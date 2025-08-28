Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

Tras dar vida a cintas como La favorita (2018), Pobres criaturas (2023) y Tipos de gentileza (2024), Emma Stone y Yorgos Lanthimos vuelven a trabajar juntos.

La actriz interpreta a una poderosa directora ejecutiva en Bugonia, una mezcla de comedia negra y ciencia ficción que promete ser una de las películas más comentadas de la última parte del año.

Atsushi Nishijima/Focus Features

Este jueves, coincidiendo con su estreno mundial en el Festival de Venecia, el filme liberó un adelanto que esboza las claves de su perturbadora historia.

Con Good luck, babe!, de Chappell Roan, de fondo, el adelanto muestra cómo el personaje de Stone es secuestrado por dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones que están convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

Dirigida por Lanthimos y escrita por Will Tracy, también cuenta en su reparto con Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone.

Tras su paso por Venecia (donde compite por el León de Oro), Bugonia llegará a las salas de Estados Unidos el próximo 24 de octubre. Una semana después, el jueves 30, debutará en cines chilenos.

Revisa su trailer a continuación: