Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 de marzo

Vendimia cerca del mar

Tómese una copa, una copa de vino. Foto: Asociación de viñas del Valle de San Antonio.

Siguen y siguen las vendimias por todo Chile. Este sábado le toca al valle de San Antonio, entre el Río Maipo y el Océano Pacífico. Sus ocho viñas sacarán lo mejor de sus bodegas, al mismo tiempo que se cocinan asados de cordero, pizzas con masas fermentadas en vino tinto y se sirven helados de chocolate con pinot noir. Habrá música en vivo y fiesta nocturna. Todos los detalles acá.

Dirección

Hacienda San Juan (Camino Leyda-Santo Domingo KM 11, San Antonio)

Horario

Sábado, de 11 AM a 11 PM

Entrada

Desde $15 mil en passline.com

Feria de arte en La Granja

Mucha gente en Espacio Matta. Foto: Kontrabando.

Peri-feria Gráfika se llama la cuarta versión del Festival Kontrabando, un encuentro de artes y oficios visuales que es más que un mercado de artistas. Talleres, música, danza, circo y exposiciones varias circularán desde este sábado y hasta el 6 de abril por el Espacio Matta, un amplio centro cultural en la comuna de La Granja, justo a la salida del metro Santa Rosa.

Dirección

Centro Cultural Espacio Matta (Av. Santa Rosa 9014, La Granja)

Horario

Sábado, de 4 PM a 7 PM

Entrada

Gratuita

La ganadora brasileña del Oscar, en el centro de Santiago

Aún está en cines "Aún estoy aquí".

A casi nadie sorprendió que Aún estoy aquí, la película dirigida por Walter Salles (La ciudad de Dios), se llevara el Oscar a Mejor Película Extranjera. Tan impecable como emocionante, consigue hacer universal un dolor particular: el de una mujer que pierde a su esposo a manos de la dictadura militar. Durante esta semana se exhibirá en la Sala K del Campus El Claustro de la U. Mayor.

Dirección

Sala K (Marín 321, Santiago)

Horario

Sábado, 7:30 PM

Entrada

$3 mil en salak.cl

Fiesta del tomate en Providencia

Tomates que se toman. Foto: Hub Providencia.

Los últimos tomates serán los mejores. El verano ha terminado pero no su fruto más icónico y sabroso, que da vida a ensaladas, guisos, salsas, pebres y casi cualquier plato que nos haga felices. Para homenajearlo, Providencia le dedica este fin de semana, con talleres de cultivo, cocina en vivo, foodtrucks, venta de semillas y, por supuesto, los mejores tomates de la zona.

Dirección

Espacio Verde Urbano (Padre Mariano 140, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 9:50 AM a 5 PM

Entrada

Gratuita

Vadell y Bastidas en Las Condes

Otro debut para estos experimentados. Foto: TMLC.

Este fin de semana debuta Aquí me bajo yo, otra obra que reúne a Jaime Vadell con Rodrigo Bastidas, a la que también se suma la hija del último, Milena. Abuelo, hijo y nieta se reúnen en una mesa, cada uno con distintas expectativas de la vida. Desidia, rencor pero también mucho cariño se mezclan en esta dramedia que promete risas, llantos y un viaje al corazón de los conflictos generacionales.

Dirección

Teatro Municipal de Las Condes (Av Apoquindo 3300, Las Condes)

Horario

Domingo, 6:30 PM

Entrada

Desde los $18 mil en tmlascondes.cl

Los Jaivas desenchufados

Los Jaivas, de gira otra vez. Foto: Los Jaivas.

El formato unplugged volvió con todo. Tras su explosión en los noventas, revivieron de la mano de los populares Tiny Desk y presentaciones como la de los Bunkers en MTV. Los Jaivas no quieren ser menos y comienzan este domingo una gira nacional en modo desenchufado. Ya es un éxito: agregaron una segunda función para su inicio en el Teatro Municipal.

Dirección

Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794, Santiago)

Horario

Domingo, 5 PM

Entrada

Desde los $23 mil en puntoticket.com

Astronomía familiar en el MIM

Show de drones. Foto: Ministerio de Ciencia.

Cada 21 de marzo, cuando ocurre el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, se celebra en Chile el Día de la Astronomía. Y el mayor de los festejos ocurrirá este sábado en el MIM, donde se brindará una verdadera fiesta estelar. Lanzamiento de cohetes, charlas y talleres, radioteatro en vivo, quince telescopios disponibles y un show audiovisual de Electrodomésticos para cerrar.

Dirección

Museo Interactivo Mirador (Punta Arenas 6711, La Granja)

Horario

Sábado, de 3:30 a 9:30 PM

Entrada

Gratuita, previa inscripción en compras.mim.cl/comprar/

Maratonear la serie sensación

Un adolescente protagoniza "Adolescencia". Foto: Netflix.

Solo hay dos razones para no haber visto Adolescencia, la serie que hoy lidera los visionados en Netflix: una, porque se te cayó internet o estuviste sin señal; dos, porque no has tenido tiempo. Impactante pero elegante, adictiva sin ser burda, cuesta no ver de un tirón esta producción inglesa sobre un adolescente de 13 años, sospechoso de asesinar a una compañera de colegio.

Dirección

En Netflix (netflix.com/cl)

Entradas

Desde $6.540 el mes.

Muchos dinosaurios gratis

Nunca hubo tantos dinosaurios juntos en Chile. Foto: MNHN.

Cuando las exposiciones duran mucho tiempo, uno se confía y las deja siempre para después. Hasta que de pronto pasan los meses, el año, y la muestra se fue para no volver más. Que no pase eso con Dinosaurios del sur del mundo, la muestra paleontológica más grande en la historia de Chile. Es gratis, dura hasta diciembre, pero no lo dejes para última hora y anda hoy. Todos los detalles acá.

Dirección

Museo de Historia Natural (Parque Quinta Normal, Quinta Normal)

Horario

Sábado y domingo, de 11 AM a 5:30 PM

Entrada

Gratuita