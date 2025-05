Justicia para el pequeño Gabriel: Un desgarrador documental de Netflix

Conocido es que Netflix se luce con trabajos sobre crímenes. Uno de ellos acaba de estrenarse y su nombre es Justicia para el pequeño Gabriel, un aterrador documental que retrata lo sucedido en EE.UU., en 2013. Ese año, un niño era torturado y asesinado, por su madre y el novio de esta.

Brian Knappenberger, el mismo del documental Nobody Speak: Trials of the Free Press, dirigió los seis capítulos --de una hora cada uno--, en que nos involucra e informa de este crimen que reveló graves problemas en los sistemas protección que no pudieron salvarlo.

La producción parte justamente el año de muerte de Gabriel Fernández, para luego mostrar los abusos a que fue sometido hasta los ocho años, a través de imágenes, audios y relatos estremecedores que se presentaron durante el juicio en Los Ángeles, como el de policías y paramédicos que vieron las condiciones del cuerpo, en sus últimos momentos.

Se trata de una historia de violencia infantil, realmente espeluznante.

Un gran mensaje apocado por falta de ritmo

Al igual con lo que pasó en Chile con el Servicio Nacional de Menores (Sename), en este trabajo documental se muestra la inoperancia de las instituciones gubernamentales encargadas de velar por los niños. De hecho, el documental muestra que el caso de Gabriel se pudo evitar y, por lo mismo, llama a reevaluar estos sistemas que buscan, supuestamente, defenderlos.

Eso sí, lo hace de una manera lenta y con poco ritmo, porque gran parte del primer y segundo capítulo repite incansablemente el juicio, lo que lleva a que más de una vez te desconcentres en el celular.

Ahora, todo eso cambia cuando se trata del trabajo con el uso de la violencia. Esto, porque las imágenes, audios y relatos no se sienten forzados ni se vuelven morbosos, situación que se agradece ante un caso así de aterrador.

