    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Lluvia de sánguches en Viña, encuentro de cómics en Providencia, un festival con próceres del indie y una feria de arte con 8 mil obras: esos panoramas y muchos más, casi todos gratis, en la cartelera de este fin de semana.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Festival Sanguchela: lluvia de sánguches en Viña del Mar.

    El planeta del cómic se junta en Providencia

    Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025. Foto: archivo.

    La literatura gráfica no parece necesitar los focos ni la repercusión mediática de otros géneros para mantenerse vigente y sana, cada día con más registros, autores y lectores: eventos como Planeta Cómic lo confirman, donde creadores nacionales como Pedro Peirano, Gonzalo Martínez y Pía Prado se reunirán con su público con charlas y talleres, mientras libros y mangas tendrán hasta un 80% de descuento.

    Dirección

    Fundación Cultural Providencia (Nueva Providencia 1995, Providencia)

    Horario

    Sábado, de 11 a 16:00

    Entrada

    Gratuita

    Las mascotas tienen festival

    El último paso en el avance irrestricto de las mascotas en la sociedad se manifestará este fin de semana en ParquePet, un festival dedicado exclusivamente a los animales que hoy se multiplican en casas y departamentos. En su nombre, aunque ellas no se den cuenta, habrá shows musicales, demostraciones de habilidad, clases, jornadas de adopción, yoga con cachorros y muchos stands.

    Dirección

    Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Desde $6 mil en turistik.com

    Libros y cuentos para la primera infancia

    Que un niño o niña no sepa leer no significa que no pueda leer. Los libros, en los menores de 6 años, no solo se aprecian decodificando sus palabras sino que también capturándolos con el resto de los sentidos. Eso buscan promover en el Festival Nido BILIJ, un evento gratuito con talleres, actividades, lecturas y conciertos especialmente pensados para la primera infancia, en el hermoso Parque Alicia Cáceres.

    Dirección

    Parque Artesana Alicia Cáceres (Ventura Lavalle 470, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita (descarga en welcu.com)

    Lluvia de sánguches en Viña

    Más de 80 planchas y cocinas estarán este fin de semana poniendo carnes, vegetales y salsas entre dos rebanadas de pan, todas al mismo tiempo, en el Festival Sanguchela de Viña del Mar. Para acompañar, se esperan unas cien variedades de cerveza artesanal, que se pueden degustar frente a uno de los dos escenarios donde intercalarán la pachanga con el rock. Se recomienda asistir en ayunas y esconder la balanza al llegar a casa.

    Dirección

    Sporting Club (Los Castaños 404, Viña del Mar)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 22:00

    Entrada

    Desde $6 mil en vesti.cl

    Massive Attack dispara en Primavera

    Un equilibrado balance entre nostalgia y novedad es el que consiguió ofrecer este año el festival Fauna Primavera. El sábado, segundo día, termina con Massive Attack, pioneros del trip hop en los 90 (aunque una de las bandas políticamente más activas del presente), pero antes figurarán la joven Tash Sultana, los experimentados Bloc Party, los novedosos Candelabro, la vigente Javiera Mena, la popular AURORA y mucho más.

    Dirección

    Parque Ciudad Empresarial (Del Parque 1080, Huechuraba)

    Horario

    Sábado, de 13 a 23:30

    Entrada

    Desde $90 mil en feverup.com

    8 mil obras de arte en la Estación Mapocho

    Diez años cumple ARTWEEK, unas de las ferias de arte más grandes de Chile, que en esta versión pretende demostrarlo con números también enormes: 380 artistas, muchos de ellos internacionales, exhibirán más de 8 mil obras en los 22 mil m2 de la Estación Mapocho. Una escultura será creada en vivo por el mexicano Asael Castillo y una instalación lumínica inmersiva de Catalina Rojas recibirá a los visitantes.

    Dirección

    Estación Mapocho (Metro Cal y Canto, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 21:00

    Entrada

    $3 mil en passline.com

    Casa FOA vuelve a Santiago

    Por décadas, la feria argentina de diseño interior Casa FOA funcionó como el faro que iluminaba, una vez al año, sobre las tendencias en paisajismo y arquitectura. Primero en Buenos Aires, luego también en Santiago. Tras una interrupción de seis años, la exposición regresa a nuestra capital con el lema “Espacios que unen” y una muestra de 3 mil m2 que se mantendrá hasta el 30 de noviembre.

    Dirección

    Zoco Santiago (Av La Dehesa 15000, Lo Barnechea)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    $11.200 en passline.com

    La crisis de la masculinidad según su imaginario

    Javier Lewin Briseño

    Los ideales masculinos tradicionales, hoy en total discordia, son revisados por el chileno César Gabler, tanto en su auge y decadencia, a través de las imágenes que los promovían en los medios. Combinando dibujos, fotos, pinturas e instalaciones, el artista visual hace convivir lo heroico con lo ridículo y lo seductor con lo patético, con mucho humor pero también una fuerte crítica a los valores impuestos al hombre.

    Dirección

    Galería M100 (Matucana 100, Estación Central)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 14 y de 15 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Una novela argentina protagonizada por Jennifer Lawrence

    Largo fue el camino de Matate, amor, el primer libro de la argentina Ariana Harwicz, publicado el 2012 en editoriales independientes y hoy convertido en una película estrenada en Cannes, producida por Scorsese y liderada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Una mujer joven, madre primeriza y casada, se enfrenta al abismo de cumplir con lo que se espera de ella en un entorno rural, idílico y asfixiante.

    Dirección

    Cinepolis Mallplaza Egaña (Larraín 5862, La Reina)

    Horario

    Domingo, 18:45

    Entrada

    Desde $5.400 en cinepolis.com

