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    Juego, imaginación y diversión en familia: la Casa de Bluey llegará a Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú

    Ambos centros comerciales recibirán una propuesta inspirada en la exitosa serie animada. El panorama es gratuito y también contará con instancias de Meet & Greet, en las que los asistentes podrán interactuar con corpóreos de los personajes.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Juego, imaginación y diversión en familia: la Casa de Bluey llegará a Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú

    El universo de Bluey llegará a Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú, con una experiencia inmersiva pensada para que niños y adultos compartan momentos de juego, imaginación y diversión en familia.

    Entre el 18 de junio y el 12 de julio, ambos centros comerciales recibirán la Casa de Bluey, una propuesta inspirada en la exitosa serie animada australiana.

    La gerente de Marketing y Experiencia División Chile en Parque Arauco, María José Sweet, declaró: “Las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir en familia y crear recuerdos que perduran”.

    “Queremos ser parte de esos momentos, acercando experiencias de primer nivel como Bluey, una serie que promueve la imaginación, el juego y los vínculos familiares. Porque más que un centro comercial, somos un punto de encuentro”.

    En Parque Arauco Kennedy, la experiencia incluirá tres espacios especialmente diseñados para acercar a los visitantes al universo de la familia Heeler, anticipan los organizadores.

    El primero será la Casa de Bluey (Plaza Cristales, Zona A, piso 1), una recreación de algunos de los escenarios más reconocidos de la serie, donde las familias podrán recorrer distintos ambientes inspirados en sus episodios favoritos.

    A ello se sumará “Arquitecto Heeler” (Plaza Oriente, Zona D, piso 1), una zona de construcción colaborativa que invitará a niños y niñas a crear estructuras utilizando piezas de gran formato.

    La experiencia se completará con un espacio de Meet & Greet (Plaza Metro, Zona C, planta baja), donde en fechas seleccionadas los asistentes podrán conocer y fotografiarse junto a Bluey y Bingo. En los días en que los personajes no estén presentes, el lugar continuará funcionando como una zona temática para fotografías y actividades familiares.

    Arauco Maipú contará con la Casa de Bluey, ubicada en Plaza París, además de un espacio de Meet & Greet en el piso 2, frente a H&M, que permitirá a los visitantes interactuar con corpóreos de los personajes o gigantografías disponibles.

    Juego, imaginación y diversión en familia: la Casa de Bluey llegará a Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú Cortesía

    Cuándo serán los Meet & Greet con los personajes de Bluey

    A continuación encontrarás las fechas de los Meet & Greet en Mall Arauco Maipú y Parque Arauco Kennedy.

    <b>Centro Comercial</b><b>Actividad</b><b>Fecha</b>
    Mall Arauco MaipúMeet & Greet con corpóreos de los personajes18 al 28 de junio
    Meet & Greet con bigboys de los personajes29 junio al 12 de julio
    Parque Arauco KennedyMeet & Greet con corpóreos de los personajes29 junio al 12 de julio
    Meet & Greet con bigboys de los personajes18 al 28 de junio

    Para facilitar el acceso y entregar una experiencia más cómoda a los visitantes, ambas activaciones funcionarán mediante un sistema de fila virtual. Las personas deberán escanear un código QR, completar un breve registro y esperar la notificación de su turno para ingresar.

    “Con esta iniciativa, Parque Arauco Kennedy y Arauco Maipú refuerzan su compromiso por ofrecer panoramas gratuitos y experiencias de alto valor para las familias, consolidándose como destinos de entretención y encuentro durante las vacaciones de invierno”, destacan desde ambos centros comerciales.

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