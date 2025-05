La primera muerte: la nueva serie juvenil de Netflix con vampiros y romance LGBTQ+

La oferta de series juveniles de Netflix sigue creciendo y abarcando distintos géneros, desde lo paranormal de Stranger things hasta el entrañable romance de Heartstopper, sumando hoy a La primera muerte.

El espacio creado por Felicia D. Henderson en base a una historia de la novelista V. E. Schwab -que aparece originalmente en el libro antológico Vampires never get old-, que llega al streaming con un amor prohibido.

El que se conoce a lo largo de ocho episodios que tienen como eje el idilio que nace entre dos chicas que parecen normales, pero no lo son tanto, ya que una es vampira y la otra es una cazadora de monstruos.

En una narración que mezcla el drama con el peligro paranormal, y bastante de suspenso, que tiene como escenario la ciudad de Savannah, en el sur de EE.UU., y como una de sus protagonistas a Juliette (Sarah Catherine Hook).

La hija menor de la familia Fairmont, que también integran Sebastian (Will Swenson), su esposa Margot (Elizabeth Mitchell) y su hija mayor Elinor (Gracie Dzienny), además del “desterrado” Oliver (Dylan McNamara).

Juliette y su atracción por Cal

La cual es una apacible chica que se ubica entre los populares de su secundaria gracias a su eterna amistad con el célebre Ben (Jonas Dylan Allen) y que en los últimos días solo ha tenido ojos para una nueva compañera.

Quien se llama Calliope “Cal” Burns (Imani Lewis) y pertenece a la familia Burns, un grupo de aguerridos cazadores de monstruos que ha llegado a Savannah para eliminar a varias de estas mortales criaturas.

Distintos seres sobrenaturales que han vuelto a la ciudad después de años de calma y mantienen ocupados a Cal, sus hermanos y padres, al mismo tiempo que ella descubre que Juliette es una vampira.

Sin embargo, la atracción que una siente por la otra se va haciendo cada vez más profunda, alterando sus vidas y despertando la alerta en sus respectivas familias, las que pronto se declaran en una mortal “guerra”.

Al mismo tiempo que Sebastian logra convertirse totalmente en un Legado -los vampiros ancestrales y aristocráticos que parecen humanos- y Oliver regresa en compañía de su novia bruja para trastornar todo.

Los hechos claves de la serie de Netflix que viene a complementar sus apartados del horror -con algunos guiños al terror gótico sureño- y la temática LGBTQ+, con mucha sangre y peligro, pero algo débil en lo dramático.

