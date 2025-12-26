SUSCRÍBETE POR $1100
    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Revisa las ciudades con show pirotécnicos y de drones confirmados para la noche del 31 de diciembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Queda cada vez menos para la esperada celebración del Año Nuevo, donde algunas comunas preparan espectáculos de fuegos artificiales, entre otras actividades, para recibir el 2026.

    En la Región Metropolitana destaca el tradicional show pirotécnico de la Torre Entel, que estará acompañado de artistas musicales que animarán la noche del 31 de diciembre.

    Revisa a continuación los detalles de esa celebración y las presentaciones organizadas desde otras comunas del país.

    Santiago

    Tras 7 años de ausencia se realizará el espectáculo en la Torre Entel, anunciado como una propuesta que fusiona tradición e innovación, al integrar 1.000 drones de luz y 7 mil monotiros de fuegos distribuidos en 217 posiciones, con una duración de 15 minutos.

    Junto a lo anterior se extendió la invitación a la fiesta gratuita del 31 de diciembre en la Alameda, donde se presentarán Américo, La Noche, Princesa Alba y DJ Isabella Serafini.

    Valparaíso

    La ciudad recibirá el 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales con siete puntos de disparo en el mar y dos en tierra, distribuidos de forma que el show se pueda apreciar desde diferentes sectores de Valparaíso.

    Los puntos marítimos corresponden a USTM, Francia, Espigón, Barón, Edwards, Portales y Placeres, además de las zonas en tierra en Molo y La Piedra Feliz, frente a Playa Torpederas.

    Viña del Mar

    Viña recibirá el 2026 con un espectáculo que tendrá una duración del orden de los 20 minutos, según informó la Municipalidad.

    La pirotecnia será lanzada desde seis puntos marítimos correspondientes a Recreo, Caleta Abarca, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y también desde el nuevo punto terrestre entre Las Salinas y Reñaca.

    Pucón

    Se prepara un lanzamiento de fuegos artificiales de una duración de 15 minutos que iluminará los cielos en el litoral del Lago Villarrica.

    El festejo de Año Nuevo comenzará con un espectáculo artístico por calle Ansorena, según confirmó el alcalde Sebastián Álvarez. “Previo al lanzamiento de los fuegos artificiales, vamos a tener ahí la representación de cultura, música y bandas de la comuna de Pucón”, comentó.

    Iquique

    La ciudad organiza un evento que deja de lado la pirotecnia y apuesta por 1.500 drones que iluminarán el cielo de Playa Cavancha.

    La fiesta contará con luces y música en vivo desde las 21:00 horas del miércoles 31 de diciembre en Av. Arturo Prat con Av. Diego Portales.

    Más sobre:Año NuevoAño Nuevo 2026ComunasFuegos ArtificialesShow de Año NuevoDronesShow de DronesShow de lucesRegión MetropolitanaSantiago31 de diciembre1 de enero

