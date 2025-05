La Tranquera: la pastelería con 50 años de tradición y 13 tipos de empanadas

La Tranquera es de esos lugares que de seguro te han dejado pegado a sus vitrinas más de una vez mientras paseos por barrio Italia.

Te hablamos de la pastelería y salón de té que queda prácticamente en la esquina de Av. Italia con Santa Isabel y que es una de las pioneras del barrio.

La-Tranquera-pasteles-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Un local familiar que abrió en 1960, a cargo de Irma Villarroel Romero, abuela de los actuales dueños, quien partió haciendo pastelería chilena con las recetas de toda una vida, como alfajores, bizcochos y empolvados, que aún puedes probar en el lugar.

Además de otras versiones de pastelitos clásicos, como selva negra, bizcochuelos y tres leches.

Aunque el hit en La Tranquera es La milhoja tranquera ($ 2.750 el trozo), una torta de milhoja con manjar, pastelera, crema chantilly y mermelada casera de guindas ácidas.

La Tranquera y sus 13 versiones de empanadas

La-Tranquera-empanada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Además, desde la calle puedes ver como hacen las empanadas de La Tranquera, que llegan a 13 versiones los fines de semana.

Por supuesto que hornean la clásica de pino ($ 2.200), de masa sabrosa, para la que sólo se usa materia grasa vegetal, y un pino de sobrecostilla que se muele en el lugar, para que no quede demasiado finito, más cebolla, aceituna y huevo. Y no, no lleva pasas.

Otra alternativa es la de queso ($ 2.200), de masa de hoja y una buena cantidad de queso gauda porque es el que derrite mejor, como dicen en el lugar; o la de mechada queso ($ 2.600), de masa tradicional, con mechada y queso gauda.

No puedes dejar de llevar a la casa los empolvados ($ 1.950), de masa esponjosa y aireada, con manjar y azúcar flor; o el alfajor manjar betún ($ 1.950), de fina masa de mantequilla, con manjar y cubierta de merengue.

El príncipe ($ 1.950), es otra delicia de masa de yema de huevo, manjar y betún, igual que el bizcochuelo de alcayota ($ 1.950), de un bizcochuelo suavecito, relleno de mermelada de alcayota y cubierta de merengue. ¡De esos que ya casi no se encuentran!.