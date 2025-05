Las mejores cuentas de Instagram y Facebook para las compras de Navidad

Olvídate del calor y de las tiendas repletas de gente, porque ahora es mejor hacer las compras por Instagram y Facebook para Navidad.

Acá 10 recomendadas que tienen el beneficio que llegan a tu casa en pocos días.

1. Libretas Taiel

libretas.jpg la-tercera

Foto: Instagram @libretastaiel

En Peñaflor se elaboran estas libretas encuadernadas a mano por la nutricionista Valentina Muñoz, quien desde cinco años las vende a través de su Instagram Libretas Taiel.

Para hacerlas usa una técnica llamada copta que consiste en dejar la costura del lomo expuesta para darle más flexibilidad. También tiene unas que, además, se refuerzan con pegamento para entregarle en ese caso más firmeza.

Asimismo, podrás elegir entre distintos tipos de diseños de tapa, el que puede ser papel estampado o tela. En ambos casos Muñoz se dedica minuciosamente a buscar los diseños más entretenidos, coloridos y novedosos.

Las podrás pedir en dos tamaños: la grande es de 20 x 13 cm. y la pequeña de 11 x 13 cm, y los precios varían entre los $ 3.000 y $ 6.000.

Para pedir una tienes que contactarte por teléfono con la encuadernadora al número +56962540962 y, luego, pagar a través de Starken para enviarlo a la casa o juntarte con ella en alguna estación del Metro de la línea 1, previo acuerdo.

2. Miguras

Miguras.jpg la-tercera

Facebook: Miguras

Miguras es una tienda online de diseño independiente que ha metido "ruido" desde sus inicios en 2014, cuando partió este proyecto de confección de poleras y polerones en blanco y negro, y estampados con los rostros de conocidos personajes, entre ellos artistas, poetas y actores de televisión de la década del 90.

Ahora el proyecto ha mutado: se ha convertido en un espacio de culto que, a través del vestuario, habla de feminismo, de política y de mucho de humor.

De las poleras que ahí venden puedes encontrar algunas con la cara de Freddie Mercury abrazando un gato ($ 18.000), por ejemplo, y otras con la foto de Kenita Larraín en silla de ruedas ($ 18.000).

Asimismo, podrás encontrar a Gilda, la cantante de cumbias argentina, y a Víctor Jara, el músico y actor nacional asesinado durante la dictadura militar.

En polerones podrás adquirir algunos con mensajes, como "El futuro es femenino" ($ 25.000) y "Fría como el viento, peligrosa como el mar", haciendo alusión a la canción homónima de Luis Miguel.

Eso, además de bolsas reutilizables con entretenidas ilustraciones (desde $ 8.000) que puedes comprar en su sitio web y que llegará a tu casa dentro decinco días hábiles. Te aseguramos que si regalas una de estas quedarás como rey.

3. Lemu Handmade

mochila.jpg la-tercera

Foto: Instagram @lemuhandmade

Desde el año 2013 que Lemu handmade llama la atención. Y cómo no si esta tienda de la arquitecta Ariela Rivas y el periodista Juan Pablo Riquelme, confecciona cómodas y estilosas mochilas, bolsos, estuches, bananos, pecheras, billeteras y cinturones de cuero y telas inspirados en el sur de Chile.

Ambos elaboran cada uno de sus productos a mano para venderlo en tiendas de Santiago, Valparaíso, Concepción, Saltos del Petrohué y Puerto Varas.

No obstante, su catálogo completo de productos lo encuentras en sus Redes Sociales y página web, donde está, por ejemplo, la línea Rucksack Mahuida ($ 65.000), una mochila que se cierra con correa ajustable y que está hecha con una base de cuero, además de gabardina y algodón -no es impermeable- (en la foto).

Otra opción es el Slimbag Leather ($ 30.000), un banano negro fabricado con cuero curtido y que es ideal para trasladar los documentos.

Ojo, que desde el día de la compra se demoran 10 días hábiles en confeccionar el producto.

4. Minka

Minka.jpg la-tercera

Foto: Facebook @minkacl

Causa Minka es el nombre de esta tienda virtual que trabaja con artesanas del Centro Penitenciario de San Joaquín y de la comuna de Estación Central, quienes son capacitadas en técnicas de reutilización textil, diseño y nociones básicas de emprendimiento.

La tienda es de las hermanas Andrea e Ignacia Núñez, quienes desde el 2012 comenzaron con este proyecto que busca reinsertar y darle herramientas laborales a 20 mujeres, quienes confeccionan a mano los productos y que reciben por ellos entre el 30% y el 50% de las ganancias.

Ya sea en su web o en su Facebook podrás adquirir los cintillos, turbantes, pulseras, sombreros, aros, straps y collares que hacen con telas recicladas, como el Amaru Azul ($ 10.990) con terminaciones de color plateado. O el Julieta Damasco ($ 12.990), elaborado con retazos de tela tejidos a crochet.

Buena idea también son sus sombreros de color beige, azul, rojo y café que confeccionan con géneros reutilizados ($ 12.000), además de mostacillas y pompones.

Los despachos se demoran entre tres y cinco días, y su valor varía desde $ 2.500 a $ 7.400 dependiendo del lugar de Chile donde se envíe.

5. Juana Sacra

32443584_984890955006467_1504877775113158656_n.jpg la-tercera

Foto: Instagram @juanasacra

Imposible saltarse en esta lista a la tienda Juana Sacra, una empresa familiar de Puerto Montt que desde el 2010 confecciona y vende a través de su Facebook, Instagram, y sitio web lindas carteras, bolsos y joyas a todo Chile.

Su creadora es la diseñadora carla Iturrieta, quien apenas terminó sus estudios en la U. de Valparaíso se lanzó con este emprendimiento que cada día suma más adeptos.

¿Lo mejor? Cada uno de los productos que encuentres en el catálogo son hechos de forma artesanal, como la mochila Puerto Tranquilo ($ 87.000) que se inspira en la localidad cercana al lago General Carrera, en la región de Aysén. Tiene 37 cm. de alto y es hecha 100% de cuero de color caramelo o negro que luce bien con cualquier prenda.

Otra opción es la mochila Vikinga ($ 33.000) de tela impermeable con cierre metálico y dos bolsillos adicionales. Mide más de 60 cm., por lo tanto es perfecta para llevar el computador y, además, la encuentras en varios colores, entre ellos rojo, azul, burdeo, negro, rosado y turquesa.

Si prefieres las carteras, una buena opción es la Contao clásica de color petróleo ($ 80.000), elaborada con cuero, tirantes gruesos, bolsillo interior con cierre y broche imán.

Ojo, tienen una tienda en la calle Serrano 104 de Puerto Montt y un showroom en Gertrudis Echeñique 340-B, Las Condes. Eso sí, para asistir a este tienes que tomar una cita previa.

6. Juguetes Ingenium

Juguetes-Ingenium.jpg la-tercera

Foto: Instagram @juguetes_ingenium

Por supuesto que los niños también tienen una tienda que piensa en ellos, pero de una manera diferente: relacionándolos con la ciencia.

Desde el año 2015 que la tienda Ingenium del matrimonio de Grisel Godoy y Cristian Vargas, importa y comercializa productos lúdicos para personas de cero a 99 años, es decir para toda la familia.

Para los mayores de tres años, por ejemplo, tienen un set de 10 números de Marbotic ($ 34.990), el que consiste en cartas de madera con números. ¿Cómo se usan? Hay que descargar una aplicación para que los pequeños vayan siguiendo las numeraciones a través de una tablet.

Los niños desde los siete años podrán adquirir un kit de aprendizaje llamado Mi primer huerto botánico ($ 14.990) que viene con semillas de espinaca y lechuga, las que tendrán que poner en ocho mini macetas de cultivo y observar cómo crecen. Esto, siguiendo un manual y utilizando las herramientas que vienen ahí mismo.

En tanto, para los mayores de 12 hay un caballito de madera de 40 cm. con una carroza como las que se usaban en el lejano Oeste ($ 26.990) y que deberán ensamblar tal como un rompecabezas -no se necesita pegamento-, hasta conocer la mecánica de todas las partes.

¿Te gustó? La tienda la encuentras en la web de Juguetes Ingenium y en su Instagram, y hacen despachos a través de Correos de Chile y de Chilexpress para que lleguen en un día a tu casa.

7. Ermitaño

Ermitaño.jpg la-tercera

Foto: Instagram @ermitanocl

Ermitaño es una tienda de Talcahuano que la encuentras en Facebook e Instagram y que busca acercar la ciencia a través del arte a la comunidad no científica.

Y para eso su directora, la veterinaria Camila Calderón, hace botellas ($ 6.500) y tazas enlozadas ($ 7.000) con grabados de fauna nativa y endémica que confecciona su hermano Andrés Calderón.

Por ejemplo, tiene una con la imagen de la ranita de Darwin, esa bien pequeña que se encuentra en el sur de Chile, como también una de una merluza que, además, lleva el nombre científico.

Son productos bonitos que no superan los $ 10.000 y se envían a todo Chile (previo depósito bancario) y tardan aproximadamente cuatro días en llegar.

Ojo, desde que se creó la marca (hace un año) que, también, confecciona mouse pad ($ 3.500), esas alfombrillas para arrastrar el mouse del computador, bolsas de algodón ($ 5.000) y peluches de mezclilla reciclada con formas de tortugas ($ 7.000).

8. Libre SCL

Indomita.jpg la-tercera

Foto: Camisas Libre

Desde el año 2016 que la pareja de diseñadores, Nicole Teichauer y Matías Oyarzún, comenzaron con la tienda online Camisas Libre, que se caracterizan por la comodidad y por la personalidad -todas son muy coloridas-.

En esta temporada vienen bien las camisas manga corta hechas a mano con telas 100% viscosas, bien livianas y frescas.

Entre ellas la Amalbi y la Malibú, ambas a $ 29.990 y con tallas que van desde la S a la XL (cada una tiene un rango de medidas que debes saber para comprar la que te quede mejor).

Los despachos se hacen a todo el país a través de Chilexpress y Starken, y demoran entre uno a tres días hábiles, siempre que cumplas con las siguientes observaciones: si compras antes de las 2 PM, recibirás tu camisa al día siguiente y si lo haces después de esa hora la tendrás al día hábil subsiguiente.

¿Dónde encontrarla? En el sitio web de Camisas Libre, en su Facebook y en su Instagram.

9. Big Muff Discos

44921353_2199030727022544_7627137306955378040_n.jpg la-tercera

Foto: @bigmuffdiscos

También se puede encontrar el regalo perfecto para los amantes de los discos. Para ellos está la microtienda virtual Big Muff Discos y más, del malómano y coleccionista Marcelo Reyes.

La abrió en mayo de este año en Instagram y Facebook, y ya suma una buena cantidad de seguidores por la oferta de vinilos y cd's de indie, new way y post punk, además de tornamesas vintage y poleras de bandas musicales.

¿Qué puedes encontrar? A Astrud , el dúo español de Manolo Martínez y Genís Segarra, que hasta el 2007 sacaron discos como Performance y Tú no existes (desde $ 22.000). Ojo, todos son primera edición.

Lo mismo con los Cds de los estadounidenses Pixies y con una imperdible edición japonesa de Morrissey. De este cantante británico también tiene vinilos de siete pulgadas desde los $ 16.000.

Los despachos se hacen a todo Chile por correo o reuniéndose en estaciones del Metro de la región Metropolitana y de Valparaíso.

Ojo, el domingo 23 estará en la feria Viva la vintage del Drugstore.

10. Petü

Petü.jpg la-tercera

Facebook: La tiendita de Petunia

Son parte de la familia y, por lo mismo, las mascotas también merecen un regalo que reúna varias características, entre ellas la comodidad y el estilo.

Todo eso lo encuentras en La tiendita de Petunia, Petü, que la arquitecta Cintia Chavez Gómez comenzó a mediados de 2016 con ropa y accesorios para perros de todos los tamaños que confecciona ella misma. Es decir, todo hecho a mano.

Ahí podrás comprar desde arnés y collares de telas súper entretenidas, como la que se ve en la foto con un diseño de pizzas u otra con paltas y helados. Además de coloridos vestidos y divertidas guayaberas. Sí, esas camisas fresquitas que están tan de moda también la puede llevar tu perrito (los precios varían dependiendo del tamaño).

Si buscas un artículo para recibir el Año Nuevo junto a ellos, puedes elegir entre humitas, camisas y collares de perlas hechos especialmente para que no se les enrede en el pelo.

Su catálogo lo encuentras en Facebook y en Instagram. ¿Lo mejor? Se hacen envíos a todo Chile con el correspondiente pago de costos.

Ahora, si vives en Santiago la entrega tardará entre uno a tres días y se hace en la estación Santa Ana del Metro.