir la travesía como un pasajero más.

Según indican sus organizadores, los asistentes podrán recorrer la emblemática Gran Escalinata, explorar los lujosos comedores y camarotes del barco e interactuar con figuras históricas que marcaron su legado. La experiencia –que combina tecnología de realidad virtual de última generación con una narrativa profunda– también permitirá ingresar a la sala de máquinas, donde las personas podrán colaborar con la tripulación arrojando carbón al fuego.

Desarrollada en colaboración con expertos de Musealia para garantizar una rigurosa precisión histórica, la iniciativa está pensada en todos los públicos a partir de los ocho años (menores de 11 años deberán entrar acompañados por un mayor).

Las entradas ya están a la venta en el siguiente link, con precios desde los $6.375.