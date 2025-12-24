Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

Para la naturaleza no hay años nuevos ni viejos y el 1 de enero todo seguirá exactamente igual que el 31 de diciembre. Pero aunque sea ficticia, la barrera que se traspasa ese día, del 2025 al 2026, ofrece la oportunidad de dejar atrás lo que no nos gustó y de aferrarse a lo que queremos que pase, de renovar fuerzas e intenciones y celebrar por el futuro, ojalá en grande para que el nuevo año también lo sea. O, por último, usar la fecha como excusa para comer como nunca o carretear hasta el desmayo.

Alternativas hay muchas, pero acá recopilamos algunas de las más grandes, elegantes y divertidas de Santiago.

Cena y brunch en el The Ritz-Carlton

Para comenzar el 2026 con la máxima distinción, el restaurant Estró, dentro del elegante hotel The Ritz-Carlton, tendrá a partir de las 20:00 horas un menú exclusivo de cinco tiempos, con bienvenida, entrada, plato de fondo Tierra, plato de fondo Mar, además de un postre a elección.

A cargo del chef Ramón Menéndez, la cena se enmarcará dentro de la llamada “nueva cocina chilena”, elaborada solo con productos locales, de temporada y orgánicos, con bebidas y maridaje incluido.

Cuándo: miércoles 31 de diciembre, desde las 20:00

Precio: Adultos, $220 mil; Niños (de 6 a 12 años), $100 mil.

Brunch en el The Rizt-Carlton la-tercera

Para revivir de la fiesta con calidad y estilo, o simplemente empezar el año comiendo mucho y bien, Estró también tendrá un brunch el 1 de enero, una propuesta que ya se ha vuelto una tradición en el barrio El Golf. Tendrá estaciones de mariscos, panadería artesanal, quesos y fiambres, platos calientes, postres y bebidas incluidas, en un ambiente más familiar y relajado.

Cuándo: jueves 1 de enero, de 13 a 16:00

Precio: Adultos, $85 mil; Niños (de 6 a 12 años), $35 mil

Dirección: El Alcalde 15, Las Condes

Reservas y más información: +562 2470 8585 y restaurant.reservations@ritzcarlton.com

Fiesta HOLA 2026

Los creadores de las fiestas inclusivas más grandes de Chile, como Pride Santiago y Mega Halloween, presentan para este Año Nuevo su HOLA 2026. Será en el Teatro Caupolicán, con seis escenarios diferentes, dos de ellos al aire libre, más de 20 artistas —entre DJs, como Diegors y Delia, y drag queens—, amplias zonas de descanso, una variada oferta de barras y todo el teatro habilitado para disfrutar de la mejor música y energía hasta el amanecer.

Hasta 5 mil personas podrán festejar hasta las 9 de la mañana en HOLA 2026, una de las pocas fiestas que durará hasta tan entrado el 1 de enero. Habrá un gran guardarropía para evitar filas y asegurar las cosas y 12 barras que garantizarán los bebestibles para toda la noche (y la mañana).

Cuándo: miércoles 31 de diciembre, desde las 23:30

Dónde: Teatro Caupolicán (San Diego 850, Santiago)

Entradas: General, $31 mil; puerta, $40 mil en puntoticket.com

Viña La Playa Hotel: una cena entre las vides y el río

El Año Nuevo entrega la excusa perfecta para escaparse, siempre que puedas eludir los tacos a la salida de Santiago. Una propuesta no tan lejos de la capital está en el valle de Colchagua, entre las vides del Viña La Playa Hotel. Se llama así no porque esté frente al mar sino porque se ubica justo a la orilla de un brazo del Río Tinguiririca, que forma una apacible playa.

LaPlaya-1.jpg JOSERIOS

Dentro del hotel, que funciona en una casona de estilo colonial, tiene un restorán de gastronomía chilena enfocada en los productos de la zona central. Una propuesta de Año Nuevo completa incluye dos noches de alojamiento (30 y 31 de diciembre), desayuno de campo, un tour y tasting, brunch de Año Nuevo y un relajado late check-out. Y obviamente una cena de siete tiempos el 31 de diciembre, maridados con vinos seleccionados de la viña. El precio es de $660 mil por habitación (máximo dos personas).

