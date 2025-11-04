OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Finde

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

La instancia es con entrada liberada y los asistentes podrán disfrutar de actividades que van desde firmas de libros y presentaciones exclusivas hasta ver cómo los dibujantes hacen sus creaciones en vivo. Además, habrá descuentos especiales.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025. Foto: archivo.

Este fin de semana se desarrollará la segunda edición del Planeta Cómic Fest, instancia que conecta a los autores más destacados del género con los lectores y que celebra la creatividad, la ilustración y las historias.

Los asistentes al evento podrán disfrutar de actividades que van desde firmas de libros y presentaciones exclusivas hasta ver cómo los dibujantes hacen sus creaciones en vivo.

El festival es organizado por Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia y se presenta como una oportunidad única para los amantes del cómic y el manga.

Paulina Palacios, Pedro Peirano, Daniela Thiers, Pía Prado, Gonzalo Martínez y Félix Vega son solo algunos de los autores que serán parte del programa de Planeta Cómic Fest 2025.

Cuándo y dónde será Planeta Cómic Fest 2025

El evento es con entrada liberada y se desarrollará este sábado 8 de noviembre desde las 11:00 en el Palacio Schacht, ubicado en Av. Nueva Providencia 1995. Se trata de la sede de la Fundación Cultural de Providencia.

“Durante la jornada, el público podrá acceder a una amplia selección de cómics en el stand de ventas de Grupo Planeta, con descuentos de hasta 80% en cómics y mangas, un 20% de descuento general en libros y un 25% de descuento especial para quienes tengan la tarjeta vecino Providencia: una oportunidad ideal para ampliar la biblioteca personal o descubrir nuevas obras”, se anticipa a través de un comunicado.

En este sentido, el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González, declaró: “Estamos seguros de que repetiremos el éxito del año pasado con las novedades que traería Editorial Planeta junto a los imperdibles descuentos en libros para nuestros vecinos en este atractivo panorama familiar”.

A continuación encontrarás el programa de actividades.

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025.
Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025.
Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025.
Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025.

Lee también:

Más sobre:Planeta Cómic Fest 2025LibrosCómicCulturaMangaPlaneta Cómic FestEditoral PlanetaGrupo PlanetaProvidenciaNovela gráficaFundación Cultural de ProvidenciaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No existen osamentas sin periciar”: Servicio Médico Legal responde alusiones de Matthei y Kaser en debate ARCHI

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

La cuenta de Pardow empeora cada día: PC ahora no se cierra apoyar acusación y gobierno se enreda con pago de su defensa

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderos de EE.UU. que falleció a los 84 años

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League en TV y streaming

“No existen osamentas sin periciar”: Servicio Médico Legal responde alusiones de Matthei y Kaser en debate ARCHI
Chile

“No existen osamentas sin periciar”: Servicio Médico Legal responde alusiones de Matthei y Kaser en debate ARCHI

La cuenta de Pardow empeora cada día: PC ahora no se cierra apoyar acusación y gobierno se enreda con pago de su defensa

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento
Negocios

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento

SII estima que ingresos de influencers suman casi US$54 millones al año y pone foco en Instagram, YouTube, Tik-Tok y Twitch

Asesor económico de Jara explica propuesta para “reducir las cuentas de la luz en un 20%”

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Más de US$ 1 millón para el estadio, renovaciones clave y potenciar la marca: el proyecto de Coquimbo Unido para 2026
El Deportivo

Más de US$ 1 millón para el estadio, renovaciones clave y potenciar la marca: el proyecto de Coquimbo Unido para 2026

Benjamín Pérez: “Mi referente es Nicolás Massú porque es humilde y nunca dejó que lo pasaran por arriba”

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”
Cultura y entretención

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

“Hotel O’Clock”: una inquietante mirada al límite entre lo real y lo virtual llega a Teatro Mori

El colectivo Cleopatras lanza nuevo sencillo, Peonía Roja: mira aquí el video

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderos de EE.UU. que falleció a los 84 años
Mundo

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderos de EE.UU. que falleció a los 84 años

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week