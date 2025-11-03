Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
La instancia contará con alrededor de 90 espectáculos nacionales e internacionales. Desde la organización anticipan que será “una gran oportunidad para ser parte de lo mejor del teatro, la música y las artes en vivo”. Estos son los detalles de las entradas y los descuentos.
Durante enero de 2026 se desarrollará una nueva versión del Festival Internacional Teatro a Mil, instancia que contará con cerca de 90 espectáculos nacionales e internacionales.
Según se detalla a través de un comunicado, entre las obras que se podrán disfrutar con descuento se encuentran A Macbeth Song (España–Reino Unido), de The Tiger Lillies junto a La Perla 29; la obra de danza y música MÁM (Irlanda), de la compañía Teaċ Daṁsa; y La Distance (Francia–Portugal), de Tiago Rodrigues.
El Festival Internacional Teatro a Mil 2026 es un proyecto colaborativo, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, acogido a Ley de Donaciones Culturales.
Cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y UNESCO, y tiene como sede oficial el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Desde la organización anticipan que será “una gran oportunidad para ser parte de lo mejor del teatro, la música y las artes en vivo”.
Cuándo es el Festival Internacional Teatro a Mil y dónde comprar las entradas
El festival se desarrollará en distintas sedes entre el 3 y el 25 de enero de 2026 y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus.
Los interesados podrán adquirir boletos con hasta un 30% de descuento sobre el valor general hasta el 5 de noviembre.
Asimismo, existe un descuento del 50% exclusivo para clientes del Banco Estado, con stock limitado.
Puedes conocer más detalles sobre la programación y cada una de las obras que serán parte del festival haciendo clic en este enlace.