Un formato más breve es el pack que combina alojamiento, cena de Año Nuevo con maridaje y desayuno de campo el 1 de enero. Su precio es de $349 mil por habitación.

Pero la cena en el Viña La Playa Hotel también está abierta a visitantes externos. El menú consiste en un aperitivo que combina un amuse-bouche de uvas de Colchagua, queso artesanal y pan de masa madre. Continúa con una entrada fría de tártaro de magret de pato y una entrada caliente de lapas de la costa de Bucalemu al pil pil sobre maíz dulce.

Como plato intermedio, hay una pesca del día en tapenade de aceitunas negras con tomates asados, seguida de un plato principal de mar: pulpo a las brasas con hummus de lentejas rojas. El plato final es con un asado de tira glaseado al carménère, acompañado de puré de arvejas y vegetales encurtidos. El cierre dulce llega con un napoleón de chocolate blanco, ganache aromático de lavanda y cedrón del huerto, además de petit four. La experiencia incluye agua, bebidas gaseosas y degustación de vinos seleccionados de la casa.

Dónde: Viña La Playa Hotel (Fundo San Jorge, Peralillo, Santa Cruz)

Precio de la cena: $120 mil por persona

Reservas: recepcion@hotelvinalaplaya.cl

Vive 2026: Hipódromo Chile

Una de las fiestas masivas de Año Nuevo más grandes de Santiago será VIVE 2026, que se realizará en el Hipódromo Chile. ¡Hay permiso para carretear hasta el amanecer!

En vivo tocarán los muy populares Jairo Vera, Gino Mella y la Combo Tortuga, en el que será su único show esa noche. Además habrá dos ambientes prendidos con música permanente: uno de ultra bailable, con piso pavimentado, y un salón especial con reguetón clásico.

La fiesta es solo para mayores de 18 años, tendrá más de 2 mil estacionamientos y DJs como Tomás Ramírez, Amaro, Fixion, Xavy y Tomy.

Cuándo: miércoles 31 de diciembre, 23:30

Dónde: Hipódromo Chile (Hipódromo Chile 1715, Independencia)

Precio: $30 mil en wowticket.cl

Cena en La Mesa

Todo el mundo cenará esta Nochevieja en una mesa pero muy pocos lo harán en La Mesa, el restorán del prestigioso chef Álvaro Romero. Su comida de Año Nuevo, sin dejar de ser especial y única, ofrecerá esta vez una propuesta más festiva, orientada a comenzar el año con preparaciones especiales.

El menú de tres tiempos parte con un snack de bienvenida de ostra, seguido de un tiradito de loco con caviar chileno Kenoz y emulsión de pomelo. El plato principal es un ciervo a la plancha con vegetales de estación y el postre es de texturas de chocolate y berries. De todas formas, cada paso del menú cuenta con opción vegetariana.

El precio es de $110.000 por persona sin maridaje, o $140.000 con maridaje (una copa por tiempo). La cena incluye además espumante de cortesía para el brindis de medianoche.

Cuándo: miércoles 31 de diciembre, desde las 19:00

Precios: $110 mil, sin maridaje; $140 mil, con maridaje

Dónde: La Mesa (Alonso de Córdova 2767, Vitacura)

Reservas: Por Instagram (@lamesa_chile) o al teléfono +569 9072 2461

Adrenalina 2026 en M100

Otro Año Nuevo, otra fiesta Adrenalina, un carrete completamente al aire libre en el Centro Cultural Matucana 100. y comenzará a las 00:30 horas de este miércoles 31. Contará con la animación de Ana María Muñoz y dentro habrá dos pistas de baile, cómodas barras, tótems de autoservicio, estacionamiento privado, cotillón, fotos sociales y múltiples sorpresas para una experiencia completa.

