La idea de ti: la comedia romántica de Prime Video con un affaire atemporal

El debut de Anne Hathaway en el cine fue precisamente en una comedia, El diario de la princesa, el mismo género al que regresa con La idea de tiy un gran salto temporal.

No sólo por los años que separan a la primera y de su más reciente película, sino por la gran diferencia entre los papeles que encarnó y ahora interpreta en pantalla

Ya que de la chica estadounidense que se sumaba a la aristocracia europea, pasa al de la madre de una adolescente -casi de la misma edad- que se enamora de un veinteañero.

La-idea-de-ti.jpg la-tercera

La idea de ti | Prime Video

Lo que concreta encarnando a la protagonista de la cinta dirigida por Michael Showalter (Por eso lo llaman amor), que tiene como inspiración la novela de Robinne Lee.

La que fue publicada en 2017 por St. Martin's Griffin, bajo el título de The idea of you, y marcó el estreno de la también actriz en el mundo de la escritura.

Solène conoce a Hayes

La-idea-de-ti-8.jpg la-tercera

La idea de ti | Prime Video

Cuya versión en largometraje, un original de Prime Video, tiene a Hathaway como el motor de trama, gracias al encanto y veracidad que le otorga al rol de Solène Marchand.

La dueña de una galería de arte en Silver Lake, Los Ángeles, que hace algunos años se divorció de Daniel (Reid Scott) y hoy vive junto a su hija adolescente Izzy (Ella Rubin).

Quien planea pasar un fin de semana acampando sola, justo después de cumplir 40 años, pero debe cancelarlo cuando su ex marido le pide llevar a Izzy y sus amigos a Coachella.

La-idea-de-ti-5.jpg la-tercera

La idea de ti | Prime Video

Porque él irá a otra ciudad por una urgencia laboral, haciendo que Solène transporte y acompañe a su hija al famoso festival de música, donde su vida cambiará por completo.

Ya que ahí, tras confundir el trailer de un artista con un baño público, conoce a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), uno de los integrantes de la boy band británica August Moon.

Un romance al descubierto

La-idea-de-ti-6.jpg la-tercera

La idea de ti | Prime Video

El cual está claramente inspirado en Harry Styles y de inmediato se siente atraído por ella, dedicándole una canción en pleno recital, ante lo que Solène reacciona con agrado.

El que se redobla cuando el joven de 24 años la visita en su galería de arte y da el primer paso para que la atracción entre ambos se convierta en una relación romántica.

La-idea-de-ti-3.jpg la-tercera

La idea de ti | Prime Video

Lo que ocurre luego de que Izzy se va a un campamento de verano y Hayes la invita a acompañarlo a la gira europea de la banda como su “asesora de arte”.

Sin embargo, todo se destapa cuando un diario sensacionalista publica una foto de ellos, no precisamente hablando de arte, y en las redes sociales sólo se comenta su affaire.

Esencialmente por la diferencia de edad, que de seguro habría sido diferente si él fuera mayor, haciendo a la pareja enfrentar varias dudas y malos momentos.

Aunque es la liviandad de la trama, en su mejor sentido, y la entretención que entrega, lo que se aprecia al concluir su relato con un final esperanzador para sus personajes.

Ver en Prime Video