La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo. Foto: archivo / referencial.

La noche de este 31 de diciembre, vecinos, visitantes y turistas podrán disfrutar de una serie de actividades en el Centro Histórico de Santiago, las cuales prometen desde gastronomía de alto nivel hasta música en vivo y ubicaciones privilegiadas para ver los fuegos artificiales.

El presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), Carlos Concha, destacó a través de un comunicado el regreso de los fuegos artificiales de la Torre Entel para Año Nuevo.

Declaró que “esta es una invitación a vivir una experiencia urbana integral, donde el patrimonio se combina con una amplia oferta gastronómica y el clásico espectáculo de la Torre Entel” .

“Desde cenas bailables familiares hasta experiencias gourmet francesas, pasando por hoteles patrimoniales a pasos de la Torre Entel, el centro ofrece una paleta completa de alternativas. El objetivo es que nadie tenga que salir de la ciudad para vivir una noche de alto estándar, segura y conectada con nuestra historia urbana ”, agregó Concha.

Qué cenas y fiestas se realizarán en el Centro Histórico de Santiago en Año Nuevo

El presidente de la TUCHS aseguró que el trabajo coordinado entre hoteles, restaurantes y comercio asociado busca reposicionar al centro como el gran anfitrión del Año Nuevo en la capital.

La asociación enumeró una serie de propuestas que el Centro Histórico de Santiago tendrá para la noche del 31 de diciembre .

Revisa los detalles a continuación:

• Hotel Plaza San Francisco – Cena bailable Año Nuevo. Cena bailable desde las 20:00 hasta las 03:00, con menú de 3 tiempos (buffet de antipastos, plato principal y postre a la mesa), vino por plato, bajativo, mesón de cábalas y cotillón, servicio de amanecida, espumante para el brindis y música durante toda la velada. Valores referenciales: adulto $239.000 (IVA incluido, opción en USD para huéspedes extranjeros) y niños de 4 a 10 años $115.000, con reservas mediante prepago y cupos limitados.

• Hotel Fundador – Cena Año Nuevo 2026 + show Torre Entel. Cena desde las 20:00 horas en el Barrio París-Londres, con show doble de tributo a Marc Anthony, opción de programa con habitación y proximidad privilegiada al show pirotécnico de la Torre Entel y drones. Menú adulto incluye appetizer del chef, trilogía marina, filete Fundador con langostino y postre Lingote Pumpkin Cake; contempla 2 aperitivos, 1 bajativo, copa de vino, café o té, macarons, botella de espumante 375 cc y cotillón, con valor por persona de $85.700 más IVA.

• Mercure Hotel – Fiesta y cena especial de Año Nuevo. Cena especial desde las 21:00 horas, que incluye aperitivos, buffet de entradas con mariscos, preparaciones calientes y frías, plato principal a elección entre entrecot con croquetas trufadas, salmón curado con mix verde u opción vegetariana, más buffet de postres variados, bajativos seleccionados, bebidas ilimitadas, café, infusiones, DJ con música en vivo hasta las 03:00, brindis y cotillón. Con valores de referencia de $139.000 para adultos y $35.000 para niños.

• Castillo Forestal – “Nouvel An 2026 – La Nuit Enchantée”. Cena de fin de año tipo maridaje de 5 tiempos, con música en vivo y open bar, bajo el concepto “La Nuit Enchantée”. El menú contempla amuse-bouche, entradas francesas y de mar, platos principales que incluyen filete con salsa de foie gras, confit de pato y esturión, más postres de alta pastelería y café con miniardises. Con valor de referencia de $130.000 por persona.

• Restaurante Luciano K – Cena de Año Nuevo. Desde las 19:30, en formato solo cena, en el histórico edificio frente al Parque Forestal. Los asistentes podrán disfrutar la velada en el restaurante y, luego, subir a los miradores y terraza del hotel para apreciar parte del espectáculo de fuegos artificiales y drones que iluminarán el cielo del centro. Valor referencial: 109 USD +IVA.

• Hotel Almacruz – Cena y fiesta de Año Nuevo. Cena y fiesta en piso 13 desde las 20:00 con recepción, aperitivos, cena del chef Luis Díaz, buffet postres, bar abierto hasta 03:00, música en vivo y vista a Torre Entel; preventa $140.000 adultos, $50.000 niños (hasta 12 años), opciones vegetarianas/veganas; programa con habitación $190.575 p/p en doble.

• La Chimenea – Cena y fiesta de Año Nuevo. Cena de 7 tiempos, menú especial para niños, alternativa vegana, vinos reserva y jugos incluidos, espumante para brindis de las 00:00, intervenciones artísticas y ambientación mágica (cotillón). 2 fiestas (Chimenea y Club La Unión), DJ Zoom, paila marina. Terraza: $165.000 adultos, $82.500 niños. Interior: $110.000 adultos, $55.000 niños.