Los dos espacios especialmente diseñados para el baile serán una Sala Central, pista en la que sonarán los grandes éxitos del pop de los 90, eurobeat, boy bands y rap; y la Pista Terraza, que invitará a bailar ritmos más clásicos e indies, como disco de los 70, soul, MRXS, indiepop, brit pop y new wave.

Cuándo: jueves 1 de enero, 00:30

Entradas: $25 mil, general; $30 mil, puerta en passline.com

Año Nuevo Kitsch: Bailongo en el Palacio

El sueño de pasar un Año Nuevo en un palacio puede hacerse realidad este 2026: la histórica fiesta Kitsch, que cumple 25 años, se instalará en el Club de la Unión. Amantes del pop, fanáticos del kitsch, nostálgicos de los 70 y 80, románticos empedernidos y bailarines incansables podrán festejar juntas y juntos en este hermoso edificio, monumento nacional, en pleno centro de Santiago.

electronica club de la union la-tercera

Bailongo en el Palacio se llamará el evento y el DJ Juan Carlos será el encargado de encender la pista con ritmos de onda disco, clásicos AM, rock latino, pop, rock & roll, old school y mucho más. El show será continuado, con sorpresas musicales y anfitriones. Habrá múltiples espacios como punto fotográfico, terraza de fumadores, barra internacional y un bajón de madrugada.

Dónde: Club de La Unión (Alameda 1091, Santiago)

Entradas: $25 mil preventa (en passline.com), $30 mil puerta.

Reload 2026: Club Hípico

En el Club Hípico también habrá fiesta. Será la Reload 2026, que empezará el 31 de diciembre a las 22:30 horas, con dos escenarios principales abiertos, el Main Stage y el Garden Tech, y además dos fiestas en salones: el Salón VIP y Salón Retro Dance.

Fiesta Reload en el Club Hípico la-tercera

El escenario principal lo encabezarán exponentes del género urbano como Lucky Brown, Loyaltty y Pablito Pesadilla, junto a DJ Krich y Dj Roberto Cáceres.

En el escenario Garden Tech, por su lado, se presentará el Dj Pablo Inzunza junto a Waves Brothers, Seba Middleton, Madmadam33 y Juan JF, quienes se encargarán del ritmo de música electrónica.

Dentro del Salón Retro Dance, el Dj Pape Salazar hará un show con lo mejor de la música de los 80-90-00. La Reload 2026, además, tendrá un sector VIP, un espacio exclusivo y limitado con bar abierto hasta las 6 de la mañana.

Eso sí, esta fiesta tiene un dresscode: hay que vestir alguna prenda superior (polera, blusa, camisa) de color blanco. Si tiene diseños, “estos deben ser discretos”, dicen de la producción, quienes se reservan el derecho de admisión según estas reglas. La chaqueta o abrigo puede no ser blanca.

Cuándo: miércoles 31 de diciembre, 22:30

Precios: $35 mil, general; VIP Open Bar, $65 mil en ticketplus.cl

Dónde: Club Hípico (Blanco Encalada 2540, Santiago)

Open Rabbit 2026

Un palacio de Santiago Centro de 1916, ahora decorado con en una estética surrealista, inspirado en la cultura hindú y con ambientaciones multisensoriales. Así será la Open Rabbit 2026, la fiesta de Año Nuevo que organiza la Casa Conejo.

Tendrá distintos ambientes, con terrazas, salones, microclub y una azotea con vista al centro de la ciudad. Los DJs ofrecerán un viaje musical desde la electrónica, pista ultrabailable y el pop-rock del cambio de milenio.

Pero no solo serán pinchadiscos: también tocará en vivo Colombina Parra y el power trio de C-Funk, Bruno Borlone y Boogie Mike. Además, pondrán música bailable los djs Yuri Benitez, Álvaro España, Paula Burgos, F600, Álvaro Farias, Flaco Ureta y Nash. Una celebración en la que se conjugarán luces, sonidos, movimiento y cócteles de autor en un ambiente patrimonial y único.

Precio: $18 mil, preventa; $25 mil, general en toliv.com

Dónde: Palacio Hindustán (Av España 701, Santiago)