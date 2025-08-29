SUSCRÍBETE
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Una selección de panoramas para el sábado y domingo del 30 y 31 de agosto: obras, conciertos, ferias, fiestas, paseos y mucho más.

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto.

Pop-up de arte, diseño e ilustración

Tan rápido como abren, se cierran: así son los pop-up, eventos de corta duración que en pocos días, como un hongo o una pequeña flor, despliegan todo su color para luego desaparecer. Este se llama Proceso, va por su quinta edición, y concentra a artistas de diversas disciplinas —como Catalina Bu, Matías Prado o Pedro Godoy, entre otros— bajo un mismo tema. En este caso, cuestionar las narrativas imperantes.

Dirección

Megacentro Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 20:00

Entrada

Gratuita

Kamasi Washington en La Cúpula

El virtuosismo todavía resiste en la música popular y así lo demuestra Kamasi Washington, saxofonista estadounidense que con un sonido holístico y directo, actualizó el jazz en las últimas décadas. Colaborador de Kendrick Lamar y Thundercat, músico de Herbie Hancock, Snoop Dogg o Chaka Khan, será la estrella del Tiny Fest, festival de jazz moderno que encabeza junto a los chilenos Xatarra y los argentinos Vinocio.

Dirección

Teatro La Cúpula (Parque O’Higgins, Santiago)

Horario

Sábado, desde las 19:30

Entrada

Desde $49 mil en ticketmaster.cl

Grafiti y oficios gráficos en Puente Alto

Un clásico de la zona sur de Santiago es la Feria Kontrabando: durante veinte ediciones, y siempre desde la periferia, se ha encargado de exhibir lo mejor del arte y el oficio gráfico actuales. Con talleres, exposiciones, música y grafiti en vivo, y un especial énfasis en los artistas puentealtinos, se hará en Nuestra Señora de Gabriela, el hermoso y patrimonial parque urbano de esta comuna.

Dirección

Parque Nuestra Señora de Gabriela (Concha y Toro 3214, Puente Alto)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

El Tío Roberto y la Negra Ester según Quercia

Durante su fin de semana de estreno, más de 10 mil personas fueron a ver Me rompiste el corazón, la última película de Boris Quercia, cuya historia de amor no es cualquiera sino la de Roberto Parra, el folklorista, hermano menor de Nicanor y Violeta, con la famosa Negra Ester. Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky protagonizan esta comedia romántica a la chilena, con cuecas choras y mucho alcohol.

Dirección

Cineplanet Costanera (Andrés Bello 2447, Providencia)

Horario

Domingo, 14:30

Entrada

$7.400 ($3.700 para suscriptores LT)

Una obra donde todo sale mal

Escenografías caídas, actores desmayados, diálogos olvidados, intoxicaciones, tropezones y delirios. Todo lo que no debería ocurrir en un montaje teatral sucede aquí, en Esta obra es un desastre, una comedia inglesa, éxito en Broadway y el West End, que este fin de semana tiene sus últimas funciones en San Ginés. Dirigida por Pato Pimienta, la protagonizan Matías Oviedo, Constanza Mackenna y Ramón Llao.

Dirección

Teatro San Ginés (Mallinkdrot 76, Providencia)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

Desde $15.200 en ticketmaster.cl

Coreografías modernas por el Ballet Nacional

“Bailar aunque el mundo se esté quemando”, dice Leïla Ka, coreógrafa francesa de intenso presente en la escena europea, parte también del último tour de Beyoncé, y que debuta este fin de semana en Santiago dirigiendo al Ballet Nacional Chileno. Brasas se llama esta obra de danza contemporánea, que invita al movimiento incluso si todo se derrumba. “Mientras haya un latido”, agrega, “siempre hay esperanza”.

Dirección

Teatro Universidad de Chile (Providencia 43, Providencia)

Horario

Sábado 30, 20:00

Entrada

Desde $10.000 en ticketplus.cl

Cueca en la tienda más antigua de Santiago

La tienda más antigua de Santiago es una sombrerería con un muñeco en su vitrina. Sin traicionarse ni confundirse con la fugacidad de las modas, Donde golpea el monito sigue haciendo lo que sabe: vender impecables sombreros y que su autómata golpee sin cesar al escaparate. Ahora, además, crearon un centro cultural, que se inaugura con una clase de cueca brava de tres sesiones. Inscripción en fundaciónjosesordo@gmail.com.

Dirección

Donde golpea el monito (21 de mayo 707, Santiago)

Horario

Sábado, 11:30

Entrada

Gratis

Un clásico de los vinos en Barrio Italia

Ferias de vinos cada vez hay más pero pocas cuentan con la trayectoria de Bocas Moradas, una de las primeras instancias en reunir a pequeñas viñas de productores premium y darlas a conocer al público. La entrada incluye una copa y quince degustaciones de cualquiera de los expositores. Habrá un mercadito de diseño, gastronomía para maridar, charlas con viñateros y enólogos, y vinos exclusivos a precios únicos.

Dirección

Factoría Italia (Av Italia 830, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

Desde $28.750 en puntoticket.com

Los chistes prohibidos de Guru Guru

¿Quién habría imaginado, en los inocentes años noventa, que de un programa infantil y educativo saldrían algunos de los comediantes más populares y coprolálicos de Chile? El Profesor Rossa, Don Carter y también Guru Guru —por el actor Claudio Moreno— ahora hacen reír con chistes “sin censura”, contados como antes: con historias largas, pausadas y de remates estridentes.

Dirección

Palermo Teatro Bar (Infante 1414, Providencia)

Horario

Sábado, 22:00

Entrada

$10 mil en comediaticket.cl

