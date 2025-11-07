Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

El planeta del cómic se junta en Providencia

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025. Foto: archivo.

La literatura gráfica no parece necesitar los focos ni la repercusión mediática de otros géneros para mantenerse vigente y sana, cada día con más registros, autores y lectores: eventos como Planeta Cómic lo confirman, donde creadores nacionales como Pedro Peirano, Gonzalo Martínez y Pía Prado se reunirán con su público con charlas y talleres, mientras libros y mangas tendrán hasta un 80% de descuento.

Dirección

Fundación Cultural Providencia (Nueva Providencia 1995, Providencia)

Horario

Sábado, de 11 a 16:00

Entrada

Gratuita

Las mascotas tienen festival

El último paso en el avance irrestricto de las mascotas en la sociedad se manifestará este fin de semana en ParquePet, un festival dedicado exclusivamente a los animales que hoy se multiplican en casas y departamentos. En su nombre, aunque ellas no se den cuenta, habrá shows musicales, demostraciones de habilidad, clases, jornadas de adopción, yoga con cachorros y muchos stands.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 19:00

Entrada

Desde $6 mil en turistik.com

Libros y cuentos para la primera infancia

Que un niño o niña no sepa leer no significa que no pueda leer. Los libros, en los menores de 6 años, no solo se aprecian decodificando sus palabras sino que también capturándolos con el resto de los sentidos. Eso buscan promover en el Festival Nido BILIJ, un evento gratuito con talleres, actividades, lecturas y conciertos especialmente pensados para la primera infancia, en el hermoso Parque Alicia Cáceres.

Dirección

Parque Artesana Alicia Cáceres (Ventura Lavalle 470, Santiago)

Horario

Sábado, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita (descarga en welcu.com)

Lluvia de sánguches en Viña

Más de 80 planchas y cocinas estarán este fin de semana poniendo carnes, vegetales y salsas entre dos rebanadas de pan, todas al mismo tiempo, en el Festival Sanguchela de Viña del Mar. Para acompañar, se esperan unas cien variedades de cerveza artesanal, que se pueden degustar frente a uno de los dos escenarios donde intercalarán la pachanga con el rock. Se recomienda asistir en ayunas y esconder la balanza al llegar a casa.

Dirección

Sporting Club (Los Castaños 404, Viña del Mar)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 22:00

Entrada

Desde $6 mil en vesti.cl

Massive Attack dispara en Primavera

Un equilibrado balance entre nostalgia y novedad es el que consiguió ofrecer este año el festival Fauna Primavera. El sábado, segundo día, termina con Massive Attack, pioneros del trip hop en los 90 (aunque una de las bandas políticamente más activas del presente), pero antes figurarán la joven Tash Sultana, los experimentados Bloc Party, los novedosos Candelabro, la vigente Javiera Mena, la popular AURORA y mucho más.

Dirección

Parque Ciudad Empresarial (Del Parque 1080, Huechuraba)

Horario

Sábado, de 13 a 23:30

Entrada

Desde $90 mil en feverup.com

8 mil obras de arte en la Estación Mapocho

Diez años cumple ARTWEEK, unas de las ferias de arte más grandes de Chile, que en esta versión pretende demostrarlo con números también enormes: 380 artistas, muchos de ellos internacionales, exhibirán más de 8 mil obras en los 22 mil m2 de la Estación Mapocho. Una escultura será creada en vivo por el mexicano Asael Castillo y una instalación lumínica inmersiva de Catalina Rojas recibirá a los visitantes.

Dirección

Estación Mapocho (Metro Cal y Canto, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 21:00

Entrada

$3 mil en passline.com

Casa FOA vuelve a Santiago

Por décadas, la feria argentina de diseño interior Casa FOA funcionó como el faro que iluminaba, una vez al año, sobre las tendencias en paisajismo y arquitectura. Primero en Buenos Aires, luego también en Santiago. Tras una interrupción de seis años, la exposición regresa a nuestra capital con el lema “Espacios que unen” y una muestra de 3 mil m2 que se mantendrá hasta el 30 de noviembre.

Dirección

Zoco Santiago (Av La Dehesa 15000, Lo Barnechea)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

$11.200 en passline.com

La crisis de la masculinidad según su imaginario

Javier Lewin Briseño

Los ideales masculinos tradicionales, hoy en total discordia, son revisados por el chileno César Gabler, tanto en su auge y decadencia, a través de las imágenes que los promovían en los medios. Combinando dibujos, fotos, pinturas e instalaciones, el artista visual hace convivir lo heroico con lo ridículo y lo seductor con lo patético, con mucho humor pero también una fuerte crítica a los valores impuestos al hombre.

Dirección

Galería M100 (Matucana 100, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 14 y de 15 a 20:00

Entrada

Gratuita

Una novela argentina protagonizada por Jennifer Lawrence

Largo fue el camino de Matate, amor, el primer libro de la argentina Ariana Harwicz, publicado el 2012 en editoriales independientes y hoy convertido en una película estrenada en Cannes, producida por Scorsese y liderada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Una mujer joven, madre primeriza y casada, se enfrenta al abismo de cumplir con lo que se espera de ella en un entorno rural, idílico y asfixiante.

Dirección

Cinepolis Mallplaza Egaña (Larraín 5862, La Reina)

Horario

Domingo, 18:45

Entrada

Desde $5.400 en cinepolis.com