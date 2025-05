Joe Goldberg vuelve más sicópata que nunca en la segunda temporada de You

YOU

Basada en el libro de Caroline Knepes, para muchos la serie You fue una de las revelaciones del año 2018 en Netflix.

Con mucha más violencia y una relación aún más tóxica, en esta segunda temporada, Joe Goldberg (Penn Badgley) cambiará de identidad y de ciudad, pero otra vez se entrampará en una nueva obsesión.

Escapó de Nueva York tras asesinar a Guinevere Beck (Elizabeth Lail), la joven estudiante de literatura con la que se obsesionó en la primera temporada.

Después de que algunos de sus sórdidos secretos fueran revelados, y la perfecta historia de amor que había manipulado se quebrara, un trágico desenlace se preveía para Beck.

El regreso de Candace (Ambyr Childers), una ex novia de Joe, quien se supone estaba muerta bajo el mismo modus operandi, estremece al psicópata.

Aunque en la primera entrega de You ella era solo una sombra persiguiendo a su victimario, en la nueva temporada adquiere mayor protagonismo. ¿Por qué aún no lo ha denunciado? Ya lo sabremos.

Nueva vida

Intentando dejar atrás esa actitud obsesiva, además de su oscuro pasado que ahora lo persigue, Joe, quien ahora es Will, se muda a Los Ángeles.

Pese que todo va relativamente bien siendo que no es la ciudad donde quiere estar, una nueva chica se cruzará en la vida de este psicópata sexual.

Contraria a Beck, este nuevo personaje con determinación será quién persiga a Joe.

Ella es Love Quinn (Victoria Pedretti), una chef con mucho talento y confianza. De una familia adinerada de Hollywood, a quienes les importa la apariencia y la fama, la personalidad de la nueva protagonista es más bien humilde y carismática.

A diferencia de ella, su hermano gemelo Forty (James Scully) es más bien un fanfarrón, pero aún así son inseparables, por lo que Joe tendrá que lidiar con dos personajes distintos si quiere que prospere su relación.

Aunque se podría pensar que Love será quien libere a Joe de sus fantasmas del pasado, ella también esconde grandes y oscuros secretos, por lo que la nueva historia idealizada de nuestro protagonista se puede derrumbar otra vez.

Aunque tod indica que la historia va para allá, ella teniendo algunas nociones de lo que él hizo, continúa firmemente con Joe ¿Será que ella también es una psicópata?

Flashbacks en You

El uso de flashbacks da señales del porqué nuestro protagonista actúa como tal.

Con una historia de abusos por parte de su mentor, la trama da la impresión que los libros fueron su refugio a esta violenta realidad que vivía.

Su modo de actuar romántico y caballeroso pareciera que fuese sacado de alguna novela. Al darse cuenta que sus relaciones (más bien obsesiones) no encajaban en ese amor perfecto que buscaba, como un escritor que reescribe una historia que no le gusta, Joe elimina a los personajes que no estén en sintonía con su trama.

Otro elemento interesante de analizar en esta serie es la voz en off. Con interrupciones que parecieran ser monólogos interiores, esta búsqueda de la perfección en el amor queda en evidencia por sus relatos idealizados.

Incluso, se podría pensar que sus actos son símiles a tragicomedias clásicas de la literatura.

