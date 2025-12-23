Año Nuevo Kitsch celebrará su 25° aniversario en el Club de la Unión

El Año Nuevo Kitsch llega a una locación soñada y de belleza deslumbrante en su 25° versión: el Club de la Unión, cuna de la vida social y aristocrática de Chile por más de un siglo. Una experiencia única para recibir el año rodeado de glamour patrimonial, salones imponentes y una selección musical que resume un cuarto de siglo de hits, recuerdos y fiesta.

Las puertas se abrirán el miércoles 31 a las 23:55 horas, dando inicio a una celebración donde la tradición histórica se mezcla con la estética pop, psicodélica y la nostalgia festiva que han convertido a Kitsch en un verdadero club de baile por años.

Aquí todos son bienvenidos: amantes del pop, fanáticos del kitsch, nostálgicos de los 70 y 80, románticos empedernidos y bailarines incansables. DJ Juan Carlos será el encargado de encender la pista con ritmos de Onda Disco, Clásicos Am, Rock Latino, Pop, Rock & Roll, Old School y mucho más.

En el Corazón de Santiago, la celebración de los 25 años de fiesta y nostalgia, cerrará con broche de oro con un gran bailable que contará con show continuado, sorpresas musicales y anfitriones. Además, el ‘’Bailongo en el Palacio’’, dispondrá de múltiples espacios como punto fotográfico, terraza de fumadores, barra internacional y un bajón de madrugada.

Entradas vía Passline.