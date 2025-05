Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 de marzo

Nicole gratis en Barrio Italia

nicole.jpeg la-tercera

Nicole en vivo.

Para conmemorar el 8M, en el Barrio Italia, una zona casi el 70% de los emprendimientos son encabezados por mujeres, decidieron homenajear al liderazgo femenino. Desde las 12PM, muchos locales ofrecerán brunch —con descuento para mujeres—, habrá talleres y charlas, y a las 7 PM, en Av. Italia con Caupolicán, se presentará Nicole en vivo.

Dirección

Barrio Italia (Av. Italia, entre Bilbao y Caupolicán, Providencia)

Horario

Desde las 12 PM

Entrada

Gratuita

vendimia.jpg la-tercera

Vendimia de Colchagua.

Las penas de marzo se pasan con vino. Mejor dicho: con las fiestas de la vendimia, que comienzan este mes y se repartirán durante varios fin de semanas a lo largo del país. Una de las más grandes es la del Valle de Colchagua, a solo dos horas de Santiago, que reúne a docenas de viñas y se festeja con degustaciones, gastronomía y música en vivo. Este año tocan Los Pettinellis y Santaferia.

Dirección

Plaza de Armas de Santa Cruz, Región de O’Higgins

Horario

Sábado y domingo, desde las 11 AM

Entrada

Gratuita

thumbnail_01-Masfps-fundador-Haruki-Toys_creador-Sofubi-Anatomy.jpg la-tercera

Juan Pablo Lagos, creador de Haruki Toys.

Estos juguetes para adultos no son esos juguetes para adultos. Los sofubi toys, en realidad, no tienen edad pero sí un público muy objetivo, pues aparte de su particular materialidad —un vinilo suave muy vintage—, son considerados obras artísticas de colección. En el Drugstore se hará una muestra internacional, con ejemplares de Asia, Estados Unidos y Sudamérica, curada por el creador de la marca chilena Haruki Toys.

Dirección

Art Mob (Galería Drugstore, local 57, Providencia)

Horario

Domingo, desde las 2 PM

Entrada

Gratuita

Show de luces en La Reina

fesiluz.jpeg la-tercera

Fesiluz, en Parque Padre Hurtado.

La luz nunca parece ser suficiente. Como polillas caminantes, somos incapaces de resistirnos al brillo y los colores. Las ciudades y casas, menos oscuras que nunca, ya casi no tienen sombras, pero así y todo los shows lumínicos nos siguen fascinando. Como Fesiluz, un festival de luces chinas —con comida y artesanías de ese país— que este sábado termina su paso por el Parque Padre Hurtado.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Sábado, entre 7 PM y 12 AM

Entrada

$13.800 en ticketpro.cl

Los Bunkers en Viña

bunkers.png la-tercera

Los Bunkers acústico.

No estuvieron en esta edición Festival, pero Los Bunkers no iban a dejar de tocar en Viña del Mar este verano. Lo han hecho con varios shows acústicos, repitiendo el formato unplugged que estrenaron para MTV, en el renovado Teatro Municipal de la Ciudad Jardín. Este fin de semana harán tres presentaciones seguidas, para las cuales ya casi no quedan tickets.

Dirección

Teatro Municipal (Plaza Vergara, Viña del Mar)

Horario

Sábado y domingo, 8 PM

Entrada

Desde los $34.500 en puntoticket.com

Una feria en homenaje a Hackiko

hachiko.jpg la-tercera

Hachiko Matsuri, feria de ilustración y diseño.

Pocas veces la historia de un perro generó tanto impacto como la de Hachiko, el akita que esperó durante nueve años a que su dueño regresara a una estación de trenes en Tokio. Tras inspirar varias películas y libros, hoy también es la figura central de esta feria de arte, ilustración y diseño de estilo japonés organizada por el Colectivo Safari en Providencia. ¿Su atracción principal? Una réplica de la estatua de Hachiko.

Dirección

Parque Bustamante (Ramón Carnicer con Eulogia Sánchez, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 11 AM a 7 PM

Entrada

Gratuita

La banda favorita de Messi, en Santiago

cafres.png la-tercera

Los Cafres.

No se ve que el mejor jugador de la historia tenga muchos intereses aparte de la pelota. Pero cuando le han preguntado por la música que más le gusta, siempre incluye alguna canción de Los Cafres, banda argentina de reggae buena onda, sin rastas, muchos bronces y una larga trayectoria. Este sábado terminan su gira por Chile con un show en el Teatro Coliseo.

Dirección

Teatro Coliseo (Nataniel Cox 59, Santiago)

Horario

Sábado, 9 PM

Entrada

Desde $34.500 en puntoticket.com

Bong Joon-ho dirige a Robert Pattinson

El actor que saltó a la fama con Crepúsculo sigue trabajando duro para sacudirse ese pasado pop y comercial. Después de estar a la orden de Nolan, Cronenberg, Eggers, Denis y Gray, entre otros directores, ahora se estrena Mickey 17, la última película del coreano Bon Joon-Ho, el ganador de tantos Oscars con Parásitos. Para demostrar su valor, acá Pattinson interpreta a 17 personajes.

Dirección

Cineplanet (Av. Independencia 565, Independencia)

Horario

Domingo, 9 PM

Entradas

$5.600 en cineplanet.cl

Teatro sin palabras en GAM

Una obra que también funciona como terapia frente a estos tiempos sobreinformados, donde todos hablan pero pocos escuchan. Eso es Pareidolia, un montaje de la compañía La Llave Maestra que se estrena este domingo en el GAM, sin palabras pero lleno de transformaciones y juegos visuales, que obligan a trabajar la imaginación y la abstracción.Socios del Club La Tercera tienen 20% de descuento.

Dirección

Sala A2 del GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Domingo, 5 PM

Entrada

$10.000 ($6.500 estudiantes y adultos mayores), en gam.cl