Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester, la nueva película de Boris Quercia, aterrizó en los cines chilenos el pasado 21 de agosto. Y su debut llevó a su distribuidor a sacar cuentas alegres.

Según informó Cinecolor Films, reunió a más de 10 mil espectadores durante sus primeros cuatro días en cartelera. De acuerdo con la empresa, incluso sumó nuevos horarios y complejos que la tienen en exhibición a lo largo del país.

Su desempeño fue similar al de la comedia Cuándo te vas?, el anterior largometraje de Quercia, que totalizó más de 12 mil asistentes durante su fin de semana de estreno en enero de este año.

Dirigida y escrita por el realizador de Sexo con amor (2003), la cinta presenta la historia de infancia y adultez del cantante nacional Roberto Parra Sandoval (Daniel Muñoz). Forjado entre los prostíbulos y bares de San Antonio, Valparaíso y Santiago, su mundo cambia por completo al encontrarse con una prostituta de un cabaret conocida como la Negra Ester (Carmen Gloria Bresky).

Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester tiene la dirección musical de Álvaro Henríquez y es producida por Alberto Gesswein (Los 80). Completa su reparto con Maricarmen Arrigorriaga, Gustavo Becerra, Carolina Paulsen, Nicanor Henríquez, Juan Carlos Maldonado, César Sepúlveda y Otilio Castro.

Revisa su trailer a continuación: