Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025
La instancia es con entrada liberada y los asistentes podrán disfrutar de actividades que van desde firmas de libros y presentaciones exclusivas hasta ver cómo los dibujantes hacen sus creaciones en vivo. Además, habrá descuentos especiales.
Este fin de semana se desarrollará la segunda edición del Planeta Cómic Fest, instancia que conecta a los autores más destacados del género con los lectores y que celebra la creatividad, la ilustración y las historias.
Los asistentes al evento podrán disfrutar de actividades que van desde firmas de libros y presentaciones exclusivas hasta ver cómo los dibujantes hacen sus creaciones en vivo.
El festival es organizado por Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia y se presenta como una oportunidad única para los amantes del cómic y el manga.
Paulina Palacios, Pedro Peirano, Daniela Thiers, Pía Prado, Gonzalo Martínez y Félix Vega son solo algunos de los autores que serán parte del programa de Planeta Cómic Fest 2025.
Cuándo y dónde será Planeta Cómic Fest 2025
El evento es con entrada liberada y se desarrollará este sábado 8 de noviembre desde las 11:00 en el Palacio Schacht, ubicado en Av. Nueva Providencia 1995. Se trata de la sede de la Fundación Cultural de Providencia.
“Durante la jornada, el público podrá acceder a una amplia selección de cómics en el stand de ventas de Grupo Planeta, con descuentos de hasta 80% en cómics y mangas, un 20% de descuento general en libros y un 25% de descuento especial para quienes tengan la tarjeta vecino Providencia: una oportunidad ideal para ampliar la biblioteca personal o descubrir nuevas obras”, se anticipa a través de un comunicado.
En este sentido, el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González, declaró: “Estamos seguros de que repetiremos el éxito del año pasado con las novedades que traería Editorial Planeta junto a los imperdibles descuentos en libros para nuestros vecinos en este atractivo panorama familiar”.
A continuación encontrarás el programa de actividades.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.