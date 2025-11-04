Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025. Foto: archivo.

Este fin de semana se desarrollará la segunda edición del Planeta Cómic Fest, instancia que conecta a los autores más destacados del género con los lectores y que celebra la creatividad, la ilustración y las historias.

Los asistentes al evento podrán disfrutar de actividades que van desde firmas de libros y presentaciones exclusivas hasta ver cómo los dibujantes hacen sus creaciones en vivo .

El festival es organizado por Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia y se presenta como una oportunidad única para los amantes del cómic y el manga.

Paulina Palacios, Pedro Peirano, Daniela Thiers, Pía Prado, Gonzalo Martínez y Félix Vega son solo algunos de los autores que serán parte del programa de Planeta Cómic Fest 2025.

Cuándo y dónde será Planeta Cómic Fest 2025

El evento es con entrada liberada y se desarrollará este sábado 8 de noviembre desde las 11:00 en el Palacio Schacht, ubicado en Av. Nueva Providencia 1995 . Se trata de la sede de la Fundación Cultural de Providencia.

“Durante la jornada, el público podrá acceder a una amplia selección de cómics en el stand de ventas de Grupo Planeta, con descuentos de hasta 80% en cómics y mangas, un 20% de descuento general en libros y un 25% de descuento especial para quienes tengan la tarjeta vecino Providencia: una oportunidad ideal para ampliar la biblioteca personal o descubrir nuevas obras”, se anticipa a través de un comunicado.

En este sentido, el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González, declaró: “Estamos seguros de que repetiremos el éxito del año pasado con las novedades que traería Editorial Planeta junto a los imperdibles descuentos en libros para nuestros vecinos en este atractivo panorama familiar”.

A continuación encontrarás el programa de actividades.